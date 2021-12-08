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Автомобили

Россию ждет дефицит зимней солярки

Цены на автомобильное топливо в 2021 году выросли от 4% до 20%

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Мария Девахина/РИА «Новости»
Российский топливный рынок ожидает дефицит дизельного топлива, узнала «Газета.Ru». Мощностей для его производства на НПЗ хронически не хватает, а заменители вытесняются с рынка контролирующими органами, говорят представители отрасли. С начала года в России сильнее всего подорожал высокооктановый бензин и сжиженный газ, свидетельствует статистика.

Оптовые цены на зимнее дизельное топливо почти на 10 тыс. рублей с каждой тонны выше, чем на летнее, рассказал «Газете.Ru» президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

«Причина в том, что зимнего дизтоплива у нас хронически не хватало всегда – точно так же его не хватает и сегодня. Но раньше существовали заменители зимнего дизеля, в том числе суррогаты, практиковалось компаундирование летнего топлива с керосином, — говорит Аркуша, — Сейчас с этим ведется борьба на разных уровнях и разными структурами – от налоговой службы до структур государственного надзора и контроля, а заменить эти объемы нечем».

Для производства нужных объемов зимнего дизеля хронически не хватает мощностей на нефтеперерабатывающих заводах, пояснил он, при этом относительно сдерживания розничных цен существует соглашение между государством и нефтяными компаниями.

«Нефтяные компании это соглашение будут выполнять – что они и делают на протяжении этого года, несмотря на то, что оптовые цены в течение года выросли на конец сентября почти на 30%. Они могут переносить центр прибыли в другие виды деятельности, а независимая розница в этом году находилась в чрезвычайно тяжелом положении», — заключил Аркуша.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

При этом с января по октябрь 2021 года дизельное топливо в России подорожало меньше всего — на 4,1%, свидетельствует отчет агентства Russian Automotive Market Research (НАПИ), предоставленный «Газете.Ru». На российском рынке моторного топлива в тот же период наиболее сильно подорожал сжиженный углеводородный газ (СУГ, пропан-бутан) – рост цен на него составил 20%. Подорожали и высокооктановые бензины (АИ-98 и выше) – их средняя стоимость на российских АЗС выросла на 7,4%. Популярные сорта АИ-92 и АИ-95 выросли в цене за 10 месяцев на 4,5% и 6,4% соответственно.

«Мы ожидаем, что в 2022 году рост цен на моторное топливо продолжится, однако динамика в течение года может быть неравномерной, — рассказала «Газете.Ru» гендиректор НАПИ Татьяна Арабаджи. — В частности, мы видим, что цены на СУГ в течение года существенно колебались».

По данным Росстата, по итогам октября средневзвешенная цена автомобильного бензина в России составляла 49,2 рубля за литр, дизельного топлива – почти 51 рубль за литр. При этом разброс цен традиционно широк в зависимости от региона: самая дешевая солярка в Дагестане (чуть больше 47 рублей за литр), самая дорогая – на Чукотке (62 рубля за литр). Самые низкие цены на бензин тогда же зафиксированы в Алтайском крае (45,2 рубля за литр), максимальные – на той же Чукотке (61,4 рубля за литр).

К росту цен на бензин в России ведет несовершенство механизма налогообложения нефтяных компаний в этой области, считает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Размер НДПИ начал расти, потому что с января 2021 года выросла его ставка. Также стала дорожать нефть, а рубль оставался слабым по отношению к доллару – а значит при росте рублевой цены нефти увеличивался еще и коэффициент, определяющий окончательный размер налога»,

— объясняет Фролов «Газете.Ru», — В дальнейшем резкое повышение цен на топливо может состояться, если произойдет резкий скачок цен на нефть и резкое снижение курса рубля».

Это увеличивает и себестоимость, и цены на внешних площадках, что будет влиять и на наши внутренние цены: на пике разница между внешними и внутренними и ценами достигала примерно 15 тыс. рублей на тонну. В такой ситуации вы неминуемо идете к тому, что цены на топливо в России будут расти, добавляет эксперт.

Аналогичная ситуация на рынке наблюдалась в 2018 году, когда в течение месяца моторное топливо подорожало за месяц примерно на 10%. Это было связано с массой причин, но основной из них стал резкий рост рублевых цен на нефть, считает Фролов.

Тогда после нескольких лет с низкими мировыми ценами на нефть они значительно увеличились, и этот скачок сопровождался снижением курса рубля — и в рублевом выражении нефть существенно подорожала.

При этом цены на СУГ, достигшие летом максимальных значений в 34 рубля за литр, уже снизились до 30-31 рубля – скачок был вызван аварией на одном из предприятий, производящих этот вид топлива, кроме того СУГ наиболее зависим от колебаний биржевых котировок, заключает Фролов.

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