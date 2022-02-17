Как российские войска возвращаются с учений

Российские военные возвращаются в места постоянной дислокации после совместных с Белоруссией учений «Союзная решимость — 2022» и после учений в Крыму. Часть техники (танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки) перевозят на железнодорожных платформах. Отдельные части идут маршем в составе своих колонн.

Некоторые подразделения, в том числе войска Восточного военного округа и ВДВ, пока остаются на белорусской территории, сообщают в российском Минобороны.

Учения в Крыму завершились стрельбами реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град». К настоящему моменту войска Южного военного округа покинули полуостров. Эшелон с военной техникой проехал по Крымскому мосту.

В Вашингтоне тем временем утверждают, что, вопреки официальным заявлениям об отводе войск, Москва продолжает стягивать военные части к границе с Украиной.