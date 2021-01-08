Весенние изменения: МВД ужесточит правила проведения техосмотра

Если при оформлении диагностической карты транспортного средства не был проведен технический осмотр, то с 1 марта этого года МВД аннулирует такой документ. Об этом говорится в новой редакции федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

В документе также отмечается, что диагностическая карта, которая подтверждает допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, подлежит аннулированию, если «при проведении технического осмотра [транспорта было] выявлено несоответствие этого транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств».

При этом запись об аннулировании будет занесена в единую автоматизированную информационную систему техосмотра.

Пострадает не только водитель, но и оператор техосмотра. Организация, которая выдала карту без ТО, будет привлечена к административной ответственности по статье 14.4.1 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств»). По этой статье возможен штраф в 300 тыс. рублей.

Изменения вступят в силу с первого дня весны. С этой же даты начнет работать единая автоматизированная система технического осмотра автомобилей. В МВД сообщили, что диагностические карты нужно будет оформлять в электронном виде в системе технического осмотра. При этом обязательно должны быть прикреплены фото транспортного средства до и после ТО.

Заверяться документ будет электронной подписью технического эксперта, который проводил осмотр транспорта. Там же — в единой электронной системе — должны быть указаны координаты местонахождения машины, дата и время начала и окончания диагностики. В то же время водители могут получить печатную версию документа, если сами того захотят.

Предполагается, что станции техобслуживания должны быть оснащены «средствами фотофиксации», то есть «техническими средствами, обеспечивающими фотофиксацию транспортного средства в момент проведения технического диагностирования».

С 1 марта изменения коснутся также и техосмотров автобусов. При проведении осмотра таких транспортных средств должны присутствовать сотрудники ГИБДД.

Для того, чтобы пройти такое ТО, нужно заранее записаться на процедуру. Заявку на технический осмотр водитель автобуса сможет подать любому оператору в любой пункт ТО независимо от места регистрации транспортного средства.

Высказать желание о проведении ТО можно как по телефону, так и по электронной почте, говорится в постановлении правительства РФ «Об утверждении правил организации и проведения технического осмотра автобусов».

Итоги осмотра будут занесены в электронную диагностическую карту. Сотрудник ГИБДД будет оценивать соответствие автобуса требованиям безопасности.

За нарушение правил ТО физлицо может получить штраф в размере от 5 до 10 тыс. рублей. Применить к водителям могут и часть 3 статьи 327 УК РФ — подделка документов. Она предусматривает наказание до года лишения свободы.

В июле прошлого года были внесены коррективы в статью 171 УК РФ. Согласно изменениям, работа операторов ТО автомобилей без официального разрешения приравнивается к незаконному предпринимательству.

Если нелегальное ТО стало причиной причинения ущерба гражданам или государству, а оператор в то же время получил выгоду с реализации ТО, то ему грозит штраф или арест на срок до полугода. Сюда же относится использование поддельной диагностической карты. В данном случае наказание может составить до одного года лишения свободы.

«Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности является причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству либо извлечение дохода в крупном размере», — поясняли в МВД.