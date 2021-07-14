Реанимация Запорожского завода: как «АвтоВАЗ» завоевывает Украину

Российский «АвтоВАЗ» демонстрирует огромный рост продаж на рынке Украины – отгрузка машин у украинских дилеров увеличилась в четыре раза по сравнению с прошлым годом, выяснила «Газета.Ru». При этом в России завод не может удовлетворить ажиотажный спрос, периодически останавливая конвейер из-за нехватки деталей. Впрочем, эксперты сомневаются, что россиянам удастся вернуть украинский рынок.

В июне этого года продажи Lada на Украине выросли на 448% по сравнению с июнем 2020 года, свидетельствует статистика «УкрАвтоПрома», с которой ознакомилась «Газета.Ru». Если в прошлом году украинским дилерам удавалось реализовывать два-три десятка российских машин в месяц, то после начала сборки Lada на Запорожском автомобильном заводе (ЗАЗ), счет пошел на сотни. За полгода в стране уже продано 909 экземпляров Lada (рост на 276%).

Сейчас у «АвтоВАЗа» самая высокая динамика продаж на Украине. Для сравнения лидер местного рынка новых автомобилей – компания Toyota – по итогам полугодия продала 7,2 тыс. машин, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Второй по объемам бренд Renault и вовсе снизил реализацию на 2,5% (до 6,1 тыс. машин), а замыкающая тройку лидеров компания Kia продала 3,6 тыс. авто – на 16% больше.

В отличие от, к примеру, «КамАЗа» бренд Lada не покидал украинский рынок в связи с политической ситуацией.

Переломным моментом для марки стал прошлый год, когда крупноузловая сборка Lada была налажена на «ЗАЗе». В сентябре машины местного производства уже поступили в продажу. Причем решение о возвращении Lada на Украину принималось не руководством «АвтоВАЗа», а управляющим менеджментом альянса Renault-Nissan (владеет российским автогигантом), объясняли тогда близкие к «АвтоВАЗу» источники «Газеты.Ru».

Благодаря локальной сборке, «ЗАЗу» удалось обойти высокие таможенные сборы. При этом для самого Запорожского завода сотрудничество с россиянами стало спасением. В первом полугодии 2020-го выпуск легковых машин на ЗАЗе был «нулевым», свидетельствует статистика «УкрАвтоПрома». Завод ограничивался лишь сборкой единичных экземпляров автобусов. Сейчас же конвейер вновь запущен: с января по июнь этого года было произведено 2,2 тыс. легковых автомобилей.

ЗАЗ входит в автомобильную группу «УкрАвто» украинского бизнесмена Тариэла Васадзе. Помимо автомобильного производства его компания является эксклюзивным дистрибьютером 14 иностранных брендов, а также владеет обширной сетью автосервисов по всей Украине. В компании «Авто Мотор Груп» – официальном дистрибьюторе Lada на Украине – Тариэл Васадзе выступает учредителем.

Всего на территории Украины сейчас работают 39 дилеров Lada, семь из них расположены в Киеве. Украинским покупателям предлагаются четыре модели российского автопроизводителя – это седан Vesta, универсал повышенной проходимости Vesta SW Cross, Granta в кузове седан и лифтбек, а также кроссовер XRay.

Набор комплектаций для машин украинской сборки более скудный, чем в России – в частности, местные Lada лишены медиасистем с встроенными сервисами от «Яндекса» — против российского IT-гиганта руководством Украины введены санкции.

Цены на украинские Lada несколько выше, чем в России. Например, седан Vesta в базовой версии с мотором 1.6 предлагается минимум за 308 тыс. гривен (835 тыс. рублей по сегодняшнему курсу), в российском прайс-листе аналогично оснащенный автомобиль оценивается в 759 тыс. рублей.

Универсал Vesta Cross с мотором 1.8 и МКП – стоит в пересчете на рубли 1 млн 45 тыс. – это самая дорогая Lada на украинском рынке. Lada XRay предлагают украинцам с одним двигателем, «механикой» и всего в двух версиях. В случае с Lada Granta выбор шире: доступны два мотора 1.6 мощностью 87 и 106 л.с. и два типа кузова – седан и лифтбек, а также автоматическая коробка.

В России «АвтоВАЗ» уже не раз приостанавливал производство из-за нехватки электронных компонентов.

14 июля произошла очередная остановка первой нитки главного конвейера, где собирают Xray, Largus, а также Renault Logan и Sanderо.

На Украине за годы проблем накопился определенный спрос на новые машины, однако выход Lada в лидеры украинского авторынка все же маловероятен, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Вряд ли «АвтоВАЗ» существенно нарастит свою долю на Украине после многих лет, когда он по известным политическим причинам терял объемы продаж автомобилей и запчастей, — сказал «Газете.Ru» Бургазлиев, — Я думаю, что выйти на уровень в десятки тысяч в год вряд ли получится. Это вопрос в лучшем случае нескольких тысяч машин в год».