Штрафы вырастут, арест отменят. Как будут менять жизнь автомобилистов

Минюст подготовил новую версию КоАП, которая предполагает в том числе реформирование «водительской» части кодекса. Предлагается штрафовать россиян за неоднократный отказ остановить автомобиль по требованию инспектора, выброс мусора из машины, а также ужесточить наказания для рецидивистов, ввести понятие «опасное вождение» и полностью исключить арест как меру.

В конце 2021 года может быть принята новая редакция Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Российской Федерации. Проект был представлен еще в конце 2020-го и с тех пор неоднократно дорабатывался, очередная версия кодекса представлена Минюстом.

Россиян ждут многочисленные нововведения в области дорожного движения, которые анонсировали или обсуждали в прессе представители ведомств ранее. С переработанной концепцией наказаний за правонарушения удалось ознакомиться «Коммерсанту».

Так, «водительский» раздел кодекса, отвечающий за штрафы, полностью переезжает в другую главу — с 12-й в 21-ю.

Новая версия проекта предполагает увеличение штрафных санкций по ряду статей, которые либо остались еще с прошлой редакции, либо будут введены. Причем весомая часть коснулась правонарушений с участием рецидивистов. Могут ли россияне ездить на машинах с иностранными номерами Власти прикрыли лазейку в законодательстве, позволявшую ездить в России и не платить дорожные штрафы... 02 ноября 11:00

Так, за повторное управление автомобилем с нечитаемыми номерами штраф вырос с 500 рублей до 5 тыс., также предусмотрено лишение прав сроком до трех месяцев. На аналогичную сумму увеличился штраф за повторное управление машиной с чрезмерной тонировкой.

Существенно возросли санкции и за повторное вождение без прав. Если раньше это наказывалось штрафом от 5 до 15 тыс., то теперь потенциальному нарушителю грозит взыскание в размере 20-30 тыс. или обязательные работы 40-60 часов.

Кроме этого, в кодекс вводится ряд новых статей.

Теперь водителям планируется официально запретить выбрасывать мусор из автомобиля. Для физических лиц штраф составит 2-3 тыс. рублей, для ИП — 20-60 тыс. рублей, для юридических лиц — 30-100 тыс. рублей, при этом для двух последних предполагают, ко всему прочему, конфискацию транспортного средства.

Это не единственная новая статья «экологической направленности». Также регламентируется ответственность за размещение автомобиля или его мойку на газоне и зеленых насаждениях. В некоторых регионах такая мера уже принята и регулируется местными законами, теперь же водителей станут наказывать в соответствие с КоАП — им грозит предупреждение или штраф 1-3 тыс. рублей.

За систематическое грубое нарушение ППД в течение года будут наказывать автомобилистов лишением прав до 1,5 года или штрафом 10-30 тыс. рублей. В этой статье речь идет о водителях, которые за год допустили три и более нарушений, отказавшись пропустить пешехода на дороге, проехав на красный свет и прочее.

Появится также понятие «опасное вождение», с этой инициативой ранее выступало МВД. Оно характеризуется высоким риском для движения и наказывается штрафом в размере 3 тыс. рублей. Как заявляли в МВД, такая мера обяжет водителей управлять транспортными средствами аккуратнее.

Запретят гражданам водить на дорогах механизмы и средства, которые не предназначены для дорог общего пользования. Это могут быть снегоходы, мотоблоки и прочее. Для нарушителей предусматривается штраф от 1 до 2 тыс. рублей.

По новому проекту, вдобавок ко всему, будет действовать новая обеспечительная мера — временное ограничение водительских прав при грубых нарушениях правил дорожного движения до решения суда. За управление автомобилем после оформления такого статуса водителю грозит штраф 1-3 тыс. рублей.

Изменяется и ряд уже действующих статей.

Водителей, которые садятся за руль будучи лишенными прав, не будут арестовывать, что является одной из мер в сегодняшней редакции кодекса. За это правонарушение предусматривается штраф 30 тыс. рублей или обязательные работы до 60 часов. Штрафные санкции остались в том же размере, а вот положение об обязательных работах урезали с 200 часов.

За вождение в нетрезвом виде с находящимся в салоне ребенком наказание ужесточается. Теперь возможным нарушителям грозит штраф в размере 50 тыс. и лишение прав на срок до 3 лет. Сейчас санкция заключается в 30 тыс. штрафа и лишении прав до 2 лет. «Два раза перестроились из ряда в ряд — это уже опасное вождение» За три грубых дорожных нарушения автомобилистов лишат прав — это следует из новой редакции... 28 октября 22:54

Несущественно увеличивается наказание и за другое правонарушение, связанное с детьми. Перевозка ребенка без детского кресла будет наказываться штрафом 3-5 тыс. для граждан, 25-30 тыс. — для должностных лиц и 100-150 тыс. для юридических лиц.

То же самое касается превышения скорости на 60-80 км/ч. Оно наказывается штрафом 2-5 тыс. или лишением прав до полугода. Движение на тихоходе или остановка на автомагистрали за пределами стоянки грозит водителям штрафом 3 тыс. рублей.

В КоАП предлагается ввести пункт об отказе в остановке по требованию инспектора и попытке скрыться. Сейчас отдельной санкции для этих правонарушений не предусмотрено, в новом КоАП такие действия будут наказываться лишением прав до 3 лет или штрафом в размере 40 тыс. Речь идет о «неоднократном» неповиновении инспектору.

О том, когда будет принят новый КоАП, пока нет информации. Известно, что окончательно проект должно одобрить Минэкономики после консультаций Минюста с заинтересованными ведомствами, в том числе теми, кто выдвинул инициативы по новому законодательству.