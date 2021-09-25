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Автомобили

Самозанятым таксистам приготовили новый закон

В России самозанятых водителей такси могут обязать заключать договоры с агрегаторами

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»
Минтранс намерен обязать самозанятых водителей такси заключать договоры с агрегаторами. Согласно законопроекту, еще одним условием будет прохождение медосмотров и проведение предрейсового или предсменного контроля технического состояния автомобиля. Ожидается, что основную часть положений законопроекта могут ввести в действие с 1 сентября 2022 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Самозанятые водители такси смогут работать только при наличии договора со службой заказа такси. Об этом говорится в законопроекте, разработанном Минтрансом России. Его текст опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

«Физлицо вправе осуществлять деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси при условии заключения договора со службой заказа легкового такси, которая осуществляет деятельность с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», — говорится в документе.

Как отмечается в пояснительной записке, еще одним условием является прохождение предрейсовых и послерейсовых медосмотров и проведение предрейсового или предсменного контроля технического состояния автомобиля – соответствующие требования отнесены к юрлицам и ИП. Самозанятые должны проходить регулярные обязательные медосмотры и совершенствовать навыки первой помощи.

В случае, если у водителя отсутствует разрешение на перевозку, ответственность за причиненный пассажиру вред будет нести сервис заказа такси.

Ожидается, что основную часть положений законопроекта могут ввести в действие с 1 сентября 2022 года, остальные — с 1 марта 2023 года.

Ранее сообщалось, что Минцифры хочет разрешить сбор биометрии для идентификации водителей такси и каршеринга – уже с 1 января 2022 года.

Статус самозанятых

Налоговый режим для самозанятых действует в России с января 2019 года. Такой статус может получить гражданин, который оказывает платные услуги, но не нанимает себе сотрудников. Его годовой доход не должен превышать 2,4 млн рублей. При работе с физлицами ставка налога — 4%, с компаниями — 6%.

По данным на середину сентября, в России насчитывается более 3 млн самозанятых.

Новые льготы

Имеющие этот статус люди, возможно, будут получать компенсации за больничные и декретные выплаты — с таким предложением выступило Минэкономразвития.

Самозанятые не могут делать взносы в Фонд соцстрахования, но у них есть некоторые привилегии (в том числе оплата налогов по льготной ставке в 4%). При этом, если самозанятый оформлен еще и как индивидуальный предприниматель, он все же может заключить договор соцстрахования и получать выплаты на случай болезни или декрета.

«Самозанятые — это, как правило, люди, которые не имеют больших доходов, а если идти по пути коммерческого страхования на случай заболевания или материнства, то это гораздо дороже, нежели чем в рамках системы обязательного государственного страхования, которое есть у всех работающих. И здесь возникает конфликт: вроде как самозанятые не так много зарабатывают, и у них льготные условия по налогообложению и так далее, а, с другой стороны, им предлагается потенциально дорогая услуга по самострахованию», — приводит Business FM комментарий вице-президента Всероссийского союза страховщиков Виктора Дубровина.

По оценкам экспертов, инициатива Минэкономразвития логична. «Это хорошая идея, потому что самозанятые являются сейчас действительно малозащищенной категорией граждан в случаях болезни и декрета. К тому же они добровольно получают статус самозанятых и платят государству налоги», — отметила в беседе с «Газетой.Ru» юрист Дарья Ахтырко.

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