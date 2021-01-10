КоАП дополнили штрафом за бесплатный проезд по платной дороге

В России будут штрафовать за неоплату проезда по платной автодороге – соответствующий Федеральный закон «О внесении изменений в КоАП» вступил в силу в воскресенье, 10 января, передает РИА «Новости».

Согласно нововведению, Кодекс об административных правонарушениях дополнился новой статьей: «Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог».

Для легковых автомобилей штраф составляет 1,5 тыс. руб., для автобусов и грузовиков – 5 тыс. руб. При оплате штрафа в течение 20 дней с даты постановления водитель освобождается от ответственности, а дело о нарушении закрывается.

При фиксации камерами подобного нарушения несколько раз за сутки штраф будет выписан один раз.

В нынешнем году в России вступают в силу еще несколько штрафов и нововведений, некоторые из них должны были начать действовать минувшей весной — однако из-за пандемии коронавируса этого не произошло.

С 1 марта 2021 года больше не будет действовать дистанционное прохождение техосмотра. Проверять автомобиль необходимо будет на месте, процесс будет фиксироваться на камеру и с помощью геолокации. Для юрлиц и ИП, выдавших диагностическую карту без реального осмотра, штраф может достигать 300 тыс. руб.

За нарушение правил ТО физлицо может получить штраф в размере от 5 до 10 тыс. руб. Применить к водителям могут и часть 3 статьи 327 УК РФ — подделка документов, предусматривает наказание до года лишения свободы.

Информация о прохождении ТО будет храниться в единой обновленной базе — ЕАИСТО. Благодаря этому ГИБДД сможет отслеживать машины, которые необходимые процедуры проверки не прошли.

Штраф выпишут также за парковку на детской площадке или газоне. В зависимости от места нарушения, российский водитель заплатит государству от 1,5 тыс. и 2 тыс. руб. до 4 тыс. и 5 тыс. руб. соответственно.

Оставленные без присмотра разбитые машины, брошенные возле жилых домов, также будут облагаться штрафом.

В 2021 году вступить в силу должен и новый КоАП, меняющий систему штрафов — в частности, за агрессивное и опасное вождение предлагается лишать 5 тыс. руб.

Не менее строгое наказание ждет водителей, пойманных на повторном нарушении второй раз за год. К примеру, повторное управление незарегистрированным автомобилем, превышение скорости на 40-80 км/час или пересечение сплошной линии повлечет за собой либо большой денежный штраф, либо лишение прав.

В конце прошлого месяца в столичном управлении ГИБДД рассказали, что за 9 месяцев 2020 года Московские водители получили больше всего штрафов за превышение скорости, нарушение разметки и дорожных знаков, сообщает Autonews.

За превышение скорости в Москве за прошедшую часть года было выписано порядка 12,4 млн постановлений, за несоблюдение требований знаков и разметки — 5,5 млн.

Кроме того, распространенным нарушением стало движение по обочине, пересечение колонны, а также нарушение правила расположения транспортного средства на проезжей части без выезда на сторону встречного движения. Таких постановлений было выписано около 1 млн.

Порядка 900 тыс. штрафов столичные водители получили за движение или стоянку на выделенной полосе для общественного транспорта.

Около 316 тыс. штрафов было выписано за поворот налево или разворот в нарушение разметки или знаков. Всего за девять месяцев 2020 года было выявлено 22,5 млн административных нарушений, из них 21,3 млн оформлены при помощи камер.