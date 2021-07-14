14 июля 2021, 15:20 Фоторепортажи Парад на Елисейских полях: Франция празднует День взятия Бастилии

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Франция празднует День взятия Бастилии — свой национальный праздник. По традиции в честь знаменательной даты на Елисейских полях проходит военный парад, в этом году в нем принимают участие более 4 тыс. военных, десятки самолетов, вертолеты и гусеничная техника. Парад проходит под лозунгом «Завоевать будущее», как пояснили в Париже, речь идет о борьбе Франции с пандемией коронавируса COVID-19 и экстремистскими группировками.



На праздничных мероприятиях традиционно присутствует президент страны, верховный главнокомандующий Эммануэль Макрон и другие высокопоставленные лица Франции. К слову, в прошлом году из-за пандемии парад был отменен, а празднование Дня взятия Бастилии в 2019 году закончилось протестами и стычками с полицией.



Как в Париже празднуют День взятия Бастилии — в фотогалерее «Газеты.Ru»