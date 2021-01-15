«Самое мощное в мире оружие»: что показали на военном параде в КНДР

В КНДР ночью прошел военный парад, на котором северокорейские военные продемонстрировали «самое мощное в мире оружие» — новую баллистическую ракету для подводных лодок Pukguksong-5. Это — модернизированная версия Pukguksong-4, которая была показана на большом военном параде в октябре 2020 года.



Но, в отличие от октябрьского парада, на нынешнем мероприятии не были представлены крупнейшие межконтинентальные баллистические ракеты Северной Кореи, которые, как считается, могут доставить ядерную боеголовку в любую точку Соединенных Штатов.



Тем не менее, северокорейский лидер Ким Чен Ын, одетый в кожаное пальто и меховую шапку, улыбался и махал рукой, наблюдая за парадом на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне.