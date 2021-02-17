Налетели на лесовоз: пять человек погибли в ДТП под Иркутском

Уголовное дело возбудили следователи в связи со смертельным ДТП, произошедшим на трассе А-331 «Вилюй» в Иркутской области. Об этом со ссылкой на региональное управление МВД сообщает РИА «Новости».

Авария произошла в районе четырех часов утра по местному времени. Возле поселка Кузнецовка между городами Братск и Тулун легковая машина врезалась в лесовоз («КамАЗ»), после чего с легковушкой столкнулся рейсовый автобус.

В аварии погибли водитель автобуса, три пассажира и водитель легкового автомобиля. По данным МВД, одна из погибших – 22-летняя девушка, ее тело обнаружили при разборе обломков машины.

Травмы получили три пассажира автобуса, из них двое были отвезены в больницу. Врачи оценивают состояние выживших как тяжелое.

Другое ДТП произошло вечером 29 января под Сызранью (Самарская область) — столкнулись рейсовый автобус и грузовик. В результате погибли 12 человек. Одиннадцать человек, в том числе полугодовалый ребенок, были отправлены в реанимацию в тяжелом состоянии. У большинства людей врачи обнаружили черепно-мозговые травмы, повреждения живота, груди и конечностей.

Для того чтобы разблокировать людей, зажатых в искореженном транспорте, потребовалось привлечь пожарно-спасательные подразделения областного Управления МЧС. На месте работали 93 человека и 35 единиц техники. Также на месте аварии работали мультидисциплинарные бригады для оказания специализированной помощи пострадавшим и четыре бригады «скорой».

По версии полиции, у грузовика занесло полуприцеп, который затем врезался в микроавтобус с пассажирами и «Ниву». После столкновения микроавтобус и фура вылетели на обочину в сугроб.

25 декабря в Рязанской области четыре человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом, который съехал в кювет и опрокинулся. Авария произошла в три часа ночи, по предварительным данным, водитель не справился с управлением.

В июле 2019 года автобус с туристами из России попал в ДТП в Абхазии. В аварии погибли два человека, в том числе жительница Сыктывкара. Несколько пострадавших были госпитализированы со средними и тяжелыми травмами.

В феврале того же года семь человек погибли и 31 был госпитализирован в результате аварии автобуса в Калужской области. ДТП унесло жизни троих детей и четверых взрослых. Автобус вез детский ансамбль из Ярцева на танцевальный конкурс в Калугу. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, автобус съехал в кювет и перевернулся.

Водитель автобуса выжил в аварии и был вскоре задержан правоохранителями. Очевидцы сообщали, что он после аварии начал вытаскивать детей из салона перевернувшегося на обледеневшей дороге автобуса. Проезжавшие мимо автомобилисты останавливались и помогали ему. Многих детей доставили в больницы на частных автомобилях еще до прибытия «скорых».

Одной из самых крупных аварий стала трагедия в Ханты-Мансийском автономном округе, где 4 декабря 2016 года в столкновении автобуса и грузовика погибли 10 детей в возрасте от 12 до 14 лет. Всего жертвами столкновения стали 12 человек, еще около трех десятков получили ранения.