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Во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года Во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года
Руководитель КНДР Ким Чен Ын во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года Руководитель КНДР Ким Чен Ын во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года
Во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года Во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года
Во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года Во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года
Во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года Во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года
Во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года Во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года
Во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года Во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года
Во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года Во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года
Во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года Во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года
Руководитель КНДР Ким Чен Ын во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года Руководитель КНДР Ким Чен Ын во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года
Во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года Во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года
Во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года Во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года
Во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года Во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года
Во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года Во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года
Во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года Во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года
Во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года Во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года
Во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года Во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года
Во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года Во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года
Во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года Во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года
Во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года Во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года

«Самое мощное в мире оружие»: что показали на военном параде в КНДР

В КНДР ночью прошел военный парад, на котором северокорейские военные продемонстрировали «самое мощное в мире оружие» — новую баллистическую ракету для подводных лодок Pukguksong-5. Это — модернизированная версия Pukguksong-4, которая была показана на большом военном параде в октябре 2020 года.

Но, в отличие от октябрьского парада, на нынешнем мероприятии не были представлены крупнейшие межконтинентальные баллистические ракеты Северной Кореи, которые, как считается, могут доставить ядерную боеголовку в любую точку Соединенных Штатов.

Тем не менее, северокорейский лидер Ким Чен Ын, одетый в кожаное пальто и меховую шапку, улыбался и махал рукой, наблюдая за парадом на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне.
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