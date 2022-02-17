Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Олимпиада Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Минфин: Россия смогла избежать включения в серый налоговый список... 14:46
Врачи заподозрили, что травмы мозга при игре в футбол... 14:43
Россиян предупредили об укорочении ноги при работе... 14:43
Польская фигуристка высказалась о ситуации вокруг Валиевой 14:42
В МИД заявили, что Россия еще работает над реакцией... 14:42
Песков прокомментировал сообщения о переброске 7 тыс... 14:40
Адвокат рассказал подробности задержания политолога Соловья 14:33
Женщины в Саудовской Аравии массово решили стать машинистками... 14:33
Банки сообщили о новых проблемах из-за переводов нелегальным... 14:31
Чемпионка СССР объяснила, почему поднятие ценза не направлено против... 14:28
Фото

Как российские войска возвращаются с учений

Российские военные возвращаются в места постоянной дислокации после совместных с Белоруссией учений «Союзная решимость — 2022» и после учений в Крыму. Часть техники (танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки) перевозят на железнодорожных платформах. Отдельные части идут маршем в составе своих колонн.

Некоторые подразделения, в том числе войска Восточного военного округа и ВДВ, пока остаются на белорусской территории, сообщают в российском Минобороны.

Учения в Крыму завершились стрельбами реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град». К настоящему моменту войска Южного военного округа покинули полуостров. Эшелон с военной техникой проехал по Крымскому мосту.

В Вашингтоне тем временем утверждают, что, вопреки официальным заявлениям об отводе войск, Москва продолжает стягивать военные части к границе с Украиной.

Скопировать ссылку
Картина дня
«Геополитический троллинг». Назначена новая дата «вторжения» России
В Кремле назвали «дату вторжения» на Украину 20 февраля от Politico «очередным фейком»
Китай сдерживает российский экспорт сильнее, чем ЕС и США
Экономисты объяснили, почему Пекин ограничивает торговлю с Москвой
Стойкий иммунитет: почему у детей больше антител к коронавирусу
У переболевших COVID-19 детей оказалось больше антител, чем у взрослых
Путин призвал незамедлительно высылать мигрантов за разжигание экстремизма
В МИД заявили, что Россия еще работает над реакцией на ответ НАТО по безопасности
В Госдуме призвали не торопиться с запретом чайлдфри и радикального феминизма
Цена российской нефти превысила $99 за баррель впервые с 2014 года
Новости
Минфин: Россия смогла избежать включения в серый налоговый список Евросоюза
Врачи заподозрили, что травмы мозга при игре в футбол головой могут отражаться в микроРНК
Россиян предупредили об укорочении ноги при работе за компьютером
Польская фигуристка высказалась о ситуации вокруг Валиевой
Песков прокомментировал сообщения о переброске 7 тыс. военных к границе с Украиной
Адвокат рассказал подробности задержания политолога Соловья
Женщины в Саудовской Аравии массово решили стать машинистками поездов
Все новости
«Никто не заставит сына замолчать». Суд ужесточил приговор отцу Ивана Жданова
Отцу экс-главы ФБК* заменили условный срок реальным и отправили в колонию
«Режим тишины разорван в клочья». Что известно про обострение в Донбассе
ДНР открыла ответный огонь после обстрелов населенных пунктов украинскими войсками
«Наш курский чернозем может быть связан с магнитным полем»
Доставленные на МКС спутники помогут в изучении Курской магнитной аномалии
Как меняются тарифы за отопление. ФАС анализирует ситуацию
В ФАС отреагировали на сообщения о росте цен на отопление
Бой с тенью. Какие социальные гарантии пропишут самозанятым
В Минтруде решили обновить тридцатилетний закон «О занятости населения»
«Насиловали ее и спаивали детей». Волонтеры нашли бурятку, которая два года была в рабстве
Глава Бурятии взял на контроль ситуацию с девушкой, которую держали в рабстве под Воронежем
Солнце Нации и Великий Руководитель: 80 лет со дня рождения Ким Чен Ира
«Искусственный интеллект мог бы предсказать появление «омикрона»
Эксперт МФТИ Бурцев о том, как с помощью ИИ можно прогнозировать эволюцию коронавируса
Неверящий Запад: Вашингтон следит за войсками России
Джен Псаки: Россия может использовать данные о захоронениях в Донбассе для «вторжения»
Защитит от «дельты» и «омикрона»: Гинцбург рассказал о новой вакцине от коронавируса
Гинцбург заявил, что новая двухкомпонентная вакцина от COVID-19 не содержит живого вируса
Суд взыскал с основателя автодилера «Рольф» почти ₽20 млрд
Подмосковный суд удовлетворил иск к автодилеру «Рольф» и его основателю Петрову
«Сбитый натовский летчик»: Москва перестала серьезно относиться к словам Столтенберга
МИД России: дипломаты больше не интересуются заявлениями «то ли генсека НАТО, то ли банкира»
В Москве на треть упало число заражений ковидом
Собянин заявил, что в Москве на 15% сократилось количество госпитализаций с COVID-19

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+