ГИБДД забрала автомобиль москвича от дома. И ответила за это в суде

Столичному автомобилисту удалось отстоять свою правоту в споре с инспекторами ГИБДД после того, как его машину эвакуировали из двора. Юристы в разговоре с «Газетой.Ru» говорят о системной проблеме — машины эвакуируются без оснований, а владельцы не хотят тратить время на суды. Правозащитники добавляют, что руководство автоинспекции крайне редко отменяет ошибочные решения своих подчиненных.

В конце мая 2021 года москвич Павел К. (фамилия известна редакции) припарковал вечером свой Nissan около дома 24 на улице Обручева, а наутро не обнаружил машину на привычном месте. Как оказалось, ночью автомобиль был эвакуирован по решению сотрудников ГИБДД ЮЗАО Москвы, рассказал «Газете.Ru» сам автолюбитель.

«Сама парковка расположена на одном уровне с тротуаром, за знаком «Жилая зона»: там все всегда оставляли машины без проблем. Правда, за несколько месяцев до этого там меняли асфальт и не успели нанести парковочную разметку. Видимо поэтому

гаишники решили, что автомобиль припаркован на тротуаре — и забрали его на штрафстоянку», — сообщил Павел.

Постановление, вынесенное автоинспекторами по ч.6 ст.12.19 КоАП РФ («Нарушение правил остановки или стоянки» — штраф 3 тыс. рублей) автовладелец решил для начала обжаловать в ГИБДД. Для этого в ГБУ «Жилищник Обручевского района» он получил справку о том, что данная зона является парковочным пространством.

Впрочем, руководство районной Госавтоинспекции признало действия своих сотрудников законными и не удовлетворило жалобу водителя, о чем свидетельствует соответствующее решение врио командира четвертой роты отдельного батальона ДПС ЮЗАО.

Отстоять свою правоту и доказать, что автомобиль был припаркован без нарушений ПДД, Павлу удалось только в начале этого декабря, спустя почти полгода после эвакуации и наложения штрафа.

Судья Гагаринского районного суда приняла во внимание документальное подтверждение того, что место стоянки Nissan является придомовой территорией и официальной парковкой, а не тротуаром. Решение автоинспекторов признано незаконным, производство по данному административному делу было прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения, свидетельствует картотека судебных дел на сайте Мосгорсуда.

Москвич Павел К. — не единственный пострадавший в этой истории. По его словам, с аналогичными проблемами на том же месте столкнулись и его соседи. По словам Евгения, жителя дома №24 по улице Обручева (стоянка, с которой забирали машины, находится по этому адресу), в аналогичной ситуации сотрудники ГИБДД также отказали ему в удовлетворении жалобы, а в суд он обращаться уже не стал.

«Когда с этой же стоянки забирали мою машину, инспекторы случайно или намеренно указали в постановлении соседний адрес — улица Обручева 26. Бегать по судам доказывать мне не захотелось», — рассказал Евгений корреспонденту «Газеты.Ru».

По его словам, пока на парковке после ремонта снова не появилась соответствующая разметка, автоинспекторы неоднократно забирали с нее машины. В результате нескольким местным жителям, не успевшим вовремя добежать до эвакуатора, пришлось ехать за своими автомобилями на штрафстоянку.

На запрос «Газеты.Ru» об основаниях для составления соответствующих административных материалов и эвакуации автомобилей с указанной парковки, а также о причинах, по которым руководство ГИБДД самостоятельно не отменило решение своих подчиненных, в пресс-службе ГУ МВД по ЮЗАО г. Москвы оперативно не ответили.

Системный подход

Ситуации, когда автоинспекторы считают, что машина припаркована якобы на тротуаре, — не редкость, отмечают правозащитники. По словам юриста общества «Синие Ведерки» Михаила Никитина, спорные ситуации чаще всего возникают, когда между парковкой и тротуаром нет четкой границы.

«Инспекторы видят формальное нарушение и, не утруждая себя в установлении статуса данной территории, выписывают штраф и выносят решение об эвакуации автомобиля. Это уже стало своеобразной системой», — сообщил он «Газете.Ru».

Гаишники пользуются тем, что далеко не каждый водитель будет обжаловать их решение в суде, считает он. Поэтому зачастую сотрудники ДПС выносят спорные постановления в погоне за выполнением показателей внутренней статистики, уверен юрист. Многие автомобилисты, даже полностью уверенные в своей правоте, отказываются от каких-либо дальнейших действий, как только узнают, что придется судиться.

Спорные ситуации с парковкой часто отмечаются на прилегающих территориях (во дворах, около магазинов или учреждений), согласен адвокат автомобильного движения «Свобода Выбора» Сергей Радько.

В таких местах далеко не всегда можно понять, что является проезжей частью, а что тротуаром, особенно если они не отделены друг от друга бордюром, подчеркнул он.

«Водитель поступил совершенно верно, обратившись к местным властям и получив от них официальный ответ, разъясняющий юридический статус данной территории. Без этого документа доказать свою невиновность в подобных ситуациях практически невозможно», — считает Радько.

При этом, автоинспекторам, которые внесли решение, отмененной впоследствии судом, абсолютно ничего не грозит, знает адвокат. Действующее законодательство не предусматривает ответственности для должностных лиц в таких ситуации, подчеркнул он.

«Именно этим объясняется мизерное число постановлений, отмененных руководством того или иного подразделения ГИБДД. В полиции действует неформальная корпоративная этика», — полагает правозащитник.

Вернуть деньги

Для возмещения средств, потраченных на оплату штрафа и эвакуацию автомобиля, водителю, доказавшему свою правоту, необходимо подать два заявления: одно в ГИБДД, второе — в службу эвакуации, отмечают юристы. К нему необходимо приложить документы, подтверждающую оплату, копию решения суда о прекращении производства по делу о нарушении ПДД, банковские реквизиты и паспорт, подчеркивают они.

«На практике чаще всего возникают проблемы с документами об оплате штрафа или услуг по эвакуации: нередко водители теряют такие чеки, пока идет судебное разбирательство. Это самый распространенный повод для отказа в выплате», — отметил адвокат автомобильного движения «Свобода Выбора» Сергей Радько.

Если нет оригинала чека, то следует обратиться в банк с просьбой предоставить выписку по произведенным операциям: этот документ считается подтверждением оплаты, заявил юрист. Однако такой способ возможен, только если оплата производилась при помощи банковской карты, подчеркнул он. Если платеж осуществлялся наличными, а сам чек не сохранился, шансы получить компенсацию минимальны, полагает Радько.