Берегись поезда: как будут штрафовать за нарушения у железнодорожного переезда

С 1 мая штраф за нарушение правил дорожного движения при пересечении нерегулируемого участка железнодорожных путей вырастет в пять раз.

Санкции назначаются, если водитель проехал через переезд, когда к нему в пределах видимости приближался поезд. Если ранее это нарушение наказывалось штрафом в размере 1 тыс. рублей, то теперь нарушителей будут наказывать 5 тыс. рублей. Также предусмотрено лишение водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев. Если нарушение совершено повторно, то водителя могут лишить документов на год.

Вместе с тем на этот штраф не будет распространяться скидка при оплате нарушения в течение 20 дней со дня вынесения замечания. Поэтому нарушителю в любом случае придется оплачивать всю сумму штрафа.

Как отметил координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов, ужесточение наказания за нарушение не решит проблему аварий. В комментарии РБК он сказал, что инциденты нередко возникают не только по вине водителей. В данном случае немаловажную роль играет техническое состояние самих переездов: многие железнодорожные переезды — это лежачий полицейский, которого можно проехать на скорости 5-10 км/ч, а на некоторых машина попросту может застрять.

«Эта проблема [аварий] решается реконструкцией самих переездов с использованием современных технических решений и установкой современных сигнальных систем, которые будут предупреждать водителя о том, что на переезд не надо выезжать», — сказал эксперт.

Об этой же проблеме в комментарии РБК сказал и автоэксперт Игорь Моржаретто. По его словам, в России много необорудованных защитными устройствами железнодорожных переездов.

Он считает, что сначала необходимо оснастить всем необходимым переезды, а только потом повышать тарифы. Но Моржаретто придерживается мнения, что в 100% случаев в подобных авариях виноват человеческий фактор.

С 1 мая также вводится штраф за высадку безбилетных детей в возрасте младше 16 лет.

Если контролер, кондуктор или водитель высадил несовершеннолетнего «зайца», который ехал без родителей, ему грозит штраф. Для водителей он составит 5 тыс. рублей, а кондукторы и контролеры должны будут заплатить в разы больше — 20-30 тыс. рублей.

«Мы считаем, что существенное административное наказание за высадку ребенка позволит предотвратить возможные трагические последствия таких действий. Ведь оставшийся один, иногда и просто в чистом поле, ребенок — а такие случаи были — может заболеть или погибнуть», — говорил ранее спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Закон, который запрещает высаживать из транспорта детей до 16 лет, которые едут без билета и отказываются его покупать, вступил в силу еще 7 марта. Однако законодатели не предусмотрели штрафа за его неисполнение.

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для сотрудников транспорта, которые высаживают детей. При этом, если ребенок до 16 лет едет с кем-то из взрослых, который откажется оплачивать проезд, обоих можно высадить на ближайшей остановке.

Известны несколько случаев высадки детей в зимний период времени. Один из них произошел в Волгограде в конце февраля. Кондуктор местного автобуса высадила 12-летнего мальчика в мороз. У ребенка не сработала транспортная карта «Волна» из-за того, что закончился срок ее действия. В день инцидента температура воздуха была -14°C. Сотрудницу транспорта, как рассказали в пресс-службе мэрии города, уволили.