«Работа над новым КоАП ведется»: штрафы за превышение средней скорости могут вернуть

Госавтоинспекторы перестали наказывать автомобилистов за превышение средней скорости. При этом в ГИБДД не исключили, что подобные правовые нормы появятся в будущем. «Газета.Ru» узнала мнения водителей, юристов и экспертов о том, следует ли отказаться от такой практики навсегда.

ГИБДД прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости. При этом причину отказа от этого наказания в Госавтоинспекции не раскрывают, пишет «Коммерсантъ» в четверг, 23 сентября.

Практика, когда нарушение фиксируют две камеры, находящиеся на расстоянии нескольких километров друг от друга, действовала в РФ почти семь лет. Она вызывала массу претензий со стороны граждан, поскольку даже понятие «средняя скорость» в правилах дорожного движения не содержится, отмечает газета. Российских водителей перестали штрафовать за превышение средней скорости ГИБДД перестала штрафовать российских водителей за превышение средней скорости. Об этом сообщает газета... 23 сентября 11:20

Из официального комментария ГУОБДД МВД России, представленного в ответ на запрос издания, следует:

практика штрафов за нарушение средней скорости действительно прекращена.

«Используемые в настоящее время Госавтоинспекцией формы федерального статистического наблюдения не содержат сведений по делам о правонарушениях по статье 12.9 КоАП на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме», — сообщили в ГУОБДД МВД России.

При этом сроки и причина отказа от преследования водителей за это нарушение в полиции не назвали. По сведениям «Ъ», в Москве такие штрафы не выносятся с августа, а в Московской области — с мая-июня.

В свою очередь, в ГИБДД подтвердили, что автоинспекторы перестали выписывать штрафы за превышение средней скорости. «После решения Верховного суда сократили эту деятельность», — сообщил «Газете.Ru» замначальника ведомства Владимир Кузин. Он не исключил, что правовые нормы, касающиеся вынесения штрафов за превышение средней скорости, появятся в будущем. «Пока сложно сказать, что будет прописано в законодательстве: работа над новым КоАП ведется», — подчеркнул Кузин.

Согласно позиции Верховного суда, правонарушение должно характеризоваться местом и временем его совершения, а факт превышения скорости (статья 12.9 КоАП РФ) не может быть длящимся — в постановлении должно содержаться точное время. Поэтому в 2019-2020 годах нескольким водителям, дошедшим до ВС России, удалось добиться отмены соответствующих штрафов.

Как измеряют среднюю скорость

Технология измерения средней скорости применяется с 2013 года. Сначала фиксирует время проезда машины первая камера, затем (через несколько километров или сотен метров) — вторая. Программа вычисляет среднюю скорость на участке – в зависимости от того, насколько превышен лимит, водитель может быть наказан на сумму от 500 руб. до 5 тыс. руб. Юрист объяснил, почему нельзя обжаловать штрафы за превышение средней скорости ГИБДД прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости, однако старые постановления... 23 сентября 12:42

Активно использовали эту технологию в Татарстане, Смоленской и Московской областях. Как отмечали в полиции, она позволяла сократить аварийность на скоростных трассах. Споры о законности этих штрафов не прекращались на протяжении всего этого времени – прежде всего, из-за отсутствия самого понятия «средняя скорость» в правилах дорожного движения. Некоторые депутаты пытались запретить такую практику поправками к КоАП, но соответствующий законопроект не был принят. В то же время в отдельных регионах многим водителям удавалось отменять штрафы за среднюю скорость в судах.

Что думают автомобилисты

Ситуацию в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин – по его оценкам, штрафы за превышение средней скорости были незаконными.

«Обязательным признаком любого правонарушения является место и время. Если место и время не установлены, то вы не доказали факт того нарушения. А средняя скорость как раз не фиксирует мест и время, когда было допущено превышение», — пояснил он свою позицию.

По его словам, Верховный суд по этому поводу занял «четкую, правильную правовую позицию», признав неправомерным использование такого рода видеокамер, которые фиксируют среднюю скорость и выписку соответствующих постановлений. Штрафы за среднюю скорость нужно оставить, считает эксперт Законодателям не следует исключать возможность взимания штрафа с водителей за превышение средней... 23 сентября 12:52

«Эта практика действовала давно. Началось все это безобразие в Татарстане, а затем распространилось по стране. Считали, что якобы водители под камеры сбрасывают скорость, а потом, когда камер нет, превышают. Чтобы это пресечь, тогда нужно ставить дороги под тотальное видеонаблюдение, я против этого не возражаю. Это публичное пространство, оно вполне может быть контролируемо полностью. Не хватает на это средств, возможностей — тогда изыскивайте другие способы борьбы с нарушениями, но это должно быть в рамках закона и не должны страдать ни в чем не повинные люди», — отметил Похмелкин.

Он сравнил штрафы за превышение средней скорости с ситуацией, когда человека привлекают за кражу, но при этом не установлено, когда и где она совершена. «Это нормально? Нет! Так и здесь то же самое. Это принципиально неправильно, поэтому если это будет пресечено раз и навсегда, то это можно только приветствовать. На мой взгляд, к этой практике больше возвращаться нельзя. Хотите фиксировать каждый метр дороги? Пожалуйста! Ставьте на каждый метр дороги камеры, но вы должны четко указать, что именно здесь, именно в этом месте, именно в это время было совершено такое-то конкретное правонарушение. Тогда это будет законно», — заключил председатель «Движения автомобилистов России».

Комментарий юриста

Обжаловать выписанные ранее штрафы за превышение средней скорости не представляется возможным – об этом рассказал «Газете.Ru» адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Обжаловать штраф можно только в течение 10 дней после получения копии. Если этот срок пропущен, то обжаловать постановление нельзя. Исключением являются ситуации, когда водитель может найти уважительные причины, по которым этого не было сделано вовремя — например, он был в командировке или в больнице. Закон пока не предусматривает возможности обжаловать штраф только потому, что практика изменилась», — пояснил он.

Радько поддержал инициативу отмены штрафов за превышение средней скорости, подчеркнув, что у водителей возникали сложности с обжалованием постановлений. «Я думаю, что это абсолютно правильная инициатива, потому что были неоднократно судебные решения, которые признавали постановления такого рода незаконными – по той причине, что

невозможно установить ни точное место, ни точное время нарушения.

Без выяснения этих обстоятельств постановление быть законным не может. К тому же, если участок, на котором измеряют среднюю скорость является длинным и относится к территории разных районов, то такой способ лишает водителя возможности обжаловать постановление — поскольку необходимо точно определиться с территорией, а место нарушения там не указывается. Поэтому такие постановления нарушают право на защиту, и с точки зрения презумпции невиновности, конечно, использоваться не должны», — рассказал юрист.

Мнение эксперта

Законодателям не следует исключать возможность взимания штрафа с водителей за превышение средней скорости – такой точки зрения придерживается, в свою очередь, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

По его мнению, нормы о фото- и видеофиксации подобных нарушений нужно прописать в законодательстве, чтобы не было противоречий.

«Это нормальная практика. Во многих странах штрафы за превышение средней скорости выписывают на основе данных с дорожных камер», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru». Моржаретто добавил, что нормы об этих штрафах следует ввести в новую редакцию КоАП, пока она еще находится в разработке.