Разорвало на части: следователь сбил пешеходов на скорости 200 км/ч

В Тюмени пьяный сотрудник Следственного комитета сбил насмерть двоих дорожных рабочих, очищавших отбойник трассы от снега. Скорость автомобиля была такова, что от удара тела дорожников разорвало на части. Виновник задержан, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Авария произошла поздно вечером во вторник на улице Федюнинского в Тюмени. Водитель BMW 5-й серии (2006 года выпуска) на большой скорости сбил двоих дорожных рабочих, которые чистили отбойник трассы от снега на путепроводе. От удара оба мужчины скончались на месте.

Свидетели происшествия рассказывают, что тела дорожных рабочих разорвало от сильнейшего удара, их конечности разбросало по дороге, уточняет местное издание 72.ru. Погибшим мужчинам было 35 лет и 61 год, место проведения дорожных работ было снабжено ограждениями и знаками ограничения скорости.

Сам водитель также получил травмы: на опубликованном изданием видео заметно, что при аварии в автомобиле сработали подушки безопасности, а мужчина сидит за рулем с окровавленным лицом.

По данным ГИБДД, виновником ДТП стал 34-летний майор юстиции Павел Шадрин, сообщает телеграм-канал Shot. Он состоит на службе в должности замначальника следственного отдела управления Следственного комитета Тюменской области.

Экспертиза показала, что мужчина в момент совершения аварии был пьян – в его крови обнаружено 1,38 промилле алкоголя.

Следственный комитет уже возбудил против своего же подчиненного уголовное дело и будет ходатайствовать о его аресте, сообщается на сайте регионального ведомства. Факт его алкогольного опьянения в ведомстве подтверждают.

«Учитывая тяжесть совершенного преступления, следствие намерено ходатайствовать об избрании ему самой жесткой меры пресечения – заключения под стражу.

В ближайшее время будет решен вопрос об увольнении данного сотрудника СК России по отрицательным мотивам», — говорится в сообщении следственного управления СКР Тюменской области.

Следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и очевидцы, назначены экспертизы, изъяты вещдоки. Сам подозреваемый задержан, добавили в областном управлении СК.

Уголовное дело против Шадрина возбуждено по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ — за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. По этой статье ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Уголовная ответственность за пьяные аварии в России относительно недавно была серьезно усилена, отметил заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Если раньше такая авария рассматривалась как неумышленное преступление, то по тем санкциям, которые теперь рассматриваются судом, ответственность предполагается очень серьезная — равносильная, как в случае умышленных преступлений.

Отреагировали в Следственном комитете, осудив этот поступок, правильно, — сказал в беседе с «Газетой.Ru» Ярослав Нилов.

— Широкий резонанс будет примером для всех правоохранителей: можно избежать административной ответственности, прикрывшись погонами, но можно попасть в подобную тяжкую историю, убить невинных людей и искалечить себе судьбу».

Частые тяжелые аварии с участием правоохранителей в России — это отражение всего того, что происходит внутри страны: правовой нигилизм, желание показать изъяны своего характера на дороге, уверенность в отсутствии неотвратимости наказания благодаря служебному статусу, резюмировал депутат.

Сотрудники силовых структур регулярно становятся участниками громких аварий с человеческими жертвами. В конце этого октября нетрезвый майор полиции сбил двоих человек на пешеходном переходе в подмосковном Подольске. Наезд на двух мужчин был совершен вечером 29 октября на проспекте Юных Ленинцев.

Майор полиции на личном Chevrolet Orlando проехал на красный свет и сбил мужчин, переходивших дорогу, сообщил Ren-TV.

Пострадавшие получили тяжелые травмы. Позднее в московском главке МВД сообщили, что за рулем автомобиля находился майор полиции из УВД по ТиНАО, его также пообещали уволить из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

В начале сентября этого года нетрезвый участковый наехал на пешехода в Чувашии на служебном автомобиле УАЗ «Патриот». По данным республиканского управления МВД, инцидент произошел в поселке Ибреси. Мужчина на внедорожнике не справился с управлением и наехал на человека, который стоял на дороге рядом с грузовиком «КамАЗ». Пострадавшего доставили в больницу с травмами. В ходе освидетельствования полицейского, сидевшего за рулем, выяснилось, что он был пьян.