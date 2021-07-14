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Автомобили

Расставить по ГОСТу: как будут бороться с «неправильными» камерами

Правительство поддержало отмену части штрафов для водителей

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Depositphotos
Правительство поддержало идею сенаторов убрать с дорог камеры видеофиксации, не соответствующие стандартам. Штрафы с таких устройств отменят. ГИБДД не сможет и не будет проверять все камеры, на которые жалуются автомобилисты, уверены правозащитники.

Кабинет министров поддержал законопроект Совфеда, который позволяет вводить обязательные требования к установке камер фиксации нарушений ПДД, пишут «Известия». Документ также предусматривает аннулирование штрафов, полученных от «неправильных» камер.

Для этих целей еще четыре года назад были созданы ГОСТы, регламентирующие, где и как должна быть установлена дорожная камера, но они пока носят рекомендательный характер. В случае принятия законопроекта требования к размещению этой аппаратуры станут обязательными.

Нарушений, связанных с неправильной установкой камер, немало – очень многое зависит от региона, отмечает заместитель руководителя Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрий Клевцов.

«В Московской области в последнее время проблем с камерами мы практически не видим, а вот недавний наш

рейд по МКАДу показал, что 80-85% устройств, расположенных на этой трассе, работают с нарушениями ГОСТов»,

– говорит эксперт.

Наиболее частые нарушения – отсутствие предупреждающей таблички «Фотофиксация», которая по стандарту на многополосной дороге должна быть расположена перед камерой как справа, так и слева по ходу движения. Если такие знаки есть, то зачастую они размещены неправильно: например, совмещены со знаком «Остановка запрещена», хотя впереди камера фиксирует превышение скорости.

Это вводит водителей в заблуждение, заставляя их думать, что на данном участке дороги ведется контроль за соблюдением правил парковки, а не за соблюдением скоростного режима, объясняет Клевцов.

Компании-операторы самих камер не отрицают, что проблема с неправильным размещением устройств на дорогах существует, но не считают ее распространенной.

«Некорректная установка камер встречается, как правило, в местах, где была изменена схема организации дорожного движения: нанесена новая разметка, запрещены повороты и развороты, изменен скоростной режим»,

— заявил «Газете.Ru» генеральный директор ГЛОНАСС БДД (эксплуатирует камеры в Москве, Татарстане, Самарской области и ряде других регионов) Максим Нечеухин.

Изменение требований к размещению камер, добавил Нечеухин, потребует дополнительных инвестиций с их стороны, но объем средств получится рассчитать только после того, как законопроект вступит в силу и будут определены новые требования к камерам.

«Возможно, придется установить дополнительные информационные таблички, перенести небольшую часть камер», — рассуждает гендиректор компании.

Проблему с отсутствием единых требований к расстановке камер признают и в ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «ОКО», но считают ее не единственной.

«Согласно существующей методике, камеры устанавливаются в очагах ДТП – местах, где в течение года произошли аварии с жертвами.

Считаем необходимым размещать комплексы фото- видеофиксации нарушений ПДД и в потенциальных очагах аварийности, не дожидаясь, пока там погибнут люди.

В таких местах камера может сработать как превентивная мера, принуждая водителей снижать скорость. Однако, по действующим рекомендательным нормативам, ее ставить в таких местах сейчас нельзя», — заявили «Газете.Ru» в пресс-службе ассоциации.

«Письма счастья» полетят в корзину

Законопроект предусматривает также внесение поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях – если камера не отвечает установленным требованиям, штрафы, выписанные с ее помощью, аннулируются.

Перед тем, как отменить постановление, автоинспекторам необходимо будет установить, что камера действительно работает некорректно, уверен адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Сильно сомневаюсь, что сотрудники ДПС будут проверять каждую камеру, на которую поступила жалоба – у ГИБДД на это просто не хватит ресурсов», — поделился мнением с «Газетой.Ru» эксперт.

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