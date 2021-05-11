«Теперь можно будет доехать к врачу в два раза быстрее»

Отмечается, что выезд позволит избежать транспортного коллапса в подмосковном поселке рядом с совхозом им. Ленина.

Как сообщают местные жители, выезд на трассу А-105, который проходит по территории, находящейся в собственности ЗАО «Совхоз им. Ленина», был перекрыт в марте этого года.

Как отмечало интернет-издание «Взгляд», сын директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина Артем Грудинин, который является депутатом совета Ленинского городского округа, не одобряет действия руководимого отцом предприятия и считает, что дорогу начали перекрывать намеренно.

«Желание усложнить жизнь»

«Это было прежде всего желание показать силу и усложнить жизнь жителям поселка Развилка.

Потому что все прекрасно знают, что жители пользуются этой дорогой», – считает он.

По его словам, ЗАО «Совхоз им. Ленина», которое пригнало технику и стало перекапывать дорогу, а также пообещало установить забор, «чтобы никто проехать не смог», тем самым подводит местных жителей, «которые по несколько часов стояли в пробках, опоздали на работу, в школу, в детские сады».

Письмо местных жителей

«Никакой логики в этих действиях нет», – отметил Артем Грудинин.

Ранее сообщалось, что депутаты Ленинского городского округа написали открытое коллективное обращение к руководителю фракции КПРФ в Госдуме Геннадию Зюганову, в котором высказали возмущение действиями предпринимателя, экс-кандидата в президенты от партии коммунистов Павла Грудинина, пытающегося выгнать из здания поселкового ДК кружки и секции, где занимаются более 600 детей, проживающих в поселке совхоза имени Ленина.

Кроме того, местные жители пожаловались на попытки Грудинина испортить им Масленицу.

«Этим выездом пользуются не только жители Развилки, но и, как минимум, 7 близлежащих населённых пунктов и 14 СНТ. В том числе, люди пожилого возраста, которые прикреплены к амбулатории в посёлке Совхоза им. Ленина. Теперь они смогут доехать к врачу в 2 раза быстрее. Будем и дальше делать всё возможное для комфорта наших жителей», – прокомментировал ситуацию глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов.

Позиция властей

В апреле Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области выпустило распоряжение об изъятии данного объекта недвижимого имущества для государственных нужд.

Позднее, чтобы обеспечить жителям беспрепятственный проезд пока идет процедура изъятия, местная власть выпустила постановление об установлении постоянного публичного сервитута. 10 мая препятствия из бетонных блоков и профнастила было ликвидировано, а сам участок заасфальтирован.

На следящий день, по проектируемому проезду 5541 запустили дорожное движение.

«Ход строительства контролировался практически круглосуточно. Нам пришлось остановить ямочный ремонт, чтобы не усугублять ситуацию. Мы делали все возможное, чтобы в кратчайшие сроки решить проблему и запустить дорогу. Что бы ещё ни придумал Павел Грудинин, прямой выезд на А-105 у жителей Развилки всё равно будет», – добавил представитель администрации Андрей Извеков.

«Только так можно спастись от пробок»

Долгое время выезд из Развилки на трассу А-105 служил альтернативным проездом.

Еще в 2019 году началась подготовка к реконструкции дороги «МКАД-Дроздово-Беседы-МКАД», куда входит и данный участок. Но реализация этого проекта затягивалась.

В первую очередь, по причине того, что собственник затруднял процесс изъятия земель.

«Это не простой выезд. Только так мы можем спастись от многочасовых пробок. Сотрудники ЗАО ни с чего его перекрыли, возведя забор, да еще и в прямом смысле слова уничтожили новый асфальт. После этого мы были готовы выходить на улицы. Жители уже были готовы выходить на пикеты к зданию правления ЗАО «Совхоз им. Ленина». Нас успокаивал только муниципалитет, обещал решить проблему. Хорошо, что все удалось быстро решить», - отметила многодетная мать Ольга Евграфова.