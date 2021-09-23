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«Работа над новым КоАП ведется»: штрафы за превышение средней скорости могут вернуть

ГИБДД перестала штрафовать за превышение средней скорости после решения Верховного суда

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Евгний Одиноков/РИА «Новости»
Госавтоинспекторы перестали наказывать автомобилистов за превышение средней скорости. При этом в ГИБДД не исключили, что подобные правовые нормы появятся в будущем. «Газета.Ru» узнала мнения водителей, юристов и экспертов о том, следует ли отказаться от такой практики навсегда.

ГИБДД прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости. При этом причину отказа от этого наказания в Госавтоинспекции не раскрывают, пишет «Коммерсантъ» в четверг, 23 сентября.

Практика, когда нарушение фиксируют две камеры, находящиеся на расстоянии нескольких километров друг от друга, действовала в РФ почти семь лет. Она вызывала массу претензий со стороны граждан, поскольку даже понятие «средняя скорость» в правилах дорожного движения не содержится, отмечает газета.

Из официального комментария ГУОБДД МВД России, представленного в ответ на запрос издания, следует:

практика штрафов за нарушение средней скорости действительно прекращена.

«Используемые в настоящее время Госавтоинспекцией формы федерального статистического наблюдения не содержат сведений по делам о правонарушениях по статье 12.9 КоАП на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме», — сообщили в ГУОБДД МВД России.

При этом сроки и причина отказа от преследования водителей за это нарушение в полиции не назвали. По сведениям «Ъ», в Москве такие штрафы не выносятся с августа, а в Московской области — с мая-июня.

В свою очередь, в ГИБДД подтвердили, что автоинспекторы перестали выписывать штрафы за превышение средней скорости. «После решения Верховного суда сократили эту деятельность», — сообщил «Газете.Ru» замначальника ведомства Владимир Кузин. Он не исключил, что правовые нормы, касающиеся вынесения штрафов за превышение средней скорости, появятся в будущем. «Пока сложно сказать, что будет прописано в законодательстве: работа над новым КоАП ведется», — подчеркнул Кузин.

Согласно позиции Верховного суда, правонарушение должно характеризоваться местом и временем его совершения, а факт превышения скорости (статья 12.9 КоАП РФ) не может быть длящимся — в постановлении должно содержаться точное время. Поэтому в 2019-2020 годах нескольким водителям, дошедшим до ВС России, удалось добиться отмены соответствующих штрафов.

Как измеряют среднюю скорость

Технология измерения средней скорости применяется с 2013 года. Сначала фиксирует время проезда машины первая камера, затем (через несколько километров или сотен метров) — вторая. Программа вычисляет среднюю скорость на участке – в зависимости от того, насколько превышен лимит, водитель может быть наказан на сумму от 500 руб. до 5 тыс. руб.

Активно использовали эту технологию в Татарстане, Смоленской и Московской областях. Как отмечали в полиции, она позволяла сократить аварийность на скоростных трассах. Споры о законности этих штрафов не прекращались на протяжении всего этого времени – прежде всего, из-за отсутствия самого понятия «средняя скорость» в правилах дорожного движения. Некоторые депутаты пытались запретить такую практику поправками к КоАП, но соответствующий законопроект не был принят. В то же время в отдельных регионах многим водителям удавалось отменять штрафы за среднюю скорость в судах.

Что думают автомобилисты

Ситуацию в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин – по его оценкам, штрафы за превышение средней скорости были незаконными.

«Обязательным признаком любого правонарушения является место и время. Если место и время не установлены, то вы не доказали факт того нарушения. А средняя скорость как раз не фиксирует мест и время, когда было допущено превышение», — пояснил он свою позицию.

По его словам, Верховный суд по этому поводу занял «четкую, правильную правовую позицию», признав неправомерным использование такого рода видеокамер, которые фиксируют среднюю скорость и выписку соответствующих постановлений.

«Эта практика действовала давно. Началось все это безобразие в Татарстане, а затем распространилось по стране. Считали, что якобы водители под камеры сбрасывают скорость, а потом, когда камер нет, превышают. Чтобы это пресечь, тогда нужно ставить дороги под тотальное видеонаблюдение, я против этого не возражаю. Это публичное пространство, оно вполне может быть контролируемо полностью. Не хватает на это средств, возможностей — тогда изыскивайте другие способы борьбы с нарушениями, но это должно быть в рамках закона и не должны страдать ни в чем не повинные люди», — отметил Похмелкин.

Он сравнил штрафы за превышение средней скорости с ситуацией, когда человека привлекают за кражу, но при этом не установлено, когда и где она совершена. «Это нормально? Нет! Так и здесь то же самое. Это принципиально неправильно, поэтому если это будет пресечено раз и навсегда, то это можно только приветствовать. На мой взгляд, к этой практике больше возвращаться нельзя. Хотите фиксировать каждый метр дороги? Пожалуйста! Ставьте на каждый метр дороги камеры, но вы должны четко указать, что именно здесь, именно в этом месте, именно в это время было совершено такое-то конкретное правонарушение. Тогда это будет законно», — заключил председатель «Движения автомобилистов России».

Комментарий юриста

Обжаловать выписанные ранее штрафы за превышение средней скорости не представляется возможным – об этом рассказал «Газете.Ru» адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Обжаловать штраф можно только в течение 10 дней после получения копии. Если этот срок пропущен, то обжаловать постановление нельзя. Исключением являются ситуации, когда водитель может найти уважительные причины, по которым этого не было сделано вовремя — например, он был в командировке или в больнице. Закон пока не предусматривает возможности обжаловать штраф только потому, что практика изменилась», — пояснил он.

Радько поддержал инициативу отмены штрафов за превышение средней скорости, подчеркнув, что у водителей возникали сложности с обжалованием постановлений. «Я думаю, что это абсолютно правильная инициатива, потому что были неоднократно судебные решения, которые признавали постановления такого рода незаконными – по той причине, что

невозможно установить ни точное место, ни точное время нарушения.

Без выяснения этих обстоятельств постановление быть законным не может. К тому же, если участок, на котором измеряют среднюю скорость является длинным и относится к территории разных районов, то такой способ лишает водителя возможности обжаловать постановление — поскольку необходимо точно определиться с территорией, а место нарушения там не указывается. Поэтому такие постановления нарушают право на защиту, и с точки зрения презумпции невиновности, конечно, использоваться не должны», — рассказал юрист.

Мнение эксперта

Законодателям не следует исключать возможность взимания штрафа с водителей за превышение средней скорости – такой точки зрения придерживается, в свою очередь, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

По его мнению, нормы о фото- и видеофиксации подобных нарушений нужно прописать в законодательстве, чтобы не было противоречий.

«Это нормальная практика. Во многих странах штрафы за превышение средней скорости выписывают на основе данных с дорожных камер», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru». Моржаретто добавил, что нормы об этих штрафах следует ввести в новую редакцию КоАП, пока она еще находится в разработке.

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