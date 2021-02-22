Минтранс смягчает требования к пунктам техосмотра

Минтранс России с 1 сентября намерен упростить требования к пунктам прохождения техосмотра – проект соответствующего приказа главы ведомства Виталия Савельева для общественного обсуждения опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Изменения, вносимые в приказ № 232 от 9 июля 2020 года «Об утверждении требований к производственно-технической базе оператора технического осмотра и перечня документов в области стандартизации», позволят весомой части операторов ТО оказаться от глубокой перестройки своих мощностей и остаться на рынке.

Согласно новой редакции, пункты ТО должны включать в себя производственные помещения с диагностическими линиями техосмотра различных категорий транспорта, которые определяются техническим регламентом Таможенного союза, сети инженерно-технического обеспечения, а также системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, электроснабжения, связи.

Кроме того, в случае невозможности применения осмотровой канавы или подъемника допускается применение осмотровой эстакады, размеры которой должны соответствовать нормативным требованиям. Несущая способность эстакады должна соответствовать максимальной массе проверяемого транспорта с учетом установленного на эстакаду оборудования и возникающих при проведении ТО дополнительных нагрузок.

В новой редакции документа смягчается ряд требований, например, в пунктах, где проверяют грузовики до 3,5 т или автобусы до 5 т, при наличии смотровой канавы допустимая высота здания может быть 3,3 м вместо 3,5 м. Уменьшается, соответственно, высота въездных и выездных ворот.

Для мест, проверяющих тяжелые грузовики или автобусы, минимальная ширина помещения сокращается с 6 до 5,5 м. Кроме того, в ряде случаев уменьшается допустимая глубина осмотровой канавы — с 1,5 м до 1,3–1,1 м.

В новой версии приказа также уточняется, что пункт ТО может иметь по одному дымомеру, люфтомеру, течемеру, устройству для замера светопропускания.

Двумя днями ранее президент России Владимир Путин подписал указ о том, как должен проводиться контроль и надзор за проведением техосмотра транспортных средств. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В пункт 11 Положения о Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения» было внесено несколько изменений.

С 1 марта госконтроль и надзор за организацией и проведением ТО транспорта будут осуществлять сотрудники ГИБДД. Кроме того, они смогут принимать участие и в техническом осмотре автобусов, согласно порядку, установленному правительством России.

Ранее МВД анонсировало изменения правил проведения ТО транспорта в России. С 1 марта будут аннулированы диагностические карты, которые были оформлены без проведения техосмотра. Отметка об аннулировании будет заноситься в специальную электронную систему. Оператор, который выдал карту без ТО, будет привлечен к административной ответственности по статье 14.4.1 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств»).

В систему должны быть также внесены данные о самой процедуре проверки исправности автомобилей — организация, которая будет проводить ТО, должна загрузить фото до и после техосмотра машины.

Таким образом диагностическая карта будет производиться непосредственно в электронном виде и загружаться в единую автоматизированную систему ТО транспорта.

Помимо фотографий в систему должны быть загружены адрес места расположения автомобиля на момент ТО, дата, время начала и окончания процедуры.

Электронная система будет работать круглые сутки. А доступ к ней получат сотрудники Госавтоинспекции на федеральном и региональном уровнях. Кроме того, будет осуществляться защищенный обмен информацией с профессиональным объединением страховщиков.

Получить данные той или иной диагностической карты, загруженной в систему, можно будет при помощи ее номера или сведений одного из реквизитов транспортных средств, номера кузова или номера шасси.