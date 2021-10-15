Машины в базовых комплектациях чаще попадают в ДТП

Число ДТП в ночное время и их последствия напрямую коррелируют с характеристиками автомобильных фар, свидетельствуют данные исследования. Современные световые приборы, которые, как правило, предлагаются в максимальных комплектациях или за доплату, позволяют снизить риск травм и избежать наезда на пешеходов и животных. Хороший свет фар дает водителю недостающие секунды на принятие правильного решения в экстремальной ситуации, объясняют эксперты.

Применение современных фар с высокими эксплуатационными характеристиками способствует снижению количества ДТП в ночное время, уменьшению травматизма водителей, а также во многих случаях позволяет избежать наездов на пешеходов и столкновений с дикими животными, говорится в масштабном исследовании, подготовленном американским Страховым институтом дорожной безопасности (Insurance Institute for Highway Safety, IIHS).

Такие выводы исследователи сделали на основе анализа 44 тыс. подробно задокументированных ДТП в 11 штатах США, где статистика аварийности ведется особенно тщательно. Обстоятельства аварий были сопоставлены с данными о том, какими фарами были оснащены пострадавшие автомобили, и какую оценку световые приборы машин получили в ежегодном рейтинге безопасности Top Safety Pick, который IIHS формирует по результатам всесторонних испытаний машин.

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Данные по ДТП сопоставлялись с результатами испытаний фар 187 моделей автомобилей, относящихся к 2015-2020 модельным годам, а качество света фар организация оценивает с 2016 года.

В результате сравнения выяснилось, что автомобили с фарами, получившими наивысший рейтинг (ксеноновые фары, светодиодные, лазерные) в исследовании, на 19% реже становились участниками ДТП в ночное время

по сравнению с машинами, фары которых получили самые низкие оценки (в большинстве случаев — с дешевыми галогеновыми лампочками). Для фар среднего и минимально удовлетворительного рейтинга снижение числа аварий по сравнению с самыми плохими составило 15% и 10% соответственно.

Взаимосвязь между дорогостоящим автомобильным светом, доступным в максимальных комплектациях, и снижением числа пострадавших в ДТП водителей оказалась более выраженной: травм у водителей машин, снабженных фарами с самым высоким рейтингом, оказалось почти на 30% меньше по сравнению с автомобилями, у которых фары получили самые низкие оценки, наездов на пешеходов произошло на 23% меньше, столкновений с животными – на 15%.

В ходе тестов эксперты оценивают расстояние, на котором фары автомобиля обеспечивают заданный уровень освещенности при движении машины со скоростью 64-80 км/ч по прямой, а также в поворотах налево и направо.

Автомобили в таких условиях демонстрируют крайне широкий разброс результатов. Дальний свет фар оценивают в пределах от 38 м до 140 м,

– на то, чтобы правильно среагировать на таком отрезке у водителя есть от 2 до 6 секунд. В аварийной ситуации эти секунды играют решающее значение.

При этом и лидеры, и аутсайдеры рейтинга безопасности соответствуют национальным и международным требованиям – во многом из-за устаревших стандартов,

указывают авторы исследования.

К примеру, документ, содержащий требования к фарам на территории США, был утвержден в 1968 году вслед за Венской конвенцией по «автосвету». Тем не менее, на рынках развитых стран автопроизводители стремятся оснастить свои автомобили самым современным осветительным оборудованием, –

от этого зависит оценка в подобных рейтингах безопасности.

В частности дополнительные баллы за освещение от IIHS в 2021 году получил новый кроссовер Hyundai Tucson, представленный на американском рынке с двумя видами диодных фар. Годом ранее его рейтинг был ниже из-за галогеновых фар в базовой версии, показатели которых оказались невысокими.

Как правило, наибольшие рейтинги по результатам испытаний получают фары современной конструкции – светодиодные, а среди автопроизводителей прослеживается тенденция оснащать новые модели хорошим светом уже в базовых версиях, как, например, в случае с новыми BMW 5-Series, Hyundai Palisade и Subaru Outback.

В таких странах, как Россия, ситуация может быть иной – и набор доступных опций, включая фары, может значительно отличаться. К примеру, компактный кроссовер Chevrolet TrailBlazer, который недавно вышел и на российский рынок, в рейтинге IIHS получил высшую оценку, в том числе, из-за светодиодных фар, доступных на американском рынке в качестве опции.

В России же для этого кроссовера предлагаются лишь обычные галогеновые фары – диодными за дополнительную плату у него могут быть лишь «противотуманки».

Предлагаемый на американском рынке кроссовер Nissan Rogue оснащается диодными фарами уже в базовой версии. В России аналогичный ему X-Trail довольствуется «галогенками» в пяти из девяти доступных комплектаций.

Влияние качественного головного света на предотвращение ДТП и снижение тяжести их последствий очевидно, говорят эксперты по контраварийной подготовке.

«Сомневаться в этом не приходится. Главным образом потому, что в условиях хорошей освещенности дороги водитель имеет больше времени на то, чтобы отреагировать на возникшее на дороге препятствие, — заметил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель «Казанской школы высшего водительского мастерства» Олег Шатов. – Соответственно, у него больше шансов предпринять необходимые действия».