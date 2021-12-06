Гаишникам пропишут взлом

Сотрудники правоохранительных органов, в том числе инспекторы ДПС, получат право разбивать стекла и взламывать замки подозрительных автомобилей. Это предусмотрено поправками в закон «О полиции», которые депутаты планируют принять до конца года. Эксперты предупреждают о рисках — недобросовестные инспекторы смогут беспрепятственно подложить в машину запрещенные предметы, провоцируя водителя на взятку.

Государственная дума до конца года примет поправки в закон «О полиции», которые среди прочего позволяют полицейским вскрывать автомобили: разбивать стекла и взламывать замочные механизмы. Об этом со ссылкой на председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева сообщает ТАСС.

Согласно законопроекту, который прошел первое чтение, полицейские получат право проникать в помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять строения, жилые помещения и территории.

Кроме того, сотрудникам полиции, в том числе инспекторам ДПС, разрешат взламывать транспортные средства для спасения жизни граждан, пресечения преступлений, или при проверке сообщения об угрозе теракта.

Разбить стекло, вскрыть дверь или багажник машины гаишники смогут, если посчитают, что в автомобиле находятся оружие, боеприпасы наркотики и другие «предметы или вещи, изъятые из гражданского оборота». Отдельно уточняется, что проникнуть в транспортное средство инспекторы смогут, если решат, что водитель находится в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

В законопроекте подчеркивается, что перед вскрытием автомобиля полицейский обязан представиться, предъявить водителю служебное удостоверение, предупредить о своем намерении вскрыть машину и сообщить о причинах вскрытия.

Этот порядок разрешается нарушить только в случае, когда «промедление создает угрозу жизни и здоровью сотрудника полиции или иных граждан, и (или) при необходимости незамедлительного пресечения преступления или административного правонарушения».

Взломать машину гаишники смогут и в отсутствии автовладельца, говорится в тексте законопроекта. В этом случае полицейские обязаны в течении суток известить его обо этом, а также «обеспечить недопущение доступа посторонних лиц в транспортное средство».

Формально действующее законодательство и сейчас позволяет полицейским в случае необходимости вскрывать автомобили, отмечают юристы. Это предусмотрено ст.19 закона «О полиции», подчеркнул президент коллегии правовой защиты автовладельцев (КПЗА) Виктор Травин. Однако ныне существующие формулировки достаточно расплывчатые, что вызывает жалобы со стороны автомобилистов на такие действия полицейских, заявил он. По словам эксперта, в таких ситуациях обычно начинаются служебные проверки, в дело может вмешаться прокуратора.

Необходимость в точности соблюдать процедуры (понятые, протокол досмотра) затрудняют правоохранителям свободу действий, в то же время это своего рода защита от произвола силовиков, подчеркивают правозащитники.

«В Интернете полно роликов, как полицейские разбивают стекло и вытаскивают из машины водителя. Новые требования дают гаишникам более весомые аргументы, чтобы не оправдывать свои действия общими фразами вроде «крайней необходимости», — заявил «Газете.Ru» президент КПЗА.

Похожие права есть у росгвардейцев, с 2016 года они прописаны в ст. 11 закона «О войсках национальной гвардии РФ», напоминает управляющий партнер адвокатского бюро Moscow Legal Алексей Хоруженко. По его словам, новый законопроект уточняет и дополняет существующие нормативно-правовые акты. И убирает процедурные препятствия — теперь и на пути у полицейских.

Для того, чтобы войти в жилище или вскрыть автомобиль, сотрудникам полиции сейчас приходится составлять массу рапортов и документов, отметил он. Предусмотренные поправки сделают эти процедуры проще, и в определенном смысле развяжут полицейским руки, полагает юрист.

«Зачастую у автомобилистов возникают вопросы: на каких основаниях полицейскими было разбито стекло автомобиля. Законопроект устанавливает эти формальные основания, чтобы уменьшить число споров и претензий в подобных случаях», — считает Алексей Хоруженко.

Злоупотреблений не избежать

Некоторые эксперты считают поправки, расширяющие полномочия гаишников, необоснованным и излишними. По словам вице-председателя «Движения автомобилистов России», правозащитника Леонида Ольшанского, действующих правил, разрешающих полицейским при необходимости разбивать стекла или вскрывать машины, вполне достаточно. По его мнению, дополнительные права, которыми предполагается наделить сотрудников полиции, потенциально могут привести к росту произвола с их стороны.

«Ни для кого не секрет, что при желании и сейчас недобросовестные инспекторы могут подложить в машину какие-то запрещенные предметы, провоцируя водителя на взятку.

При новом порядке таких возможностей у них станет больше. И, несмотря на презумпцию невиновности, именно автомобилистам в итоге придется доказывать свою правоту», — подчеркнул он в беседе с «Газетой.Ru».

Вызывает сомнения у экспертов и реализация прописанной в законопроекте обязанности полицейских обеспечить сохранность вскрытого автомобиля. По словам адвоката автомобильного движения «Свобода Выбора» Сергея Радько, сейчас правоохранители в лучшем случае просто опечатывают такую машину.

«Не думаю, что после введения новых правил в этой области что-то поменяется. Сильно сомневаюсь, что после вскрытия автомобиля полицейские останутся около машины и будут ждать владельца», — заключил Радько.