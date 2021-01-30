Обувь по сезону: МВД ужесточает правила эксплуатации автомобилей

С 1 июня МВД планирует ввести новый перечень правил, которые будут регулировать использование транспортного средства. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления правительства, передает ТАСС.

Одно из главных возможных нововведений — это запрет на использование автомобиля зимой, если установлены колеса с летней резиной, и летом — если колеса с зимней резиной.

Помимо этого, нельзя использовать транспортное средство при частичной установке зимних колес. Также автомобилисты обязаны ставить колеса на свой транспорт такого размера, как указал завод-изготовитель.

Отдельным пунктом прописаны неисправности ремня безопасности, при которых нельзя использовать автомобиль. Одно из них — ремень имеет видимые надрывы на лямке или отсутствует вовсе. Кроме того, нельзя ездить на машине, если замок не фиксирует язычок лямки или не выбрасывает его после нажатия на кнопку замыкающего устройства. Автомобиль, у которого лямка не вытягивается или не втягивается в катушку также запрещен для использования.

В перечне также указаны обстоятельства, связанные с двигателем. Водители битопливных автомобилей, которые заправляются газом, должны проконтролировать наличие паспорта на каждом газовом баллоне. Такие документы оформляются изготовителем.

При этом уже установленные баллоны должны иметь четко нанесенные серийный номер и обозначение. Если произошли изменения газового оборудования при ремонте, то сведения об этом оформляются уполномоченными организациями.

Машиной также запрещено пользоваться, если встроенная в нее аппаратура спутниковой навигации, устройство или система вызова экстренных оперативных служб не исправны.

МВД для этого года анонсировало ранее много изменений, которые касаются автомобилей и сдачи экзаменов на права. В частности, в министерстве ранее предупреждали, что с 1 марта будет введен новые порядок получения и проверки диагностических карт транспортных средств.

С весны этого года диагностическая карта считается легитимной, если при ее оформлении был проведен технический осмотр. В противном случае документ будет аннулирован. Отметка об этом появится в единой автоматизированной информационной системе техосмотра.

Аннулированию также подлежит та диагностическая карта, при выдаче которой был проведен техосмотр, но в ходе него специалисты выявили «несоответствие этого транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств», но тем не менее карта была выдана.

Как только это выяснится может пострадать не только водитель, но и оператор техосмотра. Организация, которая выдала карту без ТО, будет привлечена к административной ответственности по статье 14.4.1 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств»). По этой статье возможен штраф в 300 тыс. рублей.

С 1 марта также начнет действовать единая автоматизированная система технического осмотра автомобилей. В нее необходимо занести все данные диагностической карты, а также прикрепить фотографии транспортного средства до ТО и после. Помимо этого, в МВД отметили, что требуется внести данные о нахождении машины (координаты), дату и время начала и окончания диагностики.



Заверять документ следует электронной подписью технического эксперта, который проводил осмотр транспорта. Автомобилисты имеют право на получение распечатанной версии документа, если сами об этом попросят в организации, где делали карту.

Об этом говорится в новой редакции федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». В документе подчеркивается, что для проведения диагностической процедуры автомобиля станции техосмотра должны иметь «средства фотофиксации», то есть такими техническими средствами, которые могли бы обеспечить «фотофиксацию транспортного средства в момент проведения технического диагностирования».

Эти правила, по мнению МВД, предотвратят подделку документов и снизят количество ДТП.