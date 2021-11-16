«Волей-неволей регионы будут стараться выписывать больше штрафов»

Накануне Владимир Путин по итогу заседания Госсовета поручил правительству завершить работу по внесению изменений в законодательство, касающихся передачи от ГИБДД субъектам РФ полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях. Работу планируется закончить к 1 июня 2022 года, ответственным за это назначен лично премьер-министр Михаил Мишустин.
Поручения относительно передачи регионам полномочий рассматривать материалы с камер видеофиксации нарушений ПДД давались президентом и ранее. В 2015 году правительством в Госдуму был внесен законопроект, наделяющий власти субъектов федерации правом рассматривать материалы и назначать штрафы по 38 составам административных правонарушений из 12-й главы Кодекса об административных правонарушениях (КоАП)
— в том числе за превышение скорости, выезд на выделенную полосу для общественного транспорта, выезд на встречную полосу, непристегнутый ремень безопасности, нарушение правил проезда железнодорожных переездов и другие составы, которые можно контролировать посредством дорожных камер.
В 2017 году законопроект был принят в первом чтении, однако его дальнейшее рассмотрение неоднократно откладывалось.
На заседании Госсовета губернатор Курской области Роман Старовойт предложил предоставить регионам право создавать систему дифференцированных штрафов за нарушение ПДД с учетом платежеспособности населения.
Передача полномочий по выписыванию дорожных штрафов от ГИБДД к региональным властям приведет к их резкому росту, поскольку власти в регионах заинтересованы, в первую очередь, в пополнении бюджетов (дорожные штрафы остаются в субъектах РФ), а не в обеспечении безопасности дорожного движения, говорят эксперты.
«В первом чтении мы приняли этот законопроект с большим скрипом. Он был внесен в 2015 году и только в 2017 был принят в первом чтении, при моем активном противодействии.
Теперь его достанут из-под сукна, потому что есть прямое поручение президента»,
— рассуждает в беседе с «Газетой.Ru» экс-депутат Госдумы, лидер автомобильного движения «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
Он полагает, что это вопрос национальной безопасности, сейчас штрафы выносят только те сотрудники ГИБДД, которые допущены к работе с персональными данными. С помощью камер можно отследить маршрут любого автомобиля – в том числе перевозящего деньги, радиоактивные материалы, взрывчатые вещества, напоминает активист.
Нельзя эту компетенцию отдавать гражданским ведомствам – это может привести к утечкам данных, добавляет Лысаков, также есть вероятность, что на работу в такие структуры устроится человек, который по заказу соберет эти данные, продаст их и спокойно скроется.
Если администрирование дорожных штрафов отдать в руки региональных властей, это и дальше будет способствовать тому, что система ГИБДД будет разрушаться, а проблемы безопасности дорожного движения не будут решены, соглашается депутат Госдумы (ЛДПР) Ярослав Нилов.
Если проанализировать, по каким причинам на дорогах гибнут люди, в первую очередь, — это пьянство за рулем, некачественные дороги, выезд на встречную полосу. Камерами эти вопросы не решить,
— сказал Нилов «Газете.Ru», — Уже много лет мы наблюдаем, как система ГИБДД уничтожается и, считаю, что это напрямую влияет на безопасность дорожного движения. Камеры сегодня устанавливаются безобразно».
Если постановления о привлечении к ответственности за нарушения ПДД будут подписывать региональные чиновники, их можно будет выносить еще больше, добавил Нилов, поскольку с помощью штрафов за превышение скорости будут зарабатывать компании, которые их обслуживают, и пополняться региональные бюджеты. Вместе с тем депутат затруднился ответить, будет ли поддерживать планирующуюся инициативу.
«Сначала надо посмотреть законопроект. Тот, который был принят в первом чтении, мы не поддерживали», — отметил Нилов.
Региональные власти в первую очередь заинтересованы в наполнении бюджета, а не обеспечении безопасности дорожного движения, соглашается председатель «Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.
«Волей или неволей они будут стараться провоцировать совершение административных правонарушений, чтобы выписывать как можно больше штрафов, — говорит Похмелкин «Газете.Ru». — Я категорически не поддерживаю инициативу расширить полномочия региональных властей в части назначения и сбора штрафов с водителей».
На самом деле административный штраф имеет совершенно другое социальное назначение.
Его задача – не применяться в действии, а быть средством предупреждения правонарушений,
и чем меньше нарушений совершается, тем лучше, а значит и чем меньше штрафов собирается, тем лучше с точки зрения безопасности дорожного движения, считает он.