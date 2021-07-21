«Дышать в трубочку будет другой». Как шоферы объедут телемедицину

Чиновники предлагают проводить медосмотр водителей автобусов, грузовиков и такси перед рейсом при помощи телемедицины. Таким образом авторы инициативы надеются сократить количество смертельных ДТП на 20%. В свою очередь эксперты в разговоре с «Газетой.Ru» прогнозируют, что водители легко смогут обмануть новую электронную систему.

Минздрав направил в правительство законопроект, который предполагает введение в РФ процедуры удаленного проведения медосмотра – телемедицины. Она призвана искоренить практику нынешнего формального «бумажного» предрейсового контроля за состоянием здоровья водителей коммерческого транспорта (такси, автобусов и грузовиков), пишет «Коммерсант».

В документе сказано, что «с применением телемедицинских технологий» планируется проводить дистанционные проверки давления, пульса и содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе. По оценке Минэкономразвития, внедрение современных технологий при проведении водительских медосмотров позволит снизить смертность в ДТП с участием коммерческого транспорта на 20%.

Удаленный контроль не отменяет традиционных медосмотров водителей и не является обязательным для транспортных предприятий, следует из текста законопроекта. Право вводить или нет такую форму освидетельствования состояния здоровья своих сотрудников предлагается отдать самим предприятиям сферы перевозок.

Председатель Межрегионального союза водителей-профессионалов Александр Котов соглашается с чиновниками, что существующий сейчас в логистических компаниях и у дальнобойщиков-частников предрейсовый медосмотр – это по сути фикция.

«В СССР в штате любой автобазы обязательно была медсестра, которая проверяла состояние шоферов перед их выездом на линию.

Сейчас предприятия, где есть собственные медики, контролирующие здоровье водителей, можно пересчитать по пальцам.

Перевозчики заключают соглашения с фирмами, имеющими лицензию на проведение таких медосмотров, их специалисты время от времени появляется на транспортном предприятии и пачками штампуют путевые листы», — объясняет в беседе с «Газетой.Ru» текущую практику проведения медосмотров Котов.

В тоже время расходы перевозчиков на проведение медпроцедуры сопоставимы с бюджетом небольшого города, убежден генеральный директор компании Dimeco (разработчик и поставщик телемедицинского оборудования) Евгений Сукрышев. По оценкам его фирмы, ежегодно на оплату услуг конторам, которые проводят медосмотр водителей, транспортники тратят примерно $1,2 млрд. «Осмотр одного водителя по нынешней схеме обходится фирме в 40-60 рублей за рейс, переход на дистанционный контроль снижает эти затраты примерно в два раза», — оценил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» Сукрышев. Дальнобойщики неделями находятся в рейсе и просто физически не могут посетить врачей, отмечает Котов. «Мы нередко наблюдаем картину, когда водитель в рейсе уходит в запой, например, во время длительного простоя из-за задержки погрузки. В каком состоянии он сядет за руль, когда ему придет заявка на новый груз, никому не известно», — поделился наблюдениями эксперт. Удаленный медосмотр позволит решить эту проблему, считает председатель координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист», член общественного совета при Минтрансе Андрей Попков. Система дистанционного медосмотра предполагает, что на транспортных предприятиях и стоянках дальнобойщиков появятся аппаратные комплексы, которые будут измерять у водителей пульс, давление, температуру, определять наличие алкоголя в организме, объясняет профактивист. «Показатели о состоянии здоровья автоматически попадут в центры обработки данных дежурным медикам, которые и станут принимать решение о допуске водителя в рейс.

Подтверждением того, что человек может сесть за руль, станет распечатка результатов удаленного осмотра с цифровой подписью врача, выдавшего этот допуск», — говорит Попков.

Впрочем, при желании водители найдут способы, как обойти систему дистанционного мониторинга их здоровья, уверен Александр Котов. Смотреть в камеру и вводить свои данные в систему будет один человек, а надевать на руку манжету тонометра и дышать в алкотестер будет кто-нибудь другой, рассуждает глава Межрегионального союза водителей-профессионалов.

«Сомневаюсь, что кто-то будет проверять, что именно этот водитель проходил удаленный медконтроль», — прогнозирует эксперт.

И уже точно идея обречена на провал, если вкладываться в эту систему придется перевозчикам, полагает он. Транспортные предприятия всеми способами стараются уменьшить свои расходы. Доходит до того, что во многих фирмах дальнобойщикам, получающим новый грузовик, приходится за свои деньги покупать себе обычные рации, отмечает Котов.