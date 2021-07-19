«Это фантастика»: почему бензин не подешевеет до 20 рублей

Вице-президент по стратегическому развитию и совладелец компании «Лукойл» Леонид Федун спрогнозировал вероятный сценарий снижения стоимости литра бензина до 20-30 рублей. Это возможно в единственном случае – после резкого укрепления курса рубля. Эксперты считают, что стабилизировать ситуацию сценами на горючее можно другими способами, а в такое развитие событий они не верят.

Стоимость горючего напрямую зависит от курса рубля к иностранным валютам, и снижение цен на топливо возможно лишь при укреплении рубля, заявил в понедельник 19 июля вице-президент «Лукойла» Леонид Федун.

«Почему нет, если, условно говоря, евро будет стоить тоже 20 или 30 рублей. Даже если будет стоить 50 рублей, тогда и бензин будет по 20. Но другое дело, что у нас работают с валютным курсом только в сторону повышения», — цитирует вице-президента «Лукойла» агентство «Прайм».

За прошедший месяц, по данным Федеральной службы государственной статистики, розничные цены на бензин и дизельное топливо в России увеличились на 6,1%. За тот же период официальный курс евро, установленный Центробанком, снизился почти на 3 рубля.

Сегодня биржевой курс бензина марки «АИ-92» по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже вырос на 0,7% до 56,3 тыс. рублей за тонну.

Тем самым был обновлен прежний исторический максимум, установленный пять дней назад.

В Российском топливном союзе (РТС) отмечают, с начала с конца прошлого года отмечается дисбаланс оптовых и розничных цен на горючее. С середины декабря 2020 года стоимость бензина АИ-92 на бирже выросла на 25,6%, «девяносто пятый» стал дороже 30%, а дизельное топлив – на 20%. Розничные же цены за этот период на бензин увеличились в среднем на 4,6 – 4,9%, по дизтопливу – на 3%. Из-за повышения стоимости горючего, РТС в начале июля направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложениями ввести меры по стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов, сообщил президент Союза Евгений Аркуша.

«Ключевое решение, которое мы рекомендуем принять кабинету министров, является увеличение экспортной пошлины на нефтепродукты. Это позволит отвязать внешний рынок от внутреннего и тем самым стабилизировать ситуацию с ценами внутри страны», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» Аркуша.

Помимо увеличения экспортной пошлины, РТС предлагает правительству обязать производителей продавать через биржу не менее 15% от объема выпущенного бензина и 10% дизельного топлива. Сейчас эти нормативы составляют 11% и 7,5 % соответственно.

Особое внимание необходимо обратить на Дальний Восток, где складывается наиболее сложная ситуация с ценами на горючее, считает президент Российского топливного союза.

«В Дальневосточном федеральном округе на независимых АЗС литр топлива обходится потребителю на 4-5 рублей дороже, чем у вертикально-интегрированных компаний («ВИНКов»).

Переломить ситуацию с ценами на Дальнем Востоке позволило бы субсидирование тарифов на перевозку нефтепродуктов по железной дороге. Но этот вопрос не решается уже больше полутора лет», пожаловался «Газете.Ru» Евгений Аркуша.

В ближайшей перспективе рассчитывать на заметное снижение стоимости топлива не приходится, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Мне бы тоже очень хотелось, чтобы литр бензина стоил 20 рублей, батон хлеба – 16 копеек, а бутылка водки – 3 руб. 62 коп., но мы же понимаем, что это из области фантастики»,

— заявил «Газете.Ru» партнер аналитического агентства «Автостат».

Центробанк не позволит рублю резко укрепиться, ведь в этом случае сильно сократятся доходы компаний-экспортеров тех же «ВИНКов», полагает Моржаретто. Поэтому даже если прогнозы специалистов «Лукойла» верны, автомобилистам вряд ли стоит ждать существенного снижения стоимости горючего, уверен он.

В цене бензина и дизельного топлива доля акцизов и налогов составляет 60-70%, напоминает эксперт. Их снижение оказало бы куда более заметное влияние на стоимость горючего, чем абстрактный рост курса рубля, считает он, но «топливные» налоги и акцизы составляют весомую часть в доходных статьях бюджета.

«В условиях, когда, на казну ложится огромная нагрузка в виде различных социальных расходов, государство вряд ли пойдет на сокращение источников ее пополнения», — заключает Игорь Моржаретто.

Весной в кабинете министров рассматривался радикальный вариант стабилизации цен на топливо. Профильный вице-премьер Александр Новак поручил министерству энергетики рассмотреть возможность ведения временного запрета на экспорт горючего. Однако в Минэнерго посчитали, что оснований для введения такого решения пока нет.