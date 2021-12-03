Красное наступление: все новинки китайского автопрома в России

Автопроизводители из КНР анонсировали выход на российский рынок нескольких новых моделей. Учитывая предпочтения россиян, они решили сконцентрироваться на кроссоверах, есть пополнение даже в малочисленном сегменте пикапов. Подробнее о новинках, которые в ближайшее время появятся у дилеров китайских брендов, в материале «Газеты.Ru».

Changan Uni-k

Появление флагманского кроссовера компании ожидалось еще минувшим летом. Однако Uni-k прошел сертификационные испытания и получил соответствующие документы только в середине осени. Новинка Changan отличается экстравагантным дизайном. Двери снабжены убирающимися дверными ручками.

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Кресла и карты дверей Changan Uni-k отделаны кожей наппа, что выглядит нетривиально в сегменте среднеценовых кроссоверов. Расположенная по центру торпедо приборная панель состоит из трех цветных дисплеев, что также достаточно редко встречается. У дилеров автомобиль появится в начале следующего года. Покупателем предложат версии с передним и полным приводом, и 233-сильным турбомотором объемом два литра.

JAC T8 Pro

Во второй половине 2022 года ожидается пополнение в достаточно скромном ряду полноразмерных пикапов, представленных в нашей стране — на рынкеe появится новый JAC T8 Pro. Он придет на смену грузовичку Т6, который в России продают по цене от 1,6 млн рублей.

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Рамная конструкция, подключаемый полный привод, шестиступенчатая механическая трансмиссия и клиренс в 22 см, в теории должны наделить автомобиль неплохими внедорожными качествами. Заявленная грузоподъемность составляет 900 кг, пикап с полутораметровым кузовом оснащен 211-сильным турбодизелем.

JAC S4

Чуть раньше пикапа (ориентировочно весной) у дилеров JAC должен появиться обновленный кроссовер S4. Автомобиль получил новые бамперы, измененную решетку радиатора и более узкую переднюю светотехнику. В салоне новая цифровая панель приборов, появилась платформа для беспроводной зарядки смартфона, которая расположена на центральном тоннеле в нише под передней панелью.

В российской спецификации переднеприводный автомобиль будет оснащаться 136-сильным бензиновым турбомотором (на родине он оптимизирован под 150 лошадиных сил) в сочетании с вариатором или шестиступенчатой механикой.

Geely KX 11

Новинка от Geely — кроссовер KX 11 — дебютировала в конце апреля в автосалоне в Шанхае. В российском офисе Geely уточнили, что в России этот автомобиль появится ближе ко во второй половине 2022 года. В Китае машина снабжена функцией автоматической беспилотной парковки, которая активируется нажатием кнопки на брелке.

close 100% Geely KX 11 Geely

KX наверняка удивит потенциальных клиентов большим экраном мультимедийной системы диагональю один метр. Причем это тачскрин монитора, и он больше похож на домашний телевизор. Экран занимает все пространство передней панели между водителем и пассажиром. Кроссовер оснащается двухлитровым турбомотором Volvo в двух вариантах мощности: 218 и 238 лошадиных сил.

Haval Dargo

В российском представительстве Haval не раскрыли свои планы по выводу на рынок новых моделей. Впрочем, по данным портала «Китайские автомобили», в начале следующего года на заводе компании в Тульской области планируется начать сборку компактного внедорожника Haval Dargo (в Китае эта модель называется Big Dog).

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Бывший главный дизайнер Land Rover Филл Симмонс, который несколько лет назад перешел в китайскую компанию, постарался придать кроссоверу максимально брутальный облик и сделать его непохожим на все что у Haval было прежде. В итоге автомобиль получил угловатый кузов с некрашеными бамперами. В салоне «китайца» на манер Jeep Wrangler массивные ручки расположены на торпедо, и на боковых стойках кузова.

Exeed VX

Компания Chery уже объявила о старте продаж премиального кроссовера Exceed VX. Этот автомобиль уже не назвать даже среднеценовым, его стоимость начинается с отметки в 3,3 млн рублей.

Приблизительно за те же деньги (если не брать в расчет дилерские накрутки) можно приобрести Mazda CX-9 или Hyundai Palisade.

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Полноприводный семиместный кроссовер доступен только с 249-сильный турбированным мотором объемом в два литра в сочетании с роботизированной трансмиссией. Есть у этого кроссовера такие опции, как панорамная крыша с люком, который автоматически закрывается, получив сигнал от датчика дождя.

Еxceed LX

Изначально планировалось, что одномерно с VX на нашем рынке появится и более компактный кроссовер Exceed LX. Однако пандемия и последовавшие проблемы с полупроводниками нарушили планы китайской компании: модель придет к российским дилерам ближе к середине следующего года.

В основе LX — Chery Tiggo 7, обе машины построены на одной платформе и имеют унифицированный кузов. Премиальный кроссовер отличается более дорогим оформлением интерьера с обилием кожи, вставок под дерево и двумя 12-дюймовыми дисплеями.

Chery Tiggo 4 Pro

Дизайн обновленной модели китайский автопроизводитель запатентовал в нашей стране еще в конце февраля. Однако к дилерам Tiggo 4 Pro поступит только в начале будущего года. У «паркетника» изменилась форма бамперов, светотехники и решетки радиатора. В салоне появилась новая передняя панель с дисплеем мультимедиа диагональю 10,3 дюйма и сенсорный блок управления микроклиматом.

Chery Omoda 5

В российском офисе Chery планируют вывести в следующем году, дебютировавший на недавнем автосалоне в Гуанчжоу, кроссовер Omoda 5 (названия для китайского рынка). Как именно будет называться эта модель в нашей стране, не сообщается.

close 100% Chery Omoda 5 Chery

Этот автомобиль станет основоположником целой линейки новых моделей, рассчитанных в первую очередь на молодых покупателей. Автомобиль оснащается 197-сильным турбированным двигателем объемом 1,6 литра. В перспективе планируется появление гибридной и полностью электрической версий.