МВД вернут контроль над дорожными знаками

Проекты организации дорожного движения (ПОДД), включающих в себя дорожные знаки, разметку, видеокамеры и светофоры, возможно вновь придется согласовывать с МВД. Об этом со ссылкой на заключительный текст законопроекта, одобренного правительственной комиссией по законопроектной деятельности, сообщает газета «Коммерсантъ».

Поправки предполагается внести в закон «Об организации дорожного движения», который Минтранс РФ подготовил в 2020 году.

Власти всех уровней в стране должны будут согласовывать установку дорожных знаков и других ПОДД с ГИБДД. В 2013 году эта процедура из полномочий ведомства была исключена.

Законопроект содержит в себе два случая, когда установку ПОДД не нужно будет согласовывать с автоинспекцией. Во-первых, когда речь идет об аварийно-восстановительных работах после ЧП, когда движение ограничивается на срок не более двух суток. Во-вторых, когда на дорогах проводятся массовые мероприятия продолжительностью не более 24 часов.

Как сообщает «Ъ», комиссия одобрила законопроект «в целом», рекомендовав его к рассмотрению кабмином РФ.

5 апреля портал Autonews сообщил, что в России начали тестировать новый способ фиксации и корректировки скорости на дорогах. Для контроля скоростного режима применяют динамические дорожные знаки с электронным табло и специальные контрольные комплексы с камерами.

Эта технология должна помочь снизить скорость автомобилей в сложных условиях — низкой видимости из-за непогоды или гололедицы. Сейчас водителей предупреждают о необходимости снизить скорость стационарные дорожные знаки, а превышение рекомендуемой скорости не влечет за собой штрафа. Динамические дорожные знаки позволят в зависимости от изменения погоды оперативно обновлять информацию о рекомендуемой скорости, выводя ее на электронное табло.

При хорошей погоде можно рекомендовать разгоняться до 110 км/ч, а при низкой видимости — замедляться до 90 км/ч. Это требование уже станет обязательным, и за превышение можно будет получить денежный штраф.

С 1 марта в РФ появился новый дорожный знак, указывающий на наличие дорожных автоматических фото- и видеокамер. Знак «Фотовидеофиксация» должен ставиться в пределах населенных пунктов вместе со знаками, обозначающими их начало, а на трассе — в 150-300 метрах от зоны контроля камер. До этого в России действовал только стандарт на установку знаков с изображением камеры на белом или желтом фоне.

Ключевое отличие нового знака — он может устанавливаться отдельно, в отличие от предшественника, которому нужны были светофоры или другие знаки. Старый знак перестанет действовать с 1 сентября.

В конце февраля 2021 года «Коммерсантъ» сообщил, что в России отменят вступивший в силу 1 мая 2019 года ГОСТ, который разрешает установку уменьшенных и других нестандартных дорожных знаков. Решение о его отмене было принято на основе жалобы Научного центра безопасности дорожного движения МВД. В центре считают, что данный ГОСТ противоречит и дублирует действующие ГОСТы 52289 и 52290, в которых уже имелась возможность установки экспериментальных знаков. Также этот ГОСТ противоречит Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах 1968 года, в которой не предусмотрен правый поворот на красный свет.

Газете в ЦОДД Москвы сообщили, что малые знаки были установлены в столице по ГОСТ 52289, поэтому их сохранят на местах. Отмечается, что право применять экспериментальные знаки останется и после отмены документа, но только с разрешения Госавтоинспекции.