Через «Госуслуги»: как можно будет продать машину

С 1 мая изменится порядок покупки и продажи подержанных машин. Об этом говорится в приказе Минцифры. Такую сделку можно будет совершать через портал «Госуслуг». Такая функция позволит подписывать документы электронной подписью, а затем отправлять их на регистрацию в ГИБДД в цифровом формате.

Для оформления сделки купли-продажи подержанного автомобиля (в данном случае речь идет только об автомобилях с пробегом) физическому лицу нужно будет загрузить на сайт определенный пакет документов. В него входят паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации (СТС), полис ОСАГО (при наличии) на имя старого собственника. После этого можно будет подать заявление на «Госуслугах».

Продавец при этом должен решить, оставлять ли себе госномер.

По мнению директора по развитию маркетинговых коммуникаций Fresh Auto Светланы Гамзатовой, электронное оформление покупки-продажи автомобиля дает владельцам автомобилей и потенциальным покупателям преимущество: еще до покупки можно ознакомиться с техническими характеристиками и историей эксплуатации авто.

После того, как был опубликован приказ Минцифры, автоэксперт и главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков отметил, что изменения в правилах оформления сделок — это движение в правильном направлении.

В беседе с RT Кадаков подчеркнул, что это только заключение договора, а не «весь процесс купли-продажи». Он отметил, что при покупке автомобиля все же хочется увидеть его состояние.

«Кроме того, покупателю все равно придется ехать в ГИБДД, поскольку ГИБДД не отменяет (во всяком случае пока) площадку, машину нужно предоставить на осмотр, СТС вы тоже получите в ГИБДД», — пояснил эксперт.

Тем не менее, как отметил Кадаков, система имеет свои преимущества.

Например, эксперт подчеркнул, что у продавца будет зафиксированный в электронном виде факт продажи автомобиля. Эксперт напомнил, что в случае, если новый владелец не поставит на учет купленную машину в течение десяти дней, то штрафы приходят бывшему хозяину. Но с 1 мая будет проще доказать, что авто уже продано и взыскивать средства нужно с фактического владельца.

Кадаков также отметил, что махинации с удаленным оформлением договоров теоретически возможны. Он рекомендовал не обмениваться всеми электронными данными со сторонними лицами, так как в договор купли-продажи из «Госуслуг» они будут добавляться автоматически.

Месяцем ранее основатель сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль рассказал агентству «Прайм» о способах выяснить дефекты машины, которая выставлена на продажу на вторичном рынке.

«В первую очередь, необходимо проверить автомобиль через специальные сервисы и приложения — там можно найти актуальную информацию о количестве владельцев, наличии участия в ДТП, нахождении в розыске», — посоветовал он.

При этом покупаемый автомобиль стоит осматривать на предмет внешних дефектов утром или днем на открытом пространстве. Эксперт предупредил, что при скудном освещении можно не заметить какие-то недостатки.

По его словам, автолюбителям стоит обратить внимание на болты, которыми крепятся детали кузова, лакокрасочное покрытие, состояние двигателя и т.п. Если где-то будет ржавчина, то это обстоятельство должно насторожить покупателя, так как это признак тяжелого ДТП или плохого состояния кузова.

Денис Мигаль посоветовал при покупке автомобиля из Японии проверить, не тонул ли он. Из-за того, что в стране погодные условия приводят к тайфунам и ливням, то машины зачастую заливает. Узнать это можно по специфическому запаху в салоне и ржавчине, которая затрагивает даже самые скрытые детали, указал специалист.