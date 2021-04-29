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Военная техника на репетиции парада Победы в Москве, 29 апреля 2021 года Военная техника на репетиции парада Победы в Москве, 29 апреля 2021 года
Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А &laquo;Солнцепек&raquo; на репетиции парада Победы в Москве, 29 апреля 2021 года Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А &laquo;Солнцепек&raquo; на репетиции парада Победы в Москве, 29 апреля 2021 года
Военная техника на репетиции парада Победы в Москве, 29 апреля 2021 года Военная техника на репетиции парада Победы в Москве, 29 апреля 2021 года
Бронеавтомобиль КамАЗ 4386 &laquo;Тайфун&raquo; на репетиции парада Победы в Москве, 29 апреля 2021 года Бронеавтомобиль КамАЗ 4386 &laquo;Тайфун&raquo; на репетиции парада Победы в Москве, 29 апреля 2021 года
Самоходная артиллерийская установка (САУ) &laquo;Коалиция-СВ&raquo; на репетиции парада Победы в Москве, 29 апреля 2021 года Самоходная артиллерийская установка (САУ) &laquo;Коалиция-СВ&raquo; на репетиции парада Победы в Москве, 29 апреля 2021 года
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А &laquo;Солнцепек&raquo; на репетиции парада Победы в Москве, 29 апреля 2021 года Тяжелая огнеметная система ТОС-1А &laquo;Солнцепек&raquo; на репетиции парада Победы в Москве, 29 апреля 2021 года
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А &laquo;Солнцепек&raquo; на репетиции парада Победы в Москве, 29 апреля 2021 года Тяжелая огнеметная система ТОС-1А &laquo;Солнцепек&raquo; на репетиции парада Победы в Москве, 29 апреля 2021 года
Военная техника на репетиции парада Победы в Москве, 29 апреля 2021 года Военная техника на репетиции парада Победы в Москве, 29 апреля 2021 года
Исторические танки Т-34-85 на репетиции парада Победы в Москве, 29 апреля 2021 года Исторические танки Т-34-85 на репетиции парада Победы в Москве, 29 апреля 2021 года
Военная техника на репетиции парада Победы в Москве, 29 апреля 2021 года Военная техника на репетиции парада Победы в Москве, 29 апреля 2021 года
Военный тягач с боевыми многофункциональными робототехническими комплексами БМРК &laquo;УРАН-9&raquo; на репетиции парада Победы в Москве, 29 апреля 2021 года Военный тягач с боевыми многофункциональными робототехническими комплексами БМРК &laquo;УРАН-9&raquo; на репетиции парада Победы в Москве, 29 апреля 2021 года
Военная техника на репетиции парада Победы в Москве, 29 апреля 2021 года Военная техника на репетиции парада Победы в Москве, 29 апреля 2021 года
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс &laquo;Панцирь-С1&raquo; на репетиции парада Победы в Москве, 29 апреля 2021 года Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс &laquo;Панцирь-С1&raquo; на репетиции парада Победы в Москве, 29 апреля 2021 года
Военнослужащие перед началом репетиции парада Победы в Москве, 29 апреля 2021 года Военнослужащие перед началом репетиции парада Победы в Москве, 29 апреля 2021 года

Танки и пробки: репетиция парада в Москве

В Москве состоялась репетиция военного парада на День Победы — в центр приехали танки и другая тяжелая техника, а город встал в 10-балльных пробках. Уже в 17.30 вечера четверга для подготовки к репетиции были полностью перекрыты улицы по маршруту следования колонны. Движение будет открыто ночью, когда техника вернется к местам базирования. Кроме того, на участках перекрытия накануне запретили парковку — ограничения снимут в 8 утра 30 апреля.

Также были изменены некоторые маршруты движения наземного транспорта и закрыты на выход станции «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина».

Военная техника на улицах Москвы — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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