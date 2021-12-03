В Монголии начали производить автомобили. Когда ждать нашествия

Монголия создала национальный автопром: на заводе компании Bars Motors начинается сборка кроссоверов под собственной маркой Mozo. Молодой монгольский автопроизводитель уверяет, что будет выпускать свои машины по технологии блокчейн. И они уже скоро могут дойти до Сибири, полагают эксперты в разговоре с «Газетой.Ru».

В Монголии в понедельник 6 декабря открывается первый в стране автомобильный завод Bars Motors, пишет местное национальное информагентство «Монцамэ». Компания из Улан-Батора запустит выпуск кроссоверов, созданных совместно с китайской компанией Zotye. Сотрудничество партнеров началось год назад после открытия сборочной линии в китайском Ханчжоу, что на тот момент не давало право монголам считать Bars Motors в полной мере национальным автопроизводителем.

Новый сборочный завод в Улан-Баторе способен выпускать 2,5 тыс. автомобилей в год, его первая модель получила название Mozo (от словосочетания «монгол зон олон»), что в переводе с монгольского языка означает — монгольский народ. Цена автомобиля заявлена на уровне 59 млн тугриков (более 1,5 млн рублей), покупателям также предлагаются льготные условия кредитования.

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Принцип сборки своих автомобилей монгольские автопромышленники называют технологией блокчейн, что подразумевает чередование закупки компонентов для сборки автомобилей напрямую у немецких и японских автопроизводителей.

Блокчейн в автопроме — не то же самое, что и система транзакций на криптовалютном рынке. Недавно ведущие игроки европейской автомобильной промышленности (группа Renault, Knauf Industries, Faurecia, Simoldes и Coşkunöz) в содружестве с IBM представили свою разработку в этом направлении. Ее суть заключается в том, что информационный обмен данными о технологиях и компонентах между всеми субъектами автопрома (поставщики разных уровней и сборочные заводы, автодилеры) контролируется в единой базе, данные которой хранятся на разных серверах. Множество устройств ведут параллельные записи, используя криптографические функции. Это решение позволяет безопасно и эффективно автокомпаниям из разных блоков-решений формировать готовый продукт, даже такой сложный, как автомобиль.

В Bars Motors отмечают, что такой подход позволит им обеспечить бесперебойную и надежную поставку автомобилей новым владельцам.

«Мы преодолели множество препятствий, чтобы создать кроссовер-внедорожник Mozo — это символ нашей цели. Символ обеспеченных людей и среднего класса. Zotye — китайская компания с 30-летним опытом, она работала с нами, чтобы сделать все быстро и качественно», — объясняется происхождение первого монгольского автомобиля на официальном сайте Bars Motors.

На деле же автомобиль Mozo — всего лишь переосмысленный аналог китайского кроссовера Zotye T500, который дебютировал на Шанхайском автосалоне еще в 2017 году. В монгольской версии он оснащен бензиновым турбированным двигателем объемом 1,5 литра мощностью 156 л.с. До начала выпуска машины испытывались в различных климатических условиях Монголии – на асфальте и бездорожье.

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Вслед за кроссовером Mozo монгольский автозавод обещает наладить производство внедорожника Bagatur, созданного в партнерстве с фирмами из Германии и Израиля – его хотят использовать в том числе в туристической сфере страны.

Выпуск автомобилей под собственной маркой для государства с небольшим населением объясняется скорее вопросами имиджа, нежели экономики, однако если на автозаводе Bars Motors действительно будет внедрен производственный процесс на блокчейне, и это можно считать передовым решением, считают эксперты.

«Создание собственной автомобильной промышленности можно считать индикатором развитости того или иного государства – даже притом, что в Монголии нет никакой компонентной базы. Видимо, это призвано вдохновлять инвесторов, — рассуждает в беседе с «Газетой.Ru» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, — Производство хотя бы 25 тысяч автомобилей в год по приемлемой для населения цене может сказать о благоприятном инвестиционном климате, хотя экспортные перспективы для собранных там автомобилей неясны».

После того, как компания выйдет на заявленный уровень производства и будут устранены начальные «болячки», можно ожидать экспорта этих машин в Россию, полагает эксперт, но произойдет это не ранее, чем через 1,5-2 года.

«Машина неплохая, но оглушительный рыночный успех в России вряд ли можно рассчитывать, однако она может иметь определенную популярность в Сибири. На первых порах такие поставки могут быть ограничены несколькими сотнями машин», — оценил Бургазлиев рыночный потенциал Bars Motors.

Объемы продаж будут зависеть от темпов построения дилерской сети, а также от величины утилизационного сбора в России и других государствах ЕАЭС, уточнил он.

При населении Монголии в 3,3 млн человек создание национального автопроизводителя экономически оправданно только при введении ограничений для других компаний, полагает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Для страны с совсем маленьким населением иметь собственное производство – это не более чем вопрос престижа, но никак не серьезный экономический шаг,

— говорит Моржаретто «Газете.Ru», — Если, конечно, монгольские власти не ввели каких-либо преференций для этой компании и одновременных ограничений для других импортеров».

По аналогии с Россией таким ограничением для других участников рынка может быть утилизационный сбор, приводит пример эксперт.

«Газета.Ru» обратилась в Bars Motors с вопросами о производственном плане на будущий год и возможности экспортных поставок автомобилей монгольского производства, в том числе и в Россию – на момент публикации материала ответ в редакцию не поступил.