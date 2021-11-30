«Еще лет пять продержимся — и все»: свадебные лимузины покидают Россию

На фоне ужесточившихся требований к конструкциям автомобилей в России пришел в упадок бизнес по аренде больших лимузинов. Спрос по сравнению с прошлым годом на этот тип транспорта существенно превышает предложение. Сами владельцы лимузинов называют свой бизнес умирающим из-за частых проверок со стороны ГИБДД и невозможности обновить автопарк импортными машинами. Век таких автомобилей закончен, признают эксперты.

По итогам июля-сентября 2021 года число запросов на услуги по аренде лимузинов в России выросло на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по сравнению с третьим кварталом допандемийного 2019-го спрос на такие автомобили увеличился почти в два раза – на 93%, говорится в исследовании классифайда «Авито Авто», подготовленном по заказу «Газеты.Ru».

По данным сервиса, на протяжении всего 2021 года динамика спроса на аренду лимузинов по кварталам оставалась положительной. При этом предложение по аренде лимузинов осталось примерно на том же уровне, что и год назад: в третьем квартале 2021 года оно увеличилось всего на 6% по сравнению с июлем-сентябрем 2020 года, а по сравнению с тем же периодом 2019 года количество подобных объявлений увеличилось на 13,4%.

Медианная ставка аренды лимузина в Москве и Санкт-Петербурге составляет около 1800 рублей в час, в Краснодаре – 1100 рублей, в среднем по России – 1500 рублей, причем цены остаются стабильными по сравнению с прошлым годом, отмечается в исследовании.

Опрошенные «Газетой.Ru» компании и частные владельцы лимузинов наблюдают стабильный спрос на свои услуги, однако называют свой бизнес умирающим – в период пандемии им пришлось снизить цены, а из-за невозможности узаконить в ГИБДД изменения конструкции автомобилей парк лимузинов стремительно стареет и приходит в негодность. Ввезти новые не получается, а то, что получило одобрение в МРЭО, на дороги выехать не может.

«В 2010-м, в 2012-м году разрешали растаможивать такие машины под разные категории – кто-то оформлял такие машины как автобус, кто-то – как легковой автомобиль. Придирки со стороны ГИБДД начались лет шесть назад, — говорит «Газете.Ru» арендодатель по имени Евгений, имеющий в своем распоряжении 20 таких машин. — Но лимузины по-прежнему заказывают часто, молодоженам же надо на чем-то брачеваться».

По его словам, сейчас такие автомобили используются на заказах примерно 3-4 дня в неделю, к примеру, аренда лимузина на основе внедорожника Hummer в Москве обходится в 2300 – 2500 рублей в час, год назад – рублей на 100-200 дороже. В высокий сезон, который у прокатчиков летом, ставка почасовой аренды такого автомобиля достигает 5 тыс. рублей.

«Бизнес этот умирающий, еще лет пять продержимся — и все.

Для обновления машин никаких возможности нет, для их легализации требуют проводить краш-тесты. А кто на это пойдет – 3-4 миллиона просто об стену разбить?», — недоумевает Евгений.

Аналогичная ситуация и у предпринимателя москвича Владимира Корнюшина, который работает в этом бизнесе с 2013 года.

«Мой автомобиль зарегистрирован как автобус категории D. У кого документы оформлены, тот работает смело, у кого нет – попадает на штрафстоянку. Моя машина переделывалась в 2013 году в Калининграде, тогда же и регистрировалась, — говорит Корнюшин «Газете.Ru». — На сегодняшний день лимузины никто не строит, да и те, которые есть, их владельцы готовы продать».

При этом многие такие автомобили, которые были ранее поставлены на учет, сейчас продаются на запчасти из-за невозможности их перерегистрировать, а те, которые ранее эксплуатировались в Москве, в основном уходят в регионы, уточняет представитель арендного бизнеса.

«Этот бизнес умирает еще и по причине отсутствия водителей. Работа это временная, раньше любой владелец парка лимузинов имел в своей записной книжке человек 40 водителей из автобусного парка, которых он привлекал на такую работу выходного дня, — объясняет Корнюшин. — Тогда в автобусных парках были низкие зарплаты, а сейчас, когда водитель автобуса получает 70 тыс. рублей в месяц, подрабатывать на лимузине для него нет смысла».

Что с ними не так

Как правило, удлиненные лимузины изготавливаются методом разреза стандартного кузова, затем с помощью металлических швеллеров и кузовных частей от других автомобилей такой же модели наращивается дополнительное пространство. В редких случаях эти машины производятся в компаниях, зарегистрированных как автопроизводители, которые имеют право выдавать одобрения типа транспортного средства. Соответственно, кустарные изготовители не несут перед законом ответственность за безопасность конструкции такого авто.

Век удлиненных лимузинов, построенных на базе седанов и внедорожников, закончился в 2015 году, согласно действующим положениям технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств», легализовать такие автомобили сейчас практически невозможно, обращает внимание вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

«Те технические изменения, которые проводятся при изготовлении лимузина из обычного внедорожника, никак не коррелируют с безопасностью дорожного движения. Узаконить такие машины невозможно – они просто не пройдут сертификацию, — говорит Хайцеэр «Газете.Ru». — Ни одна лаборатория за это не возьмется. И здесь тот самый случай, когда я соглашусь с ужесточением требований».

Старые автомобили пока эксплуатируются, но велики шансы, что при встрече с инспектором ГИБДД регистрация такой машины будет аннулирована, добавляет эксперт.

В регионах, куда постепенно мигрируют стареющие растянутые седаны и внедорожники, контроль менее строгий и возможностей уладить проблемы неформальным образом больше, допускает Хайцеэр.

Нынешний упадок рынка проката лимузинов вполне закономерен, полагает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«На такие автомобили существовала определенная мода – их активно арендовали, например, на свадьбы. И если десять лет назад это было распространено, то сейчас таких автомобилей на дорогах практически не видно», — поделился наблюдениями Моржаретто в беседе с «Газетой.Ru».