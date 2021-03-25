Ил-76: 50 лет в воздухе

25 марта 1971 года в воздух впервые поднялся тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76. Он вылетел с Центрального аэродрома Москвы имени М.В. Фрунзе, также известного как Ходынский. Пробыв в небе 40 минут, он приземлился на аэродроме Летно-исследовательского института (ныне ЛИИ имени М.М. Громова) в подмосковном Жуковском.



Опытный образец Ил-76 был создан в конструкторском бюро Ильюшина в Москве при участии Ташкентского авиационного завода. Он известен как самолет «ста профессий», так как это одновременно и транспортник, и заправщик, и десантное судно, а также летающий госпиталь и борт для поисково-спасательных операций.



По состоянию на начало текущего года было выпущено 958 единиц Ил-76 различных модификаций. 118 из них, то есть 12,4% от объема производства, было поставлено на экспорт в период 1978-2005 годов.