На дорогах начали тестировать новые динамические знаки

Новый способ фиксации и корректировки скорости на дорогах начали тестировать в России. Как сообщает портал Autonews, для контроля скоростного режима применяют динамические дорожные знаки с электронным табло и специальные контрольные комплексы с камерами.

Эта технология должна помочь снизить скорость автомобилей в сложных условиях — низкой видимости из-за непогоды или гололедицы. Сейчас водителей предупреждают о необходимости снизить скорость стационарные дорожные знаки, а превышение рекомендуемой скорости не влечет за собой штрафа.

Однако, говорится в материале, отказ автомобилистов снижать скорость в трудных дорожных условиях может приводить к авариям.

В компании «Технологии распознавания», занимающейся созданием дорожных камер и специализированного программного обеспечения, заявили, что динамические дорожные знаки позволят в зависимости от изменения погоды оперативно обновлять информацию о рекомендуемой скорости, выводя ее на электронное табло.

При хорошей погоде можно рекомендовать разгоняться до 110 км/ч, а при низкой видимости — замедляться до 90 км/ч. Это требование уже станет обязательным, и

за превышение можно будет получить денежный штраф.

Чтобы фиксировать такие нарушения, предполагается использовать сразу три дорожные камеры — две из них будут контролировать подъезд машины к арке с динамическим знаком. Будут сниматься и автомобиль, и информация на табло. Если проезд под аркой совершен с превышением скорости, то расположенная в 30-50 метрах от арки вторая камера зафиксирует нарушение.

В компании-разработчике системы считают, что в будущем такие динамические знаки станут частью интеллектуальной транспортной системы, и их применение начнется в том числе и в городах.

С 1 марта в РФ появился новый дорожный знак, указывающий на наличие дорожных автоматических фото- и видеокамер. Знак «Фотовидеофиксация» должен ставиться в пределах населенных пунктов вместе со знаками, обозначающими их начало, а на трассе — в 150-300 метрах от зоны контроля камер. До этого в России действовал только стандарт на установку знаков с изображением камеры на белом или желтом фоне.

Ключевое отличие нового знака — он может устанавливаться самостоятельно, в отличие от предшественника, которому нужны были светофоры или другие знаки. Старый знак перестанет действовать с 1 сентября.

В августе 2019 года Минтранс разработал новый проект методики для размещения камер видеофиксации нарушений. Новый проект предусматривает появление на дорогах муляжей видеокамер и радаров, неотличимых внешне от обычных приборов. Муляж предполагается размещать вместо обычной камеры, если в течение года на этом месте количество нарушений сократилось на 80% и более.

Кроме того, условием для установки муляжа является отсутствие аварий за год. Рекомендуется также перемещать камеры между участками с повышенным уровнем аварийной опасности каждые три месяца или раз в полгода.

Ранее на сайте ГИБДД появилась интерактивная карта, на которой указано местонахождение всех камер фиксации нарушений правил дорожного движения. По словам официального представителя Министерства внутренних дел РФ Ирины Волк, карта находится в тестовом режиме и наполняется. Проект был реализован для осведомления водителей о дорожных камерах, а также — чтобы помочь компаниям-разработчикам навигационных приложений.

Соответствующее поручение президента России Владимира Путина было дано в ходе заседания Госсовета, посвященного развитию сети автодорог и обеспечению безопасности движения. Глава РФ заявил тогда, что камеры не нужно прятать — они должны способствовать снижению травматизма и сохранять человеческие жизни.

«В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий. Вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство для достижения нужного нам результата», — заявил Путин, потребовав от чиновников «навести порядок».