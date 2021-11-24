Среднюю Азию накрыл топливный кризис

В среднеазиатских республиках СНГ возник резкий дефицит горючего, выяснила «Газета.Ru». Особенно сложная ситуация с соляркой — власти Казахстана уже запретили вывозить нефтепродукты из страны. Местные НПЗ с трудом справляются с производством необходимых объемов дизельного топлива, считают эксперты.

О проблемах с горючим в среднеазиатских странах начали сообщать пользователи соцсетей. В частности, в столице Узбекистана водители жалуются на отсутствие всех типов топлива на заправках. На тех, которые все еще продают бензины и солярку образовались большие очереди.

«Многие заправки закрыты, а в других нет дешевого 80-го», написал в группе Facebook «Водители Ташкента» пользователь под ником Серж. К.

Об ажиотаже на АЗС также пишет пользователь Абдурахмон Хакимов. В Узбекистане, где с начала года цены на бензин выросли на 72%, последние две недели наблюдается острый дефицит топлива, сообщает местное «Радио Озодлик» (узбекский филиал «Радио Свобода (организация включена Минюстом в список иноагентов)», признанного в РФ иноагентом).

В пресс-службе Министерства энергетики Республики Узбекистан «Газете.Ru» сообщили, что ситуация осложнилась в связи с резким ухудшением погодных условий: 16-18 ноября 2021 года на территории республики наблюдались влажная и холодная погода, температура ночью опускалась до минус 5-8°С, в северных регионах – до минус 12-15°С. В министерстве подчеркнули, что в связи с этим на отпуск топлива с автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) были введены временные ограничения в определенное время суток, а именно, в вечернее и ночное время.

«Ограничения продолжаются и в настоящее время, согласно графикам, утверждаемым областными администрациями», — уточнили «Газете.Ru» в Минэнерго Узбекистана.

Аналогичная ситуация и в Киргизстане, пишут местные СМИ.

В Бишкеке ряд АЗС и вовсе закрыты из-за отсутствия топлива.

В Таджикистане пока что нет очередей на заправках, но цены на основные виды топлива поднялись до рекордных отметок.

Власти Казахстана столкнулись с аналогичной проблемой — с 21 ноября они ввели временный запрет на вывоз из страны бензина и дизельного топлива автомобильным транспортом. Соответствующий совместный приказ Минэнерго, Минфина, МВД и Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (РК) размещен на портале информационно-правовой системы НПА РК. До 22 мая 2022 года из страны не разрешается вывозить горючее, за исключением того, что находится в топливном баке, а также в канистре – не более 20 литров в одном легковом автомобиле (ранее до 60 литров).

Следить за выполнением этого запрета будет пограничная служба Казахстана и МВД, говорится в приказе. Причем полицейским поручено контролировать, чтобы горючее не вывозилось из страны даже в топливных баках, не предусмотренных заводом-изготовителем.

Как ранее говорил на брифинге вице-премьер энергетики Казахстана Асет Магауов, нехватка автомобильного топлива в стране возникла из-за низких (по сравнению соседними государствами) цен на горючее. По его словам, из-за этой разницы в стоимости практически весь транзитный транспорт заправлялся на въездах и выездах из страны, что и привело к нехватке горючего. В конце сентября Казахстан дополнительно закупил в России около 150 тыс. тон дизельного топлива, отметил чиновник.

Проблемы с нехваткой нефтепродуктов в Казахстане начались из-за остановки на внеплановый ремонт сразу нескольких крупных НПЗ, считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики России Александр Фролов. По его словам, мощности нефтеперерабатывающей отрасли страны едва справляются с ростом спроса на горюче-смазочные материалы.

Любая нештатная ситуация может привести к дефициту топлива на АЗС, отметил он.

По словам эксперта, в Казахстане, одном из ключевых участников проекта Нового шелкового пути, идет бурное дорожное строительство, активно восстанавливаются после пандемии грузоперевозки, много транзитного транспорта. В результате в последнее время заметно вырос спрос на солярку, за которым НПЗ просто не успевают, отметил он.

«Сейчас дизельное топливо — это стратегический продукт для Казахстана. Остановка на ремонт НПЗ произошла очень невовремя: власти не смогли создать резервные запасы этого вида горючего. В итоге начались перебои на АЗС», — рассказал «Газете.Ru» Александр Фролов.

Схожие причины нехватки топлива и в других среднеазиатских государствах, полагает эксперт.

Резкий рост дефицита горючего и увеличение его стоимости отмечается во всем среднеазиатском регионе, отметил руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.

«Власти стараются сделать стратегический запас энергоресурсов на зиму. Поэтому не заправках периодически возникают перебои, в первую очередь, с дизельным топливом», — отметил он.

«Газета.Ru» направила запросы в министерства энергетики Казахстана и Киргизии. На момент подготовки материала представители этих ведомств не смогли ответить, с чем связан дефицит нефтепродуктов и как они намерены решать проблему нехватки горючего.

После недавней модернизации НПЗ в Таджикистане и Узбекистане эти страны практически полностью закрывают потребности в автомобильном бензине, отметил осведомленный источник «Газеты.Ru» в Минэнерго РФ. Однако обеспечить выпуск необходимых объемов дизельного топлива они не могут. При этом официальных просьб о дополнительных поставках топлива в страны СНГ и ЕАЭС в министерство пока не поступало, добавил собеседник.

Топливный туризм

Проблемы с топливом в Казахстане ударили по жителям приграничных с республикой российских областей. Автомобилисты Омской области и других регионов, граничащих с Казахстаном, часто заправляются в соседнем государстве, рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, из-за более низких ставок акциза (разница примерно в 9 рублей на литр), топливо там обходится дешевле, чем в России.

Перевозка горючего из Казахстана даже в легковом автомобиле может приносить в месяц примерно 20-30 тыс. рублей, рассказал «Газете.Ru» житель Оренбурга Александр, занимающийся перегоном автомобилей из России в Казахстан. По его словам, такой бизнес развит, прежде всего, в приграничных районах.

По словам партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, запрет на вывоз топлива — нормальная практика для защиты экономических интересов страны.

«Несколько лет назад белорусские автомобилисты даже приделывали к машинам дополнительные баки и вывозили в Польшу и Прибалтику по 100-150 литров за раз. В итоге пограничники стали внимательнее следить за размером баков и этот нелегальный бизнес исчез сам собой», — напомнил эксперт.