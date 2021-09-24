Кому обязательно нужно пройти техосмотр

Владельцы автомобилей, срок действия диагностической карты которых истек до 1 апреля 2021 года, а также машин, достигших возраста четырех лет, обязаны пройти техосмотр с 1 октября, напомнили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Новый созыв Госдумы может сделать процедуру добровольной до конца года.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) сообщили, кто из водителей должен пройти техосмотр по новым правилам. Речь идет о владельцах машин, срок действия диагностической карты которых истек до 1 февраля 2021 года, а также автомобилей, достигших возраста четырех лет (законом предусмотрена обязанность получить первую диагностическую карту). Кроме того, техосмотр в обязательном порядке должен проходить грузовой, коммерческий и пассажирский транспорт. Об этом в пятницу, 24 сентября, написал портал Autonews.

Как заявлял премьер-министр РФ Михаил Мишустин в феврале 2021 года, срок введения нового порядка техосмотра «следует отложить до 1 октября». Банальная формальность. В России отменят обязательный техосмотр «Единая Россия» внесет в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра... 07 сентября 20:37

С приближением этой даты у многих водителей возник вопрос, кто именно обязан пройти техосмотр в ближайшее время – тем более на фоне законопроекта, который может сделать данную процедуру добровольной.

Ситуацию разъяснили в МВД: «Постановлением правительства РФ продлен на шесть месяцев — но не менее чем до 1 октября 2021 года — срок действия диагностических карт,

срок действия которых истекает в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года».

То есть всем водителям, у которых именно в этот период истекает срок действия карты, можно прибавлять к нему еще полгода.

Например, если диагностическая карта действительна до 1 октября 2021 года, к этому сроку можно добавить еще шесть месяцев, и работать она будет до 1 апреля.

Проходить технический осмотр необходимо на официальных пунктах технического осмотра, аккредитованных РСА, предупреждают в ГИБДД. Адреса пунктов технического осмотра размещены в Реестре операторов технического осмотра. Названы категории водителей, обязанных пройти техосмотр с 1 октября Пройти технический осмотр автомобиля по новым правилам с 1 октября 2021 года должны... 24 сентября 10:33

После прохождения процедуры технического осмотра информация передается в Единую автоматизированную информационную систему техосмотра. Актуальность своей диагностической карты можно проверить на сайте ГИБДД.

Отметим, что дистанционное предоставление таких услуг незаконно. За отсутствие актуальной диагностической карты водителю могут выписать штраф в 500-800 руб. Ранее предполагалось, что с 1 марта 2022 года за отсутствие техосмотра будет действовать новый штраф — в 2000 руб., но в случае отмены обязательного прохождения этой процедуры соответствующие меры применяться уже не будут.

Законопроект о переводе техосмотра на добровольный формат находится в Госдуме — его внесла «Единая Россия» 14 сентября. Как ожидает секретарь генсовета партии и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, документ оперативно примут в новом созыве. На первое заседание депутаты соберутся на 30-й день после своего избрания, то есть в октябре. Теперь без осмотра: как изменится жизнь автовладельцев Депутатский законопроект об отмене обязательного техосмотра для личных автомобилей, одобренный... 16 сентября 18:24

Как объяснили в пресс-службе партии, в случае с частным транспортом техосмотр будет необходим только для автомобилей и мотоциклов старше четырех лет и только при соблюдении определенных условий:

— совершении регистрационных действий, связанных со сменой владельца;

— замене основных агрегатов и/или внесении изменений в конструкцию.

День без машин

22 сентября состоялся Всемирный день без автомобиля. Исследовательский холдинг «Ромир» выяснил, что более трети (35%) российских автовладельцев были готовы поддержать акцию.

Еще 32% респондентов выразили готовность отказаться от машины на один день лишь при крайней необходимости. 17% опрошенных не хотят отказываться от личного авто ни при каких обстоятельствах.