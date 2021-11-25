Что делать, если в автосалоне поставили бракованное допоборудование

Покупатели новых автомобилей жалуются на факты недобросовестности дилеров: устанавливается бракованное допоборудование, от которого нельзя отказаться. При этом цены завышены как на сами автомобили, так и на эти «допы». «Газета.Ru» — о том, как поступать в таких случаях автовладельцам.

Житель Москвы Виталий Мирзоев приобрел в этом году кроссовер Nissan Murano по цене более 4 млн рублей (включая предустановленное автосалоном дополнительное оборудование). Однако после покупки выяснилось, что незаводская сигнализация Pandora работает с неприемлемыми погрешностями, рассказал автовладелец.

«В автосалоне мне начали рассказывать, что поставят сигнализацию. Что она очень хорошая, и если мою машину эвакуируют – я смогу увидеть ее на карте, с отслеживанием машины по GPS. Меня это подкупило, потому что это очень удобно, — описал ситуацию Мирзоев, —

Потом, поездив пару дней, я понял, что приложение в телефоне машину не видит – показывает ее в районе Аденского залива».

В автосалоне, куда покупатель Nissan Murano обратился с жалобой на некорректную работу дополнительного оборудования, машину осмотрел электрик и заявил автовладельцу, что

сигнализация установлена без блока GPS. По словам Мирзоева, ему предложили поставить этот блок за дополнительную плату.

Штатная заводская навигации автомобиля при этом работала корректно.

«Когда мы машину получали, я попытался прямо на месте посмотреть, где она находится, программа этого не показала, а менеджер по продажам сказал, что автомобиль стоит в подземном гараже, поэтому ее спутники не видят. Раз меня обманули, два обманули, а когда я приехал – оказалось, что блок GPS дополнительно надо ставить, — заключил автовладелец. — Претензии предъявлять у меня нет времени, поскольку я на работе, а выходные не хочется на это тратить. Но может быть, все же поеду разбираться».

На проблемы с дилерскими «допами», без которых приобрести в 2021 году новый автомобиль практически невозможно, автовладельцы активно жалуются и на профильных форумах, а также в социальных сетях.

Несуществующие опции

Житель Стерлитамака Геннадий Соколов, купивший хетчбэк Kia Rio X с дополнительным оборудованием на 150 тыс. рублей, уличил дилера в махинациях: спустя время после покупки он обнаружил отсутствие дополнительной напыляемой шумоизоляции на своем автомобиле. За ее нанесение он заплатил дилеру 50 тыс. рублей. Об этом автовладелец написал в своем аккаунте на Drive2.ru. Прибыв к дилеру на «нулевое» техобслуживание, автомобилист потребовал проверки толщины нанесенного покрытия и сравнения его с заводской обработкой на только что доставленной к дилеру машине той же марки.

«Задирают машину на подъемник, измеряют толщину. На соседний загоняют седан Рио. При мне с автовоза скинули. Измеряем там. На седане больше толщина,

— написал Соколов, — едем на моей с шумомером по Уфе. Шум 90-95 децибел. Так звучит шумоизоляция за 50 тыс. рублей. Переставляем мои колеса на такую же тестдрайвовую. Едем. Шум 90-92 децибела. Доказали!»

По словам автовладельца, в счет стоимости несуществующей шумоизоляции ему удалось получить другое дополнительное оборудование – в частности, комплект летних шин на дисках и газовые упоры капота.

Тихий ужас

Пользователь форума «Авто.ру» поделился своим опытом владения седана Kia K5, купленного у дилера в середине весны этого года. По его словам, почти все, что из дополнительного оборудования установил дилер, пришлось переделывать.

«Назвать автомобиль лучше так: «Тихий ужас». Куплен новым в салоне. Покрыт керамикой, забронированы фары, ручки, капот (на ручки и капот «бронька» была «допом», криво – жуть, все было переделано нормально»,

— написал пользователь c ником KobayashiMaru.

По его словам, на машине обнаружились и другие проблемы, которые автосалон согласился устранить лишь частично.

Как подстраховаться

При заказе дополнительного оборудования для нового автомобиля следует подробно указывать в договоре его спецификацию, а при приемке машины следует отражать в акте все замеченные недостатки – невзирая на уверения продавцов, что посторонних записей в документ вносить нельзя, советует старший партнер адвокатского бюро «Башилов, Носков и партнеры» Борис Башилов.

«Наименование оборудования и его комплектность должны быть прописаны достаточно четко. И законодательством предусмотрено, что все товары, работы и услуги должны быть качественными, — отмечает Башилов в беседе с «Газетой.Ru». — В случае если автомобилист установит, что оборудование или работы выполнены некачественно,

я бы рекомендовал обращаться в экспертное учреждение и впоследствии предъявлять претензии к автодилеру в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

При приемке автомобиля никогда не надо отказываться от подписания акта – иначе он будет составлен дилером в одностороннем порядке, и там будет написано то, что дилер сочтет нужным. Акт нужно подписать, потребовав копию себе, но перед этим указать в нем все свои замечания. Либо указать, что замечания будут приложены на отдельном листе, желательно с фототаблицей, добавляет адвокат.

«Дилер будет отстаивать свои интересы любым способом, ограничивать и торопить, но вы должны все внимательно прочитать и написать все, что считаете нужным. Если недостатки не были очевидны, это также не препятствует дальнейшему обращению потребителя с претензией»,

– заключает Башилов.

Дилеры часто ставят не то оборудование, которое обещают, и при этом выполняют работы некачественно, однако без судебного разбирательства призвать продавца к ответу скорее всего не получится, отмечает вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин.

«К сожалению, единственный способ защиты своих прав в таком случае – это суды. Но доказать, что та же сигнализация установлена некачественно, вряд ли получится. Если она не той модели – получится, но в любом случае потребуется экспертиза и это займет очень существенный срок, — говорит Шапарин «Газете.Ru». —

Суды в той же Москве растягиваются на многие месяцы и к тому же грозят автовладельцу дополнительными издержками».

Дилеры часто пользуются неосведомленностью людей о цене оборудования и его свойствах и устанавливают то, которое им более выгодно по цене – приобретенное со скидкой у поставщиков или залежавшееся на складах, подытоживает правозащитник.