«Роснефть» запускает финансовые супермаркеты

Отмечается, что партнером программы выступает входящий в группу МКБ банк СКС.

Формат доказал состоятельность

«Формат для России новый и даже уникальный, но он уже доказал свою состоятельность», — рассказал представитель компании в интервью газете «Ведомости». По его словам, наиболее популярными услугами являются кредитные карты, полисы ОСАГО, а также дебетовые карты с программой лояльности.

По оценке представителя «Роснефти», стоимость всех продуктов сопоставима со стоимостью аналогичных услуг в офисах банков.

Благодаря же тому, что финансовые супермаркеты располагаются на территории автозаправочных станций, все продукты имеют постоянные или акционные привилегии, пояснил он.

Как известно, уже на сегодняшний момент финансовые услуги предоставляются на 35 АЗС «Роснефти», расположенных в Москве и Московской области, и на пяти — в Санкт-Петербурге.

География расширяется

До конца года количество таких автозаправок в московском регионе вырастет до 54, в Петербурге до 9. Позднее эту практику распространят также на автозаправки компании в Сочи, Краснодаре, Воронеже, Орле, Липецке, Курске, Калуге, Белгороде, Твери и Ростове-на-Дону.

При выборе пилотных регионов учитывали плотность автодорожной сети, ее загруженность, а также наличие команды менеджеров с опытом розничных продаж.

В «Роснефти» отмечают, что география проекта в обозримой перспективе будет расширяться и дальше, за пределы тех регионов, где подобные АЗС уже действуют.

К настоящему моменту у компании в России более 3 тысяч автозаправочных станций, которые работают под брендами «Роснефть», BP и «Башнефть». Таким образом, сеть АЗС представлена уже в 66 регионах страны.

Взгляд МКБ

Собственно же проект «финансовых супермаркетов» был запущен в пилотном режиме на АЗС в Москве и Подмосковье, а потом масштабирован уже в Северной столице, рассказали газете в МКБ.

По сути, автомобилисты теперь стали иметь опцию прямо на автозаправочной станции получить консультацию по основным банковским и страховым продуктам, ну и заодно — сэкономить на топливе.

Популярная услуга «финансового супермаркета» — дебетовая карта МКБ. Она предусматривает и бонусы на заправку, и возможность получить финансовую консультацию, но также предполагает еще и особые условия обслуживания.

Наконец, автолюбители теперь могут снять наличные в кассах АЗС.

Как разъяснили в «Роснефти», при оплате топлива или других товаров картами любого банка клиенты могут снять до 5 тысяч рублей, добавили в «Роснефти». Но пока нововведение, запущенное совместно с Всероссийским банком развития регионов действует лишь в Смоленске и области.

«Клиенту должно быть максимально комфортно»

Доступность и удобство сервисов, а также высокий уровень обслуживания на АЗС — один из ключевых приоритетов розничного бизнеса «Роснефти», говорит вице-президент по развитию розничного бизнеса компании Аврил Конрой.

«Мы делаем все возможное, чтобы на наших АЗС клиенту было максимально комфортно. «Роснефть» планомерно работает над тем, чтобы на автозаправках были доступны разнообразные и удобные услуги», — подчеркнула она.

Конрой напомнила, что компания уже внедрила такие цифровые сервисы, такие как бесконтактная заправка, оплата топлива через мобильное приложение и доставка еды.

«Мы стремимся, чтобы наши услуги экономили время, повышали комфорт и качество жизни клиентов. Открытие «финансовых супермаркетов» — очередной вклад в создание современных универсальных автозаправочных комплексов, предоставляющих клиентам полный спектр потребительских услуг», — заметила вице-президент «Роснефти».

Оценка эксперта

Именно в секторе предоставления дополнительных услуг сегодня разворачивается основная борьба между розничными сетями крупных нефтяных компаний, убежден вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев.

Нововведения позволят компенсировать низкую — а иногда и отрицательную — маржинальность топливного бизнеса, констатировал эксперт.

И привел статистику НТС на апрель текущенго года, согласно которой средняя маржинальная прибыль розницы с 1 литра бензина марки АИ-92 составляет 1,2 руб., с литра АИ-95 — 2,6 руб.

«Компания, скорее всего, будет иметь небольшой процент от продаж финансовых услуг. Но основной расчет здесь на расширение клиентской базы», — предположил Гусев, заметив, что, например, торговые сети уже давно предлагают клиентам различные платежные сервисы — например, оплату мобильной связи на кассе.

Такое сотрудничество в конечном итоге выгодно и ритейлу, и платежным системам, которые получают дополнительный доход за счет взимания небольшой комиссии, подытожил вице-президент НТС.