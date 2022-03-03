Похороны военнослужащих, погибших во время спецоперации на Украине

В России прошли похороны военнослужащих, погибших во время специальной операции на Украине, церемонии прощания прошли, в частности, в Челябинске и Татарстане. При погребении покойным были отданы воинские почести. Родственники, друзья и представители военного ведомства возложили цветы на могилы военнослужащих.

2 марта официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков рассказал, что во время операции погибли 498 российских военнослужащих, 1597 были ранены. Их семьям оказывается вся возможная помощь, отметил Конашенков.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.