«Грубейшее нарушение ПДД». Эксперты разобрали ДТП с Собчак

В среду была опубликована видеозапись резонансного ДТП с участием седана Mercedes-Maybach, в котором ехала телеведущая Ксения Собчак. Водитель VIP-такси выехал на встречную полосу и протаранил седан Volkswagen Polo. «Газета.Ru» спросила у экспертов о причинах аварии, ответственности, которая может грозить водителю, а также способах предотвращения подобных ДТП.

Видеозапись момента аварии с видеорегистраторов и камер, установленных в автобусе, на обгон которого пошел водитель представительского Mercedes-Maybach Олег Цой, опубликовала в среду Russia Today. На записи видно, что в момент аварии автомобиль, в котором в качестве пассажира находилась известная телеведущая Ксения Собчак, обгонял попутный автобус.

На двухполосной дороге, снабженной по краям отбойниками, нанесена сплошная линия разметки. В момент, когда Mercedes поравнялся с автобусом, он столкнулся со встречным Volkswagen Polo, а потом задел попутный автобус.

В результате ДТП погибла пассажирка Volkswagen Екатерина Тарасова, другую пассажирку и водителя этой машины госпитализировали.

Кадры свидетельствуют, что водитель «Майбаха» «совершал очень наглый маневр, который граничит с самоубийством», потому что он обгонял автобус, выехав на встречную полосу – и это было на дороге, которая имеет по одной полосе для движения в каждую сторону, полагает адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Поскольку есть погибшие, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ, и там предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы с лишением права управления на срок до 3 лет, объясняет Радько «Газете.Ru», — Отягчающих обстоятельств здесь скорее всего не будет, потому что их перечень строго указан в законе и в данном случае их не видно, а вот смягчающих может быть довольно много».

Среди них может быть такое обстоятельство, как «преступление, совершенное впервые». Кроме того, водитель «наверняка раскаивается в содеянном» и окажет какую-либо помощь семьям пострадавших и погибших – поэтому вероятно, что суд вынесет не самый строгий приговор, полагает юрист.

Кроме того, у водителя есть иждивенцы – жена, дети, родители – все это также может послужить смягчающим обстоятельством, чтобы суд вынес приговор не по самой верхней планке, добавляет он.

Водитель Олег Цой, сидевший за рулем Mercedes-Maybach, женат, у него двое детей и пожилые родители, которые проживают на хуторе Саратовский. После ДТП суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

«Здесь конечно все еще зависит и от мнения пострадавшей стороны – потому что суды всегда к ним прислушиваются, и от мнения гособвинения.

В принципе, закон не исключает и прекращения данного дела за примирением сторон, если пострадавшим будет выплачена компенсация — потому что это преступление средней тяжести и если оно совершено впервые».

— предполагает Радько.

Пассажирам автомобиля может грозить наказание только чисто теоретически – потому что есть пункт 5.3 ПДД, который запрещает отвлекать водителя во время движения, но прямая причинно-следственная связь есть именно между выездом на встречную полосу и ДТП, но не разговорами и указаниями, которые пассажиры могли давать водителю, подчеркивает юрист.

«Думаю, что максимум, что может грозить пассажирам – это штраф в размере 500 рублей, потому что доказать связь между их действиями и ДТП здесь невозможно. Водитель сам сознательно совершил обгон, выехав на встречную полосу», — заключает Радько.

В подобных ситуациях, когда один водитель не успевает обогнать другого, нет четкого алгоритма действий. Во всяком случае для того, чтобы его выработать и быть подготовленным к такой ситуации, следует изучить статьи по данной теме, обучающие видео, пройти тренинги по контраварийной подготовке – но до этого обычно дело не доходит и в автошколах этого не преподают, отмечает эксперт по контраварийной подготовке, руководитель «Казанской школы высшего водительского мастерства» Олег Шатов.

«На кадрах видно, что Mercedes обгонял первым и, видимо, в запретном месте – он должен был вернуться в свою полосу через прерывистую линию разметки. Здесь прерывистой разметки не было, а была сплошная – значит, он уже нарушал, — говорит Шатов «Газете.Ru». — Кроме того, в аварийной ситуации водитель автомобиля Mercedes-Maybach стал смещаться в сторону встречной обочины, хотя в данном случае было бы правильнее сместиться в сторону обгоняемого автобуса, прижаться к нему – тогда Volkswagen прижался бы к краю дороги и жертв можно было бы избежать».

Еще один момент – в своевременном снижении скорости. Если заранее видно, что на тебя едет автомобиль, оба водителя могли бы начать тормозить, и прижиматься каждый в правую сторону, добавляет эксперт.

ДТП с VIP-такси, которое спешило довезти пассажиров, обладает определенной спецификой, отмечает координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«Водитель этого автомобиля совершил роковую ошибку, попав в ситуацию в которой бывали многие водители со стажем – когда ты обгоняешь ночью, по свету фар очень сложно определить расстояние до встречного автомобиля, — сказал Шкуматов «Газете.Ru», — Выезжая столь уверенно на полосу встречного движения, водитель Maybach совершил грубейшее нарушение ПДД, а кроме того, неверно оценил расстояние до встречной машины».

Чтобы предотвратить подобные ДТП в будущем, на опасном участке дороги необходимо установить как минимум делинеаторы – пластиковые столбики, физически разделяющие полосы движения. Подобная практика хорошо работает в Московской области, отмечает эксперт.

«Это не элемент безопасности, но элемент предотвращения таких ситуаций. Человек на «Майбахе» не будет таранить такие столбики, чтобы обогнать автобус – ему ни к чему ломать свой автомобиль», — заключил Шкуматов.