Новости Спорт Политика Бизнес Экономика Общество Армия
Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
Капелло заявил о своем желании возглавить сборную России 19:56
В Омске задержали «шоколадного преступника» 19:51
США и Германия достигли соглашений по «Северному... 19:47
Лукашенко предполагает, что белорусскими террористами руководят... 19:47
В Москве указали на экономическую и транспортную блокаду... 19:43
Грызлов обвинил Украину в организации терактов в Донбассе 19:42
Адвокат оценил угрозы убийства со стороны жены Безбородова... 19:37
СМИ: хакеры вымогают у Saudi Aramco $50 млн 19:32
Наставница российской сборной сравнила отношение к пляжному... 19:26
Власти Москвы: новая система мониторинга такси обеспечит безопасность... 19:26
Автомобили

«Дышать в трубочку будет другой». Как шоферы объедут телемедицину

Эксперты рассказали, как таксисты и дальнобойщики будут обманывать телемедицину

Слушать
Остановить
close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Чиновники предлагают проводить медосмотр водителей автобусов, грузовиков и такси перед рейсом при помощи телемедицины. Таким образом авторы инициативы надеются сократить количество смертельных ДТП на 20%. В свою очередь эксперты в разговоре с «Газетой.Ru» прогнозируют, что водители легко смогут обмануть новую электронную систему.

Минздрав направил в правительство законопроект, который предполагает введение в РФ процедуры удаленного проведения медосмотра – телемедицины. Она призвана искоренить практику нынешнего формального «бумажного» предрейсового контроля за состоянием здоровья водителей коммерческого транспорта (такси, автобусов и грузовиков), пишет «Коммерсант».

В документе сказано, что «с применением телемедицинских технологий» планируется проводить дистанционные проверки давления, пульса и содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе. По оценке Минэкономразвития, внедрение современных технологий при проведении водительских медосмотров позволит снизить смертность в ДТП с участием коммерческого транспорта на 20%.

Удаленный контроль не отменяет традиционных медосмотров водителей и не является обязательным для транспортных предприятий, следует из текста законопроекта. Право вводить или нет такую форму освидетельствования состояния здоровья своих сотрудников предлагается отдать самим предприятиям сферы перевозок.

Председатель Межрегионального союза водителей-профессионалов Александр Котов соглашается с чиновниками, что существующий сейчас в логистических компаниях и у дальнобойщиков-частников предрейсовый медосмотр – это по сути фикция.

«В СССР в штате любой автобазы обязательно была медсестра, которая проверяла состояние шоферов перед их выездом на линию.

Сейчас предприятия, где есть собственные медики, контролирующие здоровье водителей, можно пересчитать по пальцам.

Перевозчики заключают соглашения с фирмами, имеющими лицензию на проведение таких медосмотров, их специалисты время от времени появляется на транспортном предприятии и пачками штампуют путевые листы», — объясняет в беседе с «Газетой.Ru» текущую практику проведения медосмотров Котов.

В тоже время расходы перевозчиков на проведение медпроцедуры сопоставимы с бюджетом небольшого города, убежден генеральный директор компании Dimeco (разработчик и поставщик телемедицинского оборудования) Евгений Сукрышев. По оценкам его фирмы, ежегодно на оплату услуг конторам, которые проводят медосмотр водителей, транспортники тратят примерно $1,2 млрд.

«Осмотр одного водителя по нынешней схеме обходится фирме в 40-60 рублей за рейс, переход на дистанционный контроль снижает эти затраты примерно в два раза», — оценил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» Сукрышев.

Дальнобойщики неделями находятся в рейсе и просто физически не могут посетить врачей, отмечает Котов.

«Мы нередко наблюдаем картину, когда водитель в рейсе уходит в запой, например, во время длительного простоя из-за задержки погрузки. В каком состоянии он сядет за руль, когда ему придет заявка на новый груз, никому не известно», — поделился наблюдениями эксперт.

Удаленный медосмотр позволит решить эту проблему, считает председатель координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист», член общественного совета при Минтрансе Андрей Попков. Система дистанционного медосмотра предполагает, что на транспортных предприятиях и стоянках дальнобойщиков появятся аппаратные комплексы, которые будут измерять у водителей пульс, давление, температуру, определять наличие алкоголя в организме, объясняет профактивист.

«Показатели о состоянии здоровья автоматически попадут в центры обработки данных дежурным медикам, которые и станут принимать решение о допуске водителя в рейс.
Подтверждением того, что человек может сесть за руль, станет распечатка результатов удаленного осмотра с цифровой подписью врача, выдавшего этот допуск», — говорит Попков.

Впрочем, при желании водители найдут способы, как обойти систему дистанционного мониторинга их здоровья, уверен Александр Котов. Смотреть в камеру и вводить свои данные в систему будет один человек, а надевать на руку манжету тонометра и дышать в алкотестер будет кто-нибудь другой, рассуждает глава Межрегионального союза водителей-профессионалов.

«Сомневаюсь, что кто-то будет проверять, что именно этот водитель проходил удаленный медконтроль», — прогнозирует эксперт.

И уже точно идея обречена на провал, если вкладываться в эту систему придется перевозчикам, полагает он. Транспортные предприятия всеми способами стараются уменьшить свои расходы. Доходит до того, что во многих фирмах дальнобойщикам, получающим новый грузовик, приходится за свои деньги покупать себе обычные рации, отмечает Котов.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Первое коленопреклонение и шесть новых видов спорта: чем живет Олимпиада
Футболистки двух стран первыми в истории Игр преклонили колено в честь BLM
«Это такой долгострой»: МКС прирастет «Наукой»
Модуль «Наука» с опозданием в 12 лет отправился к МКС
«Была готова на любую работу»: в Театре Ермоловой пожаловались на сокращения
Что известно о массовом увольнении артистов из Театра Ермоловой
США и Германия достигли соглашений по «Северному потоку-2»
Главный тренер сборной России объяснила, почему норвежских гандболисток наказали за шорты
Арбитр Безбородов выгнал жену из дома после избиения сына Стаса Пьехи
Отметки о регистрации брака и детях будут ставить в паспортах по желанию

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+