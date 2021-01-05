С новым штрафом: что ждет водителей в 2021 году

В России с 2021 года должны вступить в силу несколько новых штрафов за нарушения, связанные с автомобилями. Как сообщает челябинское издание 74.ru, некоторые из них должны были начать действовать минувшей весной — однако из-за пандемии коронавируса этого не произошло.

С 1 марта наступившего года больше не будет действовать дистанционное прохождение техосмотра. Проверять автомобиль необходимо будет на месте, процесс будет фиксироваться на камеру и с помощью геолокации. Для юрлиц и ИП, выдавших диагностическую карту без реального осмотра, штраф может достигать 300 тыс. руб.

За нарушение правил ТО физлицо может получить штраф в размере от 5 до 10 тыс. рублей. Применить к водителям могут и часть 3 статьи 327 УК РФ — подделка документов, предусматривает наказание до года лишения свободы, сообщает издание.

Информация о прохождении ТО будет храниться в единой обновленной базе — ЕАИСТО. Благодаря этому ГИБДД сможет отслеживать машины, которые необходимые процедуры проверки не прошли.

Штраф выпишут также за парковку на детской площадке или газоне. В зависимости от места нарушения, российский водитель заплатит государству от 1,5 и 2 тыс. рублей до 4 и 5 тысяч соответственно.

Оставленные без присмотра разбитые машины, брошенные возле жилых домов, также будут облагаться штрафом.

В 2021 году вступить в силу должен и новый КоАП, меняющий систему штрафов — в частности, за агрессивное и опасное вождение предлагается лишать 5 тыс. рублей. Не менее строгое наказание ждет водителей, пойманных на повторном нарушении второй раз за год. К примеру, повторное управление незарегистрированным автомобилем, превышение скорости на 40-80 км/час или пересечение сплошной линии повлечет за собой либо большой денежный штраф, либо лишение прав на какое-то время.

За повторное пересечение перекрестка на красный свет придется либо заплатить штраф в пять тысяч, либо же попрощаться с водительскими правами на срок от четырех месяцев до полугода.

МВД планирует ужесточить также наказания для пьяных водителей. Сейчас за нахождение за рулем в нетрезвом виде штрафуют на 30 тыс. рублей и лишают прав на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении, если ситуация повлекла за собой серьезный ущерб, нарушителя ждет уже уголовная статья. При этом в МВД настаивают на конфискации автомобилей у водителей, которые повторно сели за руль пьяными.

В последние несколько лет власти активно меняют законодательство в области дорожного движения. Напомним, в июле 2019 года вступил в силу закон, ужесточающий наказание для виновников «пьяных» дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой тяжелые травмы или смерть.

Виновник «пьяного» ДТП может потерять водительские права на срок до семи лет, если совершенная по его вине авария причинила тяжкий вред здоровью пострадавшего.

Кроме того, наказание предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет, а занимать определенные должности водитель, уличенный в пьянстве за рулем потеряет право на срок до трех лет. Если в «пьяном» ДТП погиб человек, то виновника могут приговорить к лишению свободы сроком до 12 лет. В случае, если действия нетрезвого автомобилиста повлекли за собой гибель нескольких (двух и более) людей, то его могут посадить в тюрьму на 15 лет.