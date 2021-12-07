Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Школьница из Австралии отбилась от акулы, спасая себя и друга 11:48
Польша настаивает на антимонопольном разбирательстве против... 11:46
Вышел тизер эпизода «Южного парка», где повзрослевшие... 11:45
Жительницы Омска в прямом эфире напоили младенца пивом «для... 11:45
Украина представит обновленный проект перемирия в Донбассе 11:44
В Бундестаге сочли невыгодными санкции против Белоруссии 11:40
Названы самые востребованные профессии в России 11:40
Россия заняла 14-е место в мировом рейтинге изменения цен... 11:39
Боец Василевский о Моргенштерне: неплохой парень, но его конченый... 11:37
Более половины россиян рассчитывают на повышение зарплаты... 11:29
Автомобили

Правительство хочет автопром будущего. И ограничить личный транспорт одновременно

В России наладят выпуск батарей для электрокаров

Слушать
Остановить
close
100%
Электромобиль GAZelle e-NN производства Горьковского автомобильного завода

Электромобиль GAZelle e-NN производства Горьковского автомобильного завода

Павел Лисицын/РИА «Новости»
Правительство планирует поддерживать в России производство тяговых аккумуляторов и водородных топливных элементов для новых типов транспорта. В то же время инициатива по созданию электрокаров и водородомобилей противоречит другому желанию правительства — ограничивать россиян в их использовании, говорят эксперты.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, вводящее расширенный список современных технологий, для реализации которых производители смогут заключить с государством специальные инвестиционные контракты (СПИК). В него вошли, в частности, производство литий-ионных аккумуляторов для тяговых аккумуляторных батарей трех видов, а также водородных топливных элементов.

Технология производства литий-ионных аккумуляторов обладает высокой удельной энергоемкостью на ту же массу и объем аналогичных свинцовых аккумуляторов и превосходит их по числу циклов разряда, является лучшим выбором для применения в электротранспорте, подчеркивается в разделе распоряжения правительства, описывающем потенциал развития современной технологии.

Необходимость включения в список водородных топливных элементов объясняется в документе прогнозируемым ростом водородной энергетики в мире в связи с переходом к безуглеродной энергетике.

Этих производств в России нет, но власти рассчитывают привлечь иностранные компании с нужными компетенциями — за счет выгодных условий. Для этого планируется использовать механизм специнвестконтрактов (СПИК).

За организацию заводов иностранцы смогут получить различные преференции от государства: налоговые льготы, компенсацию утильсбора, особые условия аренды земельных участков, все возможные компенсации и субсидии. При этом условия для каждого из инвесторов оговариваются в индивидуальном порядке.

Параллельно с этим распоряжением в России уже существуют концепции развития водородной энергетики и электрического транспорта. В рамках первой реализация пилотных проектов и использование водородного топлива на внутреннем рынке предполагается уже к 2024 году.

Концепция развития электротранспорта предполагает развитие зарядной инфраструктуры в крупных городах и на федеральных трассах. Также, согласно этому документу, уже в 2022 году на российском рынке должно быть реализовано не менее 3 тысяч электромобилей местной сборки. Общий бюджет программы до 2030 года – 803,7 млрд руб.

Российские автокомпании, пока что не имеющие таких технологий, с осторожностью комментируют новую инициативу правительства по включению в СПИКи компонентов для водородных и электрических автомобилей.

«Мы серийно выпускаем электротранспорт и создали электробусы на водородных топливных элементах. Мы также ведем разработку транспорта на водородных газопоршневых двигателях, и эта технология является одной из наиболее перспективных для перехода на безуглеродный транспорт,

поэтому мы считаем необходимым включение технологии производства водородных газопоршневых двигателей и транспортных средств на их основе в перечень новых технологий для заключения СПИК»,

— сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «Группы ГАЗ».

В «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» сообщили «Газете.Ru», что пока не планировали локализовывать электромобили в России.

Одной рукой встречают, другой провожают

Эксперты по-разному оценивают инициативу правительства. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов указывает на противоречия, которые исходят из различных ведомств правительства. И если нынешнее распоряжение Мишустина предлагает развивать автопром будущего, то несколькими днями ранее опубликованная «Стратегия развития транспорта до 2035 года», напротив призывает ограничивать россиян в его использовании.

«А как же конструктив? Как же электромобили? Как же водород? Как же новые технологии и научно-технический прогресс? А для конструктива авторы стратегии не оставили даже лазейки, как топором отрубив все возможные контраргументы прямым текстом на странице 137», — отмечает Шкуматов.

В той части, на которую ссылается правозащитник, в частности, указывается, что использование более экологичных автомобилей позволяет решить проблемы с выбросами некоторых вредных веществ, но проблему загрязнения путем обновления автопарка решить невозможно.

«В том числе потому, что до 82% выбросов взвешенных частиц происходит не из выхлопных газов, а за счет стирания дорожного покрытия и составных частей автомобиля.

Таким образом, развитие общественного транспорта в крупных городах (в первую очередь для обслуживания маршрутов «периферия — центр») с одновременными ограничениями на использование личных автомобилей для сокращения негативного воздействия на окружающую среду является безальтернативным»,

— отмечается в стратегии.

Никому не интересно это делать здесь

Наличие самого механизма СПИК в России говорит в первую очередь о том, что инвестиционный климат у нас без специальных условий недостаточно привлекателен для инвесторов, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Привлекательные условия для развития технологий государству приходится создавать за счет субсидий – причем для вполне общеизвестных технологий, — объясняет Бургазлиев «Газете.Ru».

— Включение в список технологий производства батарей соотносится с концепцией развития электротранспорта. Государство пытается привлечь инвесторов в эту отрасль, однако стоит помнить, что производство батарей и тяговых электродвигателей достаточно затратное, и я сомневаюсь, что инвесторы выстроятся в очередь».

Рынок электромобилей в России сейчас имеет недостаточный объем для того, чтобы их массовое производство было выгодным – говорить об актуальности локализации их компонентов можно говорить при объемах рынка в 50-60 тыс. машин в год, а не 1,2-1,3 тыс., как сейчас, добавляет эксперт.

Литий-ионные батареи и водородные топливные элементы – это наукоемкая продукция, которой требуется активная государственная поддержка на начальных этапах, считает руководитель проектов SBS Consulting Дмитрий Бабанский.

«Включение этих технологий в СПИК — это хороший знак для развития производства в России. В нашей стране сейчас имеются компетенции по одностенным углеродным нанотрубкам (ОУНТ) (аналог токопроводящей добавки), алюминиевой фольге толщиной 20 и 16 мкм, — перечисляет Бабанский, — В остальном имеющиеся в России технологии требуют доработки».

Вопрос контроля над степенью локализации на текущем этапе эксперт не считает приоритетным.

«Сначала необходимо сформировать рынок электротранспорта, под который уже развивать и подтягивать технологии — и только потом уже можно контролировать уровень локализации», — подчеркивает он.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+