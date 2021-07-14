Забыть Била: суд отстранил скандального блогера от пранков

Суд приговорил к двум годам ограничения свободы блогера Эдварда Била, устроившим массовое ДТП. Скандально известный пранкер не смог найти компромисс с владельцами поврежденных автомобилей, но компенсировал лечение пострадавшей женщине. Назначенное судом наказание не позволит Билу вновь снимать хулиганства на видео, говорят юристы.

Во вторник 14 июля Пресненский суд Москвы приговорил блогера Эдварда Била (настоящие имя и фамилия – Эдуард Биль) к двум годам ограничения свободы. Скандального пранкера также лишили водительского удостоверения на три года. Таким образом, судья полностью согласился с требованием прокуратуры.

Причиной судебного разбирательства стало ДТП на Смоленской площади, которое произошло по вине Била 1-го апреля этого года. На своем спорткаре Audi RS6 на огромной скорости он вылетел на встречную полосу, не справившись с управлением. В аварии с учетом машины блогера всего пострадало пять автомобилей, но наиболее сильный удар принял на себя Volkswagen Polo сотрудницы Госдумы РФ Марии Артемовой.

В аварии она получила переломы обеих ног, кроме того врачи зафиксировали внутреннее кровотечение, черепно-мозговую травму.

В состоянии комы Артемову доставили в реанимацию, за жизнь потерпевшей врачи боролись несколько дней. Выдвигались версии, что причиной аварии стала попытка Била снять очередной пранк-ролик, поскольку авария произошла в День дурака.

Интересы Била в суде представлял востребованный у российских знаменитостей адвокат Сергей Жорин. В своем Telegram-канале он сообщил, что не хочет комментировать приговор Эдварду Билу, но отметил, что в интернете уже началась истерика, поскольку многие посчитали приговор слишком мягким.

«Действительно, произошла страшная авария, пострадала замечательная женщина, которая к счастью выжила, и мы все надеемся, что однажды она полностью восстановит здоровье. Эдвард признал вину, возместил причиненный вред потерпевшей и примирился.

Самое главное он искренне раскаялся и осознал произошедшее», – написал Жорин.

Ранее, по словам адвоката, удалось достигнуть соглашения с пострадавшей женщиной по финансовой компенсации ввиду полученного ущерба здоровью.

«Несмотря на это, многие хотели бы видеть Била в тюрьме. При этом, на мой взгляд, самой важной является позиция потерпевшей. Мария Артемова не желала лишения свободы для Эдварда Била. Спасибо ей за это и скорейшего выздоровления», – пожелал адвокат Била.

Сам Эдвард Бил заявил, что уже не будет заниматься пранками, как это было до аварии.

«Продолжу ли я заниматься своим творчеством? Если будет такая возможность — да. Если будет такая возможность, я буду заниматься, но не той деятельностью, которой занимался раньше. Это не пранки, к сожалению или к счастью», — цитируют его «Известия».

Впрочем, опрошенные «Газетой.Ru» юристы уверены, что режим ограничения свободы и пранки, граничившие с нарушением закона, несовместимы. Если блогер продолжит их снимать после приговора, то попадет в тюрьму, уверен автоюрист Сергей Ифанов.

«Режим ограничения свободы серьезно урезает личную свободу осужденного гражданина в широком многообразии ее аспектов. Решения о том или ином ограничении принимает Уголовно-исполнительная инспекция»,

— объясняет Ифанов.

По его словам, если гражданин злоупотребляет предписаниями инспекции, к примеру, задирается и провоцирует граждан на улице, то ему могут ввести дополнительные ограничения, а если и это не поможет, то ограничение свободы заменят на реальный срок в тюрьме.

Режим ограничения свободы предполагает, что Бил не сможет покидать место проживания с 20:00 до 8:00, выезжать за пределы Москвы и области и менять постоянное место жительства без уведомления контролирующего органа. По решению инспекции могут быть наложены дополнительные ограничения на радиус передвижения, к примеру, запрет на покидание района или округа города. Кроме того, как минимум четыре раза в месяц он обязан будет отмечаться в инспекции.

Несмотря на то, что Билу удалось договориться с пострадавшей, он не смог прийти к компромиссу с другими участниками аварии, которые получили только имущественный ущерб. По словам самого блогера, потерпевшие изменили финансовые требования, когда узнали, что он выплатил крупную сумму Артемовой.

«Я сказал: «Ребята, давайте я вам сделаю за свой счет машины, тем, у кого «тотал», я куплю новую такую же машину такого же года». Они сказали: «Так, давайте нам все это деньгами, не надо нам чинить, и сверху еще за моральный ущерб».

Условно говоря, они начали борзеть.

Если в случае с Марией я все сделал, как она хотела, из кожи вон вылез, но здесь люди начали борщить», – ответил Бил на вопросы журналистов перед судебным заседанием.

Ранее пранкер сообщил, что был вынужден распродать весь свой автопарк для того, чтобы найти деньги для компенсации ущерба пострадавшей женщине и другим участникам аварии.

«Эдуард был готов предоставить ремонт автомобилей за свой счет, на время ремонта предоставить аналогичную машину в безвозмездное пользование. И некоторые люди сначала согласились,

а потом посчитали, что могут от него получить больше – и увеличили в несколько раз свои требования», – отмечал адвокат Жорин.

Блогер Елена Лисовская, автор проекта «Лиса рулит», отмечает, что было очень много знаменитых людей, которые попадали в схожие некрасивые ситуации, но потом с достоинством выходили из них. Сейчас все зависит от того, насколько правильно Бил будет себя вести.

«Сейчас он ведет себя достаточно умно: не хамит, все признает, посыпает голову пеплом и ведет себя абсолютно правильно. Ну, а как дальше воспримет его общественность – зависит от его дальнейших движений, — говорит «Газете.Ru» Лисовская.

По ее словам, к блогерам-водителям в обществе есть предубеждение.

«У нас такой статистики нет, что каждый, кто является автором в больших социальных сетях, обязательно хамски ведет себя на дороге. Такого нет. Так почему же тогда нас всех особо выделяют и проверяют?

Я, например, езжу практически как пенсионер – спокойно, не гоняю»,

– недоумевает собеседница издания.

Известность пришла к Эдварду Билу в 2018 году, когда он публиковал в Youtube пранки с приставанием к прохожим. Постепенно его действия становились все более скандальными и резонансными – он снимал одежду с проходящих мимо девушек, вступал в открытые конфликты со случайными людьми. В дальнейшем в соцсетях блогера стали появляться видеоролики, где он совершал серьезные нарушения ПДД и неоднократно провоцировал опасные ситуации на дороге, в том числе с участием несовершеннолетних.