Высокий пульс, тремор рук: из-за чего водителям придется сдавать допанализы

Минздрав утвердил новый порядок выдачи водителям медицинских справок при получении или замене прав. Согласно документу, с 1 марта следующего года не всем автолюбителям придется сдавать кровь и мочу на определение наркомании или алкоголизма. О том, кто входит в группу риска и что думают о новых правилах эксперты, — в материале «Газеты.Ru».

Для получения медицинской справки для водительских прав некоторым водителям придется сдавать анализы крови и мочи. Это следует из приказа Минздрава, который вступит в силу 1 марта 2022 года.

Дополнительные анализы предстоит сдать водителям, которые были лишены прав из-за управления транспортом в нетрезвом виде или отказа от медосвидетельствования.

Кроме того, врач-нарколог обязан отправить водителя на сдачу крови и мочи, если заметит у пациента три признака употребления наркотиков. Среди них — следы уколов, повышенная потливость, чрезмерно низкий или высокий пульс, «ускорение или замедление темпа мышления», «эмоциональная неустойчивость», заторможенность, сонливость или возбуждение, тремор рук и другие клинические проявления употребления наркотиков или алкоголя.

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Тем, у кого не будет признаков наркомании или алкоголизма, сдавать дополнительные анализы не потребуется. Согласно действующим правилам, такие анализы проходят все водители, пришедшие за справкой.

Вместе с тем мнения экспертов о нововведениях разделились. Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн считает, что в этих правилах нет минусов.

«Это положительно отразится на контроле за водителями, которые были лишены права вождения и будут дополнительно обследованы, что в целом позволит уменьшить количество ДТП», — уверен он.

Кроме того, считает Брюн, такие методы позволят «усилить профилактику наркологических заболеваний, так как наркологическая служба будет дополнительно выявлять граждан с зависимостью от психоактивных веществ и алкоголя».

К новым правилам положительно отнесся и автоюрист Дмитрий Славнов. «Насколько я понимаю, данный порядок будет касаться лишь тех, кто ранее уже был лишен водительских прав за алкогольное или наркотическое опьянение, либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. То есть теперь при повторном получении водительского удостоверения таких граждан будут проверять досконально», — отметил он в разговоре с РИА «Новости».

Благодаря этому, полагает Славнов, можно будет определить, водитель совершил проступок единожды или он систематически употребляет алкоголь или запрещенные вещества.

Главред журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с RT выразил мнение, что «с пьяными и наркоманами за рулем нужно бороться». Поэтому «любые позитивные нововведения в этом направлении нужно принимать».

Но в то же время он отметил, что необходимо уйти «от низовой коррупции». По его словам, когда медсправки водителям могут выдавать не только государственные клиники, но и «частные, появляется серое поле, которым слишком много злоупотребляют». Водителям поправят здоровье: Минздрав начнет передавать в ГИБДД сведения о болезнях автолюбителей C марта 2022 года медсправки, необходимые для получения и продления водительских прав, не надо будет... 31 июля 10:12

Помимо этого, Кадаков обратил внимание, что такой признак, как следы от уколов, может быть и у тех, кто недавно был в больнице. «Мало ли, человек лечился от чего-то, у меня из-за ковида несколько раз кровь брали, на руке есть отметина от уколов. Если это будет все работать в идеале, то да, это хорошая история, остается вопрос, как сделать так, чтобы это работало идеально», — заключил специалист.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что коррупция не позволит этой системе нормально функционировать. «Врачи, которые недофинансируются уже много лет, с этим законопроектом получат чудесный инструмент, чтоб диспропорцию в зарплатах компенсировать», — уверен он.

В частных клиниках, полагает специалист, появятся «тарифы», согласно которым информация о выявленных заболеваниях не будет никуда передаваться. «Бить нужно не по водителям, которых теперь будут гораздо чаще признавать слепыми и наркоманами, а по системе клиник, торгующих медицинскими справками», — добавил Шапарин.

Директор Центра по лечению наркотической и алкогольной зависимости Михаил Зобин в комментарии «Коммерсанту» раскритиковал предложенный Минздравом список признаков наркомании и алкоголизма.

«Если я отказываюсь выполнять абсурдные требования — это неадекватное поведение или эмоциональная неустойчивость? Почему гипергидроз (повышенная потливость) тоже является подозрительным симптомом?» – задался вопросом эксперт.

Нарколог Александр Ковтун отметил, что на основании такого перечня можно практически любого человека отправлять на дополнительные анализы.

По статистике ГИБДД, за 2020 год в России произошло почти 13 тыс. аварий с участием водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.