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Минобороны РФ: разведчики Восточного военного округа уничтожили «диверсантов» на Курилах

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Разведчики Восточного военного округа на Курильских островах отразили нападение «диверсантов» на одном из островов Курильской гряды, сообщается на сайте Минобороны России.

«Небольшая группа условного противника высадилась на одном из островов Курильской гряды с намерением выполнить диверсию на стратегически важном объекте. С целью обезвреживания «противника» в район предполагаемой высадки незамедлительно выдвинулась десантно-штурмовая группа армейского корпуса ВВО на вертолетах Ми-8АМТШ. По прибытию в указанный район разведчики армейского корпуса ВВО осуществили высадку с вертолетов, выполнили мероприятия скрытного перемещения и поиска группы условных террористов. Неприятель был быстро обнаружен и уничтожен», — говорится в сообщении.

Ранее экипажи вертолетов Ми-8АМТШ авиачасти ВВС и ПВО Восточного военного округа выполнили парные полеты с элементами сложного маневрирования в Забайкальском крае.

Ранее Минобороны РФ показало боевую работу экипажей вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ на Украине.

Авиационные удары осуществлялись кабрированием вертолетов для расширения угла атаки с дистанции до 6 км 80-мм неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми ракетами «Вихрь». Ми-8АМТШ «Терминатор» прикрывали российских военнослужащих с воздуха. Полеты по маршрутам производились на малых и сверхмалых высотах.

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