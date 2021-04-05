Гаражная амнистия коснется более 3,5 млн граждан

Закон о проведении «гаражной амнистии» до 1 сентября 2026 года, подписанный президентом России Владимиром Путиным, предполагает предоставление россиянам возможности оформить на себя право собственности на земельные участки, на которых находятся гаражи.

Сами гаражи должны быть в государственной или муниципальной собственности, и построены до 30 декабря 2004 года — даты вступления в силу Градостроительного кодекса, передает РИА «Новости».

Стоит отметить, что под действие закона не подпадают «ракушки», самострои и подземные гаражи в жилых и деловых комплексах, сообщает ТАСС.

В законе указаны две группы собственников: получившие гараж от государства или организации, и те, кто владеет гаражом в составе кооператива. Различие состоит в пакетах документов, которые они должны подготовить для оформления участка.

Инвалиды имеют право на внеочередное получение участка для строительства гаражей поблизости от места жительства или для организации стоянки рядом с домом. Пострадавшие от радиации из-за ЧП на Чернобыльской АЭС также имеют право без очереди получить земельные участки для возведения гаражей.

В целом, по словам руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова, нововведение коснется более 3,5 млн граждан РФ.

«Чтобы оформить гараж в собственность, граждане должны будут обратиться в орган местного самоуправления (в том числе через МФЦ) с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения гаражом.

Заявление на регистрацию и участка, и гаража должен будет подать орган местного самоуправления», — приводит «Российская газета» слова руководителя Росреестра Олега Скуфинского.

Земельные площади для постройки некапитальных гаражей могут предоставляться за плату в соответствии со схемой, утверждаемой муниципальными властями. Региональные власти могут своим решение определять категории льготников, которые имеют право на бесплатное использование земли для размещения таких гаражей.

Как указывают юристы, данная норма закона не является обязывающей, однако, при отказе от регистрации участка законом допускается его изъятие для государственных или муниципальных нужд, или наложение штрафа — от 5 тысяч рублей до 1,5% от его кадастровой стоимости.

«Этот законопроект позволит тем, кто добросовестно в свое время заплатил за пай в гаражном кооперативе или получил решение о распределении гаража на муниципальной собственности в свою пользу, а также своевременно вносил плату по счетам за эксплуатацию объекта, узаконить свой гараж и не опасаться, что он будет снесен по решению властей», — рассказывал ранее «Газете.Ru» директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Однако одновременно этот законопроект также позволит снести объекты или изъять их у тех, кто не сможет документарно доказать, что платежи за эксплуатацию или паи на приобретение своевременно оплачивались.

«То есть это участники гаражно-строительных кооперативов или же владельцы, которые получили машино-места в советский или постсоветский период», — пояснял он.

Как отмечал Павел Герасимов, генеральный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн», проблема с легализацией строений уже давно назрела. С ней необходимо наконец разобраться.

«Многие вопросы по строительству гаражей и оформления в собственность земельных участков под ними не урегулированы. Упрощение процедуры регистрации позитивно скажется на легализации строений законными владельцами. При этом нормы, прописанные в законе, одновременно не дадут простор для злоупотреблений со стороны гаражных владельцев. Так что самовольные и стихийные постройки не будут легализованы. В каждом конкретном случае в целом необходимо разбираться в условиях возникновения и основаниях строительства гаражных кооперативов», — детализировал эксперт.