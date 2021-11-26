Мост на родине Ломоносова смыло через полгода. Он должен был простоять 50 лет

В Архангельской области проходящим по реке льдом разорвало наплавной инновационный мост из полиэтиленовых сегментов. В результате от связи с большой землей оказались отрезаны жители нескольких деревень. Местные власти в спешном порядке проложили зимник в обход, а для возможной эвакуации больных задействуют аэросани, выяснила «Газета.Ru».

Инцидент произошел на реке Емца 23 ноября в Холмогорском районе Архангельской области – примерно в 140 км от областного центра (и в 100 км от села Ломоносово). Из-за разрушения наплавного моста из композитных понтонов с применением полиэтиленов высокой плотности от большой земли оказались отрезаны пять населенных пунктов – деревни Мякурье, Погост, Рипалово и Усть-Мехреньга, а также поселок Пешемское, сообщили «Газете.Ru» в администрации Холмогорского района Архангельской области.

Из-за ледяной шуги (кусков льда), образовавшейся на реке, мост не выдержал и разломился на две части – они после аварии лежат на двух берегах реки Емцы, уточнили в муниципалитете. При этом сооружение было возведено всего лишь полгода назад — этим летом.

Постройка моста обошлась областному бюджету в 20 млн рублей. Сооружение изготовила компания «Химпроминжиниринг» из Москвы, заявленный срок службы сооружения – 50 лет.

В деревнях, которые из-за поломки моста потеряли транспортную связь с большой землей, прописаны около 150 человек, а фактически проживают около 50, рассказала «Газете.Ru» глава Холмогорского района Наталья Большакова. По ее словам, сейчас на место происшествия прибыли представители подрядчика, изготовившего мост.

Сегодня бригада приступила к восстановительным работам. Сроки восстановления переправы глава администрации назвать затруднилась, однако отметила, что доступ транспорта в пострадавшие села восстановлен – для этого с другой стороны, в обход реки, был проложен зимник до поселка Пешемское.

«На сегодняшний день транспортная доступность в те деревни существует, к сожалению, только для высокопроходимых автомобилей. «Уазики», Subaru Forester сегодня прошли. Автомобили ходят, лавка с продуктами у них была 22 ноября, в понедельник. Следующую они просили прислать 6-го декабря, — отметила Большакова. —

На случай оказания медицинской помощи – теперь уже и скорая помощь пройдет, и есть у нас аэросани».

Главы районной администрации добавила, что мост был рассчитан на постоянную эксплуатацию, за исключением весеннего паводка – на это время его планировалось разводить. Подрядчику направлены требования об исправлении этой проблемы, пока у него есть намерения все восстановить.

В Минтрансе Архангельской области «Газете.Ru» напомнили, что предыдущий металлический мост через реку Емца, взамен которого построили новый, был снесен осенним ледоходом в 2019 году. После этого областные власти вели поиск альтернативных вариантов для строительства новой переправы — в результате выбор пал на использование новых технологий.

Как уточнил замминистра транспорта Архангельской области Денис Кулижников, при строительстве нового моста выбор был сделан в пользу композитных материалов.

«Холмогорский район Архангельской области стал первым в России, использовавшим мост из композитов на северных реках с быстрым течением. Конструкция моста прочная и имеет ряд весомых плюсов. Она легкая, стоимость моста дешевле металлического, кроме того, ее части легко заменяются при необходимости. Это выгодно на таких реках, как Емца, на которых уровень воды меняется в зависимости от осадков и во время паводковых явлений», — отметил Кулижников.

Местные жители, комментирующие инцидент в социальных сетях, отмечают, что новый мост с самого начала выглядел хлипким.

«Летом мы ездили на Пешемское, мне сразу этот мост не внушал доверия, и я еще с попутчиками поспорила, что он простоит недолго. Так и получилось», пишет местная жительница Любовь Кондакова в соцсети «ВКонтакте».

Вместе с тем проблемы с мостом могли появиться из-за особенностей самой реки.

«Осенью Емца, в отличие от большинства рек, забивает шугой почти все сечение. Противостоять этому долгое время смогли понтоны, изготовленные при старом режиме. Тогда инженеры были значительно грамотнее современных», — написал пользователь Николай Трофимов в группе «Сельцо. Холмогорский район» в социальной сети «ВКонтакте».

По информации производителя моста, композитные понтоны Umatex не требуют спецтехники для монтажа, не корродируют и сохраняют свои характеристики при температурах от -60 до +70 градусов по Цельсию. На вопрос «Газеты.Ru» о причинах поломки моста в Архангельской области в компании-подрядчике на момент публикации не ответили.

Проблема качественного строительства и содержания автомобильных дорог и мостов в России остается хронически нерешаемой – особенно на муниципальном уровне, указывает председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

«С каждым таким случаем необходимо разбираться, причем серьезно – на уровне уголовного дела. Потому что речь идет о значительном ущербе, и прямом, и побочном, — говорит Похмелкин «Газете.Ru». — В целом же ситуация остается крайне неблагоприятной: десятки тысяч населенных пунктов в стране не имеют доступа к дорогам общего пользования».

Особенно остро эта проблема стоит в северных регионах и на Дальнем Востоке. Решить ее мешает коррупция в этой отрасли, а также недофинансирование – в особенности тех дорог, за содержание которых отвечают муниципалитеты, добавляет правозащитник.

«Основные средства стягиваются на уровень федерального бюджета. Регионы, а уж тем более муниципальные образования финансово обескровлены», — заключает Похмелкин.