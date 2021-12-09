Как защитить себя в дорожных конфликтах и не попасть в колонию

В Крыму группа неизвестных лиц, по данным СМИ — иностранцев, избила водителя, но уголовное дело возбуждать полиция не стала, ограничившись административным. Как вести себя автомобилистам и пассажирам в конфликтной ситуации и защитить свою здоровье и жизнь, не став при этом фигурантом уголовного дела, рассказывает «Газета.Ru» с помощью юриста и психологов.

Правоохранительные органы Крыма решили не возбуждать уголовное дело после избиения одного из участников ДТП, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе МВД по Республике Крым. Инцидент произошел 4 декабря в селе Заречное Симферопольского района, рассказали в ведомстве.

«В результате столкновения автомобилей [«ВАЗ-2102 и Skoda Octavia] пострадавших не было. Однако впоследствии между участниками ДТП возник конфликт, в ходе которого несколько человек получили различные телесные повреждения.

По данному факту возбуждено четыре административных дела по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои», — заявили «Газете.Ru» в пресс-службе регионального МВД.

Там не уточнили количество участников конфликта, характер травм и прочие обстоятельства дорожной разборки.

По данным телеканала «Царьград», один из участников аварии, приезжий из Азербайджана, по телефону попросил помощи у своих соотечественников. Через некоторое время на место происшествия на автобусе приехали не менее 20 его земляков, которые избили водителя и его спутницу.

Потерпевшего без сознания с места аварии забрала «Скорая помощь», пишет сайт телеканала.

Конфликты между автомобилистами на дороге – не редкость. В минувшую среду выяснение отношений между двумя водителями в центре Москвы едва не закончилось поножовщиной. Несколькими днями ранее в столице автомобилист, решивший, что водитель такси мешает ему проехать, несколько раз выстрелил в него из травматического пистолета.

Спусковые механизмы конфликтов

Эксперты выделяют две основные причины, которые приводят к потасовкам на проезжей части: аварии и несоблюдение правил. Причем механизмы возникновения и развития конфликта в этих ситуациях абсолютно разные.

При аварии своеобразным спусковым крючком стычки между участниками становятся чувство обиды, стрессовая ситуация, нередко граничащая с состоянием аффекта, и переживания из-за поврежденного автомобиля, объясняет конфликтолог, кандидат социологических наук Любовь Цой. По ее словам, в таких случаях конфликт развивается по восходящей спирали – негативные эмоции от самого факта ДТП усиливаются, когда водитель осознает, что его машина разбита или поцарапана.

«В такой ситуации очень важно постараться погасить первые эмоции и разумно оценить произошедшее. В случае вины следует сразу признать ее: такое поведение вообще не даст конфликту набрать обороты», — отметила конфликтолог.

Необходимо помнить, что второй участник аварии также находится в состоянии стресса, поэтому при общении в такой ситуации следует вести себя максимально аккуратно и сдержанно, добавила Любовь Цой. Неосторожно брошенная фраза, неаккуратный жест, повышенный голос способны моментально разжечь агрессию с новой, еще большей силой.

Повышенное чувство справедливости и желание доказать свою правоту – самая распространенная причина дорожных конфликтов,

которые возникают из-за несоблюдения ПДД или пренебрежительного отношения водителей к другим участникам движения, считает психолог Владислав Подоляко. Самый яркий пример — ситуации, когда принципиальные водители в пробке не пускают тех, кто объезжает затор по обочине, отметил он. В этом случае человек берет на себя роль некого судьи, показывая своими действиями, что оппонент неправ.

«Чтобы успокоиться в подобной ситуации, следует представить весы, где на одной чаше находится ваше моральное удовлетворение от виртуального лидерства в пробке, а на другой – потенциальное общение со страховой компанией и предстоящие хлопоты по ремонту своей машины. Это позволяет быстро погасить всплеск эмоций», — посоветовал Владислав Подоляко.

Автомобилистам с повышенным чувством справедливости психолог рекомендовал включить в пробке любимую музыку, позвонить родственникам или близким (с использованием гарнитуры или громкой связи).

Это позволит абстрагироваться от ситуации и не реагировать на тех, кто неправильно ведет себя на дороге.

Не переступить черту

Дорожные войны нередко из словесной перепалки перерастают в рукоприкладство. В этом случае важно не перейти грань, после которой отстаивание своей правоты может привести на скамью подсудимых. По словам адвоката движения «Свобода выбора» Сергея Радько, часто при потасовках на дороге водители не соизмеряют свои силы и превышают пределы необходимой самообороны.

За это их может ждать обвинение по ст. 114 УК «Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны» или ст. 108 УК РФ «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны», что грозит наказанием на срок до двух лет лишения свободы соответственно, отметил юрист.

Главным критерием, который в первую очередь берет во внимание суд при рассмотрении таких дел, является наличие реальной угрозы жизни и здоровью. Доказательствами в данном случае могут быть записи регистратора или показания свидетелей.

«Если водитель просто что-то кричит в окно машины, размахивает руками и даже показывает какие-то жесты, это не может быть поводом даже для использования перцового баллончика — непосредственной угрозы нет. А вот если он выскочил из машины с ножом, пистолетом или даже обычной монтировкой и наступает на человека, а не просто размахивает ими, то это вполне может считаться реальной угрозой», — объяснил Радько.

В этом случае закон позволяет гражданину защищать себя в том числе с применением разрешенных спецсредств (например, перцовых баллончиков, электрошокеров или пневматического оружия) или предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия, подчеркнул адвокат. При этом распространенную в последнее время практику изъятия сотрудниками ГИБДД у водителей бейсбольных бит он считает незаконной.

«Это чистой воды отсебятина и показуха, бейсбольная бита не является запрещенным предметом, это спортивный снаряд. По сути она ничем не отличается от гантели или хоккейной клюшки, которые также могут быть использованы в качестве оружия», — заявил Радько.

По мнению юриста, даже если в дорожном конфликте нет пострадавших, в определенных случаях его участники могут стать фигурантами уголовного дела. К примеру, даже размахивание на улице баллонным ключом или монтировкой уже может быть квалифицировано, по ч.2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», которая предусматривает до семи лет лишения свободы.