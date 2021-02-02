Спутник проследит: к техосмотру подключат ГЛОНАСС

Представитель Министерства транспорта сообщил, что требования к процедуре фотосъемки авто во время техосмотра будут пересмотрены. Его слова передает РИА «Новости».

Обновленные правила ТО вступают в силу с 1 марта. Согласно им, машины на пункте техосмотра будут фотографировать дважды — до и после диагностики. На снимках должны быть четко видны передний и задний номера автомобиля.

Фотографии при этом должны сопровождаться координатами точки, где машина находилась в момент работ.

Однако плотная застройка вокруг пунктов ТО часто приводит к экранированию спутникового сигнала, заявили в Минтрансе. Погрешность может составлять, по данным ЕАИСТО, более 15 метров. В этой связи предлагается добавить к фотографиям машин показания систем ГЛОНАСС, а допустимую погрешность — увеличить.

Каждая фотография должна захватывать также бренд автокомпании и цвет кузова. Для автопоезда обязательно наличие фотокарточки передка седельного тягача и задней части прицепа или полуприцепа. Цифровые фотографии обязаны иметь точную дату, время (с погрешностью не более 3 секунд) и географические координаты (погрешность максимум 15 м), а сам файл не должен занимать более 700 килобайт.

Причем фотографии требуются в хорошем разрешении (минимум — 1280 на 720 пикселей). Каждый файл должен быть заверен «усиленной квалифицированной электронной подписью техэксперта», который и проводил диагностические работы с автомобилем. Затем фотографии направят в единую информационную систему техосмотра ЕАИСТО.

Напомним, в 2021 году изменилась периодичность техосмотра: новые автомобили не проходят его первые четыре года, после чего нужно будет проходить осмотр раз в два года. Авто, которым больше 10 лет, должны подвергаться осмотру каждый год. В 2021 году техосмотр потребуется легковушкам, выпущенным в 2017-м, 2015-м, 2013-м, 2011-м, или старше.

Помимо этого, введены штрафы за формирование диагностической карты без проведения реального осмотра (до 300 тыс. руб. для ИП и юридических лиц). Владельцы авто за получение недействительной карты наказываются штрафом до 10 тыс. руб. или даже годом заключения — в рамках части 3 статьи 327 УК РФ.

Работа операторов технического осмотра автомобилей без официального разрешения теперь приравнивается к незаконному предпринимательству. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ вступили в силу с 27 июля.

Усилить контроль за операторами техосмотра еще в марте предложило Минэкономразвития. РСА сможет проверять требования к техэкспертам, контролировать работу информационных систем, проверять операторов и лишать их аккредитации в случае обнаружения нарушений.

Стоит напомнить, что диагностические карты ТО переведены в электронный вид. Процедура техосмотра должна фиксироваться на камеру, данные будут передаваться в «облачное хранилище» Дорожно-постовой службы. Госконтроль за операторами ТО возложен на ГИБДД. В Госдуме считают, что отсутствие контроля со стороны государства приводит к тому, что автомобилисты покупают диагностические карты, а не проходят ТО добросовестно. При этом многие детали могут быть поставлены на старый автомобиль нелегально, полагают парламентарии.