Мужчины прощаются с семьями. Как проходит мобилизация в России

21 сентября 2022 года в России объявили частичную мобилизацию. Министерство обороны планирует призвать порядка 300 тыс. резервистов. В первую очередь – с боевым опытом и востребованной военно-учетной специальностью – стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей. Резервистам предстоит военная подготовка, которая продлится, по словам Минобороны, более месяца.

Мобилизованным будет выплачиваться денежное довольствие порядка 200 тыс. руб., плюс будут предоставлены различные социальные льготы. Власти нескольких регионов РФ также сообщили о дополнительных единоразовых или регулярных выплатах военнослужащим.

Как провожают мобилизованных — в фотогалерее «Газеты.Ru».