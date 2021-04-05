«Русские Витязи»: 30 лет в небе

30 лет назад, 5 апреля 1991 года на базе 1-й авиационной эскадрильи Центра показа авиационной техники на аэродроме Кубинка в Московской области была образована Авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Русские Витязи».



Это единственная в мире группа, которая выполняет фигуры одиночного и группового пилотажа на тяжелых истребителях. Авиационную группу высшего пилотажа начали создавать еще в мае 1989 года.



Одна из задач «Русских Витязей» — демонстрировать новейшие образцы отечественной авиационной техники. В связи с этим экипажи осваивают новейшие многоцелевые истребители. «Витязи» — постоянные участники крупнейших мировых авиасалонов и аэрошоу.