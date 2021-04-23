Со следующей весны ГИБДД начнет штрафовать по новым правилам

С 1 марта 2022 года инспекторы ГИБДД могут начать выписывать новые штрафы водителям за нарушение обновленных правил дорожного движения (ПДД). Об этом со ссылкой на новый проект правил сообщает газета «Коммерсантъ».

«Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», который намерено ввести в ПДД российское МВД, даст дорожным полицейским правовое основание оформлять протокол по статье 12.5 КоАП — при выявлении нарушения хотя бы одного пункта этого перечня. Наказание по 12.5 КоАП может составлять от 500-рублевого штрафа и до лишения водительских прав.

Прежний перечень МВД считает устаревшим. В новом же большинство запретов заимствовано из технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». По данным газеты, штраф можно будет получить за вождение автомобиля с шипованной резиной в летнее время года и лысой резиной – зимой. Региональные власти при этом могут корректировать временной диапазон «резиновых» запретов.

Штрафовать можно будет также дальнобойщиков, если у них зимой, с декабря по февраль, нет не только зимних шин, но также цепей, предотвращающих скольжение. Запрет также будет зависеть от решения властей конкретного региона РФ. 500 рублей могут заплатить водители и в том случае, если их машины не имеют фароочистителей и автокорректоров уровня фар, или же если эти устройства неисправны. Предусмотрено также наказание для водителей, не заменивших перегоревшую фару или использующих нештатные лампы – ксеноновые или светодиодные. Новый документ делает эти требования более детальными, что должно убрать споры между инспекторами ГИБДД и водителями, говорится в статье.

Нарушениями с весны-2022 будут считаться также отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности, а также – наличие «закрывающих обзор предметов» (речь идет о видеорегистраторах, если они мешают водителю смотреть на дорогу). Чтобы избежать штрафа, регистратор должен быть установлен за зеркалом заднего вида или встроен в него.

Протокол и штраф последуют также в случае неисправности двигателя или автоматической коробки передач, сохраненные в памяти бортового компьютера, установка в легковушках стальных конструкций, выступающих за бампер. Если бампер машины помят после аварии так, что его железная часть выступает за габариты машины и может травмировать пешехода, водитель также платит штраф, гласит новые проект ПДД.

В статье «Ъ» отмечается, что поправки в ПДД внести сейчас отдельно невозможно – только если весь документ будет переутвержден. Это связано с тем, что изменения в ПДД отрубаются «регуляторной гильотиной». МВД хочет пересмотреть это правило. Проект поправок гласит, что сложившееся положение дел парализует деятельность ведомства и «отрицательно воздействует на степень защищенности прав и свобод граждан». Поправки в настоящий момент изучаются экспертами в Аналитическом центре при правительстве в рамках «регуляторной гильотины».

В начале апреля российское правительство одобрило проект, предусматривающий ужесточение наказания за нарушение правил дорожного движения (ПДД), сообщалось на сайте кабинета министров. В соответствующем законопроекте предлагалась новая редакция статьи 264.1 УК РФ о нарушении ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию. В новой редакции во второй части статьи «закрепляются повышенные меры ответственности за указанное деяние».