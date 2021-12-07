Европа останется без белорусских покрышек, но не заметит этого

Европейский союз ввел пятый пакет санкций в отношении белорусских компаний: среди прочих, в санкционный список вошел и крупнейший производитель покрышек «Белшина». Эксперты считают, что новые ограничения не скажутся принципиальным образом на деятельности предприятия, но могут затруднить его модернизацию.

В новый санкционный перечень попали 11 белорусских компаний, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Евросоюза. Им запрещено экспортировать свою продукцию в страны ЕС. При этом давление на «Белшину» вызвано не миграционным кризисом на границе Белоруссии, а событиями, которые происходили в стране после президентских выборов 2020 года.

«Предприятие является значительным источником дохода для режима Лукашенко. Сотрудники «Белшины» протестовали и бастовали после состоявшихся в Беларуси в 2020 году президентских выборов и за это их уволили. Поэтому

«Белшина» несет ответственность за репрессии против гражданского общества», — говорится в официальном журнале ЕС, в котором раскрываются причины введения санкций в отношении той или иной компании.

Белорусские власти готовы ответить на эти санкции, в том числе запретом на ввоз некоторых товаров из государств Евросоюза.

«В качестве ответных мер на незаконное внешнее санкционное давление, направленное на подрыв суверенитета Беларуси и ухудшение благосостояния белорусских граждан, в целях защиты национальных интересов Правительство Республики Беларусь приняло решение о введении запрета ввоза на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, применяющих незаконные антибелорусские санкции», — говорится в заявлении МИД страны, размещенном на официальном сайте ведомства.

Кроме того, с 1 января 2022 года Белоруссия вводит продовольственное эмбарго на некоторые товары из государств, «осуществляющих недружественные действия» в отношении государства, сообщили агентству БЕЛТА в Совете Министров республики. Согласно информации, опубликованной на сайте компании, продукция «Белшины» экспортируется более чем в 70 стран мира. Из стран Европы дилеры предприятия есть в Сербии, Болгарии и Литве. Большая часть продукции отправляется на экспорт: по итогам 7 месяцев прошлого года из примерно 2 млн выпущенных шин около 1,6 млн были проданы за границу.

Значительная часть покрышек, отправленных из Белоруссии на экспорт, была продана в Россию и страны СНГ, говорит независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Основным экспортным рынком для белорусского производителя шин являются страны бывшего СССР. Покрышки диаметром 13 и 14 дюймов, которые выпускаются компанией, по-прежнему достаточно здесь распространены.

Доля продукции «Белшины», поставляемой в европейские страны, минимальна — европейский потребитель не заметит отсутствие этого бренда», — рассказал он «Газете.Ru».

По мнению Бургазлиева, определенные сложности могут возникнуть с реализацией белорусских специализированных покрышек в некоторые страны ЕС для сельскохозяйственной техники и карьерных самосвалов – такие модели есть в каталоге продукции «Белшина». Однако проблемы можно решить, наладив поставки через третьи страны, уверен он. Такая практика применялась еще во времена СССР в отношении станков или оборудования, которое официально нельзя было продавать в Советском Союзе, напомнил он.

«Не вижу проблем при необходимости обойти эти санкции, продав партию спецшин для карьерных самосвалов, например, через Никарагуа или Сейшельские острова»,

— отметил Бургазлиев.

Многие европейские горнодобывающие компании давно перешли на американскую или японскую технику, отметил партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Чаще всего карьерные самосвалы закупаются по так называемому контракту жизненного цикла, который предполагает обслуживание этой техники и поставку комплектующих, подчеркнул он.

«В Европе есть несколько производителей, который впускают достаточно широкую линейку шин для тяжелой спецтехники. Думаю, что в случае необходимости не составит труда подобрать нужную модель.

Если в Европе где-то есть еще «БелАЗы», обутые в белорусские покрышки, без колес из-за санкций они не останутся», — считает Моржаретто.

Маловероятно, что введенные ЕС в отношении «Белшина» запреты окажут заметное влияния на европейский рынок шин и самого производителя, считает шинный эксперт и испытатель «Авторевю» Олег Растегаев. По его словам, продукция белорусской компании слабо представлена в странах Старого Света.

Не возникнет из-за санкций проблем и с поставками сырья, считает Растегаев. Натуральный каучук производится в странах Южной Америки и Юго-Восточной Азии, а другие компоненты для производства шин могут производиться местными предприятий химической промышленности или импортироваться в Белоруссию из России, отметил эксперт.

Однако ограничения могут привести к трудностям при модернизации предприятия, предупреждает он.

«Многое оборудование для производства шин и комплектующие для него выпускаются в странах Европы. Подобрать аналогичные станки других производителей достаточно проблематично», — полагает собеседник «Газеты.Ru».

На запрос «Газеты.Ru», касающийся введения санкций и их последствий для предприятия, в компании «Белшина» оперативно ответить не смогли.