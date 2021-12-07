Правительство хочет автопром будущего. И ограничить личный транспорт одновременно

Правительство планирует поддерживать в России производство тяговых аккумуляторов и водородных топливных элементов для новых типов транспорта. В то же время инициатива по созданию электрокаров и водородомобилей противоречит другому желанию правительства — ограничивать россиян в их использовании, говорят эксперты.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, вводящее расширенный список современных технологий, для реализации которых производители смогут заключить с государством специальные инвестиционные контракты (СПИК). В него вошли, в частности, производство литий-ионных аккумуляторов для тяговых аккумуляторных батарей трех видов, а также водородных топливных элементов.

Технология производства литий-ионных аккумуляторов обладает высокой удельной энергоемкостью на ту же массу и объем аналогичных свинцовых аккумуляторов и превосходит их по числу циклов разряда, является лучшим выбором для применения в электротранспорте, подчеркивается в разделе распоряжения правительства, описывающем потенциал развития современной технологии.

Необходимость включения в список водородных топливных элементов объясняется в документе прогнозируемым ростом водородной энергетики в мире в связи с переходом к безуглеродной энергетике.

Этих производств в России нет, но власти рассчитывают привлечь иностранные компании с нужными компетенциями — за счет выгодных условий. Для этого планируется использовать механизм специнвестконтрактов (СПИК).

За организацию заводов иностранцы смогут получить различные преференции от государства: налоговые льготы, компенсацию утильсбора, особые условия аренды земельных участков, все возможные компенсации и субсидии. При этом условия для каждого из инвесторов оговариваются в индивидуальном порядке.

Параллельно с этим распоряжением в России уже существуют концепции развития водородной энергетики и электрического транспорта. В рамках первой реализация пилотных проектов и использование водородного топлива на внутреннем рынке предполагается уже к 2024 году.

Концепция развития электротранспорта предполагает развитие зарядной инфраструктуры в крупных городах и на федеральных трассах. Также, согласно этому документу, уже в 2022 году на российском рынке должно быть реализовано не менее 3 тысяч электромобилей местной сборки. Общий бюджет программы до 2030 года – 803,7 млрд руб.

Российские автокомпании, пока что не имеющие таких технологий, с осторожностью комментируют новую инициативу правительства по включению в СПИКи компонентов для водородных и электрических автомобилей.

«Мы серийно выпускаем электротранспорт и создали электробусы на водородных топливных элементах. Мы также ведем разработку транспорта на водородных газопоршневых двигателях, и эта технология является одной из наиболее перспективных для перехода на безуглеродный транспорт,

поэтому мы считаем необходимым включение технологии производства водородных газопоршневых двигателей и транспортных средств на их основе в перечень новых технологий для заключения СПИК»,

— сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «Группы ГАЗ».

В «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» сообщили «Газете.Ru», что пока не планировали локализовывать электромобили в России.

Одной рукой встречают, другой провожают

Эксперты по-разному оценивают инициативу правительства. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов указывает на противоречия, которые исходят из различных ведомств правительства. И если нынешнее распоряжение Мишустина предлагает развивать автопром будущего, то несколькими днями ранее опубликованная «Стратегия развития транспорта до 2035 года», напротив призывает ограничивать россиян в его использовании.

«А как же конструктив? Как же электромобили? Как же водород? Как же новые технологии и научно-технический прогресс? А для конструктива авторы стратегии не оставили даже лазейки, как топором отрубив все возможные контраргументы прямым текстом на странице 137», — отмечает Шкуматов.

В той части, на которую ссылается правозащитник, в частности, указывается, что использование более экологичных автомобилей позволяет решить проблемы с выбросами некоторых вредных веществ, но проблему загрязнения путем обновления автопарка решить невозможно.

«В том числе потому, что до 82% выбросов взвешенных частиц происходит не из выхлопных газов, а за счет стирания дорожного покрытия и составных частей автомобиля.

Таким образом, развитие общественного транспорта в крупных городах (в первую очередь для обслуживания маршрутов «периферия — центр») с одновременными ограничениями на использование личных автомобилей для сокращения негативного воздействия на окружающую среду является безальтернативным»,

— отмечается в стратегии.

Никому не интересно это делать здесь

Наличие самого механизма СПИК в России говорит в первую очередь о том, что инвестиционный климат у нас без специальных условий недостаточно привлекателен для инвесторов, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Привлекательные условия для развития технологий государству приходится создавать за счет субсидий – причем для вполне общеизвестных технологий, — объясняет Бургазлиев «Газете.Ru».

— Включение в список технологий производства батарей соотносится с концепцией развития электротранспорта. Государство пытается привлечь инвесторов в эту отрасль, однако стоит помнить, что производство батарей и тяговых электродвигателей достаточно затратное, и я сомневаюсь, что инвесторы выстроятся в очередь».

Рынок электромобилей в России сейчас имеет недостаточный объем для того, чтобы их массовое производство было выгодным – говорить об актуальности локализации их компонентов можно говорить при объемах рынка в 50-60 тыс. машин в год, а не 1,2-1,3 тыс., как сейчас, добавляет эксперт.

Литий-ионные батареи и водородные топливные элементы – это наукоемкая продукция, которой требуется активная государственная поддержка на начальных этапах, считает руководитель проектов SBS Consulting Дмитрий Бабанский.

«Включение этих технологий в СПИК — это хороший знак для развития производства в России. В нашей стране сейчас имеются компетенции по одностенным углеродным нанотрубкам (ОУНТ) (аналог токопроводящей добавки), алюминиевой фольге толщиной 20 и 16 мкм, — перечисляет Бабанский, — В остальном имеющиеся в России технологии требуют доработки».

Вопрос контроля над степенью локализации на текущем этапе эксперт не считает приоритетным.

«Сначала необходимо сформировать рынок электротранспорта, под который уже развивать и подтягивать технологии — и только потом уже можно контролировать уровень локализации», — подчеркивает он.